Нам для счастья Министерства счастья не хватает, в УФНС продавали должность начальника, в 2024 году увеличится возраст пребывания в запасе. 🧙‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1558

Министерство магии счастья Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, выразила надежду, что в России когда-нибудь появится министерство счастья. В своем выступлении на марафоне «Знание. Первые» она заявила, что такое ведомство могло бы проверять, делает ли новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. Тут, как говорится, без комментариев, хотя…

Не дождался назначения Кому-то очень захотелось стать начальником УФНС по Самарской области. Добрые люди, а именно экс-начальник ОМВД по району Ростокино с соучастником и еще пара бизнесменов, решили помочь. Не бесплатно, конечно. Сначала попросили взятку 1 млн долларов (!), а потом еще 84,6 млн рублей. Однако, желанного кресла в Управлении гражданин так и не дождался, поэтому пошел жаловаться в ФСБ. Суд уже вынес приговор предприимчивым помощникам.

Новые правила воинского учета В 2024 году предельный возраст пребывания граждан в запасе увеличится на пять лет. Новое правило распространяется на пребывающих в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Подробнее об изменениях читайте здесь. Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет.

Чат-бот от ФНС Новый приветливый помощник на сайте ФНС поможет разобраться с заполнением и отправкой уведомления по ЕНП. Чат-бот «Помощник по ЕНС» находится на промостранице сайта ФНС. Вам нужно будет ответить на несколько вопросов: об организационно-правовой форме компании (ИП), системе налогообложения, наличии сотрудников и имущества. 🔥 Это событие не должен пропустить ни один бухгалтер! Приходите, приезжайте, прилетайте на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве. Не зря же мы собрали топовых спикеров — кандидата экономических наук, победителя конкурса «Бухгалтерский оскар», налогового адвоката с опытом работы в силовых структурах, эксперта по трудовым отношениям, соразработчика новых ФСБУ! В программе вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия. Купить билет

Вот бы мораторий взять и отменить Обсуждается возможность отмены моратория на проверки Трудинспекции. Федерация трудовых профсоюзов России считает, что работники из-за запрета на проверки (за исключеним тех, которые проводятся из-за угрозы жизни или здоровью людей) оказываются незащищенными. Сейчас установленный срок действия моратория — до 2030 года.

Можно ли получать больше, не меняя место работы? Конечно, да. Для этого есть разные возможности. Но одна из самых простых — освоить новые навыки или даже профессию. Например, вы работаете секретарем или администратором, а вам хочется повышения в должности. Расти с позиции секретаря можно, но при условии, что у вас есть какие-то полезные для компании скиллы. Предлагаем вам попробовать себя в профессии, которая востребована везде и всегда, ни один бизнес не может обходиться без этого специалиста. И это…бухгалтер! Рады представить вам наш новый долгожданный курс профессиональной переподготовки — Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Вы научитесь вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги. По окончании курса вы получите диплом занесенный в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО), а еще мы поддержим вас в карьерных амбициях: поможем составить резюме, дадим полезные советы и консультации. Посмотреть программу курса