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На пиво хотят установить минимальные розничные цены

Стоимость дешевого пива вырастет на 10-15%, но на рынке станет меньше некачественной продукции.
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Минпромторг поддержал инициативу Госдумы установить минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Об этом узнали «Известия».

Авторы инициативы считают, что введение МРЦ поможет избавиться от некачественной продукции на рынке.

Стоимость пива в экономсегменте вырастет, но не более чем на 10-15%. Бутылка пива объемом 0,5 литров подорожает в среднем на 10 рублей.

Сейчас средняя цена за литр пива на розлив составляет около 120 рублей, а сидр стоит 170 рублей.

Представители профильных ассоциаций рассказали, что подорожание может подтолкнуть потребителей к покупке дешевого суррогатного алкоголя, а это уже грозит массовыми отравлениями.

В борьбе с нелегальным рынком этот инструмент неэффективен, он приведет к сокращению ценовой доступности продукта и росту потребительских цен, так как ограничивает возможности легальных производителей в использовании гибкой ценовой политики, — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.

Окончательно решение, устанавливать ли минимальные розничные цены на «живые» алкогольные напитки, которые проходят поточную пастеризацию, примет Минфин вместе с Росалкогольрегулированием.

Комментарии

3
  • Логотип SS-20
    SS-20 59 минут назад

    а не хотят установить максимальные розничные цены - на автомобили, например

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 56 минут назад

    Главный бухгалтер

    Авторы инициативы считают, что введение МРЦ поможет избавиться от некачественной продукции на рынке.

    Продавать некачественную продукцию по повышенным ценам им совесть не позволит ?

  • Логотип IriEro
    IriEro 16 минут назад

    Ирина

    Если

    Стоимость дешевого пива вырастет на 10-15%,

    то

    на рынке станет меньше некачественной продукции.

    С фига ли? Когда это стоимость отражала реальное качество продукта?

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