На пиво хотят установить минимальные розничные цены

Стоимость дешевого пива вырастет на 10-15%, но на рынке станет меньше некачественной продукции.

Минпромторг поддержал инициативу Госдумы установить минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Об этом узнали «Известия».

Авторы инициативы считают, что введение МРЦ поможет избавиться от некачественной продукции на рынке.

Стоимость пива в экономсегменте вырастет, но не более чем на 10-15%. Бутылка пива объемом 0,5 литров подорожает в среднем на 10 рублей.

Сейчас средняя цена за литр пива на розлив составляет около 120 рублей, а сидр стоит 170 рублей.

Представители профильных ассоциаций рассказали, что подорожание может подтолкнуть потребителей к покупке дешевого суррогатного алкоголя, а это уже грозит массовыми отравлениями.

В борьбе с нелегальным рынком этот инструмент неэффективен, он приведет к сокращению ценовой доступности продукта и росту потребительских цен, так как ограничивает возможности легальных производителей в использовании гибкой ценовой политики, — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.

Окончательно решение, устанавливать ли минимальные розничные цены на «живые» алкогольные напитки, которые проходят поточную пастеризацию, примет Минфин вместе с Росалкогольрегулированием.