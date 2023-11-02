ФНС исправила ошибку с кодом периода для взносов в декабрьском уведомлении, ФАС хочет наказать Альфа-Банк, из ЕНП исключили несколько КБК. 🤸‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1556

Виноват, исправлюсь ФНС исправила ошибку, допущенную в коде периода для взносов. Ранее ведомство давало разъяснение, что для того, чтобы уплаченные за декабрь в декабре взносы зарезервировались, нужно подать по ним уведомление. Предлагалось указывать код 34/3. Это неправильный код. Правильный – 34/03. Небольшая опечатка, но существенная для налогоплательщиков, ведь с неверным кодом платежи резервироваться не будут. Налоговики выпустили новое письмо с указанием верного кода для уведомления.

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