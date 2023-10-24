На пиво хотят установить минимальные розничные цены

Минпромторг поддержал инициативу Госдумы установить минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Об этом узнали «Известия».
Авторы инициативы считают, что введение МРЦ поможет избавиться от некачественной продукции на рынке.
Стоимость пива в экономсегменте вырастет, но не более чем на 10-15%. Бутылка пива объемом 0,5 литров подорожает в среднем на 10 рублей.
Сейчас средняя цена за литр пива на розлив составляет около 120 рублей, а сидр стоит 170 рублей.
Представители профильных ассоциаций рассказали, что подорожание может подтолкнуть потребителей к покупке дешевого суррогатного алкоголя, а это уже грозит массовыми отравлениями.
В борьбе с нелегальным рынком этот инструмент неэффективен, он приведет к сокращению ценовой доступности продукта и росту потребительских цен, так как ограничивает возможности легальных производителей в использовании гибкой ценовой политики, — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.
Окончательно решение, устанавливать ли минимальные розничные цены на «живые» алкогольные напитки, которые проходят поточную пастеризацию, примет Минфин вместе с Росалкогольрегулированием.
Комментарии3
а не хотят установить максимальные розничные цены - на автомобили, например
Главный бухгалтер
Продавать некачественную продукцию по повышенным ценам им совесть не позволит ?
Ирина
Если
то
С фига ли? Когда это стоимость отражала реальное качество продукта?