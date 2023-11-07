Обзоры для бухгалтера

Нам для счастья Министерства счастья не хватает, в УФНС продавали должность начальника, в 2024 году увеличится возраст пребывания в запасе. 🧙‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1558

Неожиданное заявление от Валентины Матвиенко — оказывается, России нужно Министерство счастья, чтобы новые законы с точки зрения осчастливливания населения проверять. Взятка за руководящую должность в УФНС не сыграла — обиженный гражданин отдал десятки миллионов рублей впустую, а потом обратился в ФСБ. Предельный возраст пребывания в запасе подняли.

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Нам для счастья Министерства счастья не хватает, в УФНС продавали должность начальника, в 2024 году увеличится возраст пребывания в запасе. 🧙‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1558
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Министерство магии счастья

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, выразила надежду, что в России когда-нибудь появится министерство счастья. В своем выступлении на марафоне «Знание. Первые» она заявила, что такое ведомство могло бы проверять, делает ли новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми.

Тут, как говорится, без комментариев, хотя…

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Почему важно применять ФСБУ Инвентаризация уже сейчас?

Бесплатный вебинар для бухгалтеров15 ноября в 11:00

Близится пора составления годовой отчетности, а значит, и проведения инвентаризации активов и обязательств перед налоговой. С недавних пор она регламентирована ФСБУ 28/2023. Стандарт актуален, он подстроен под действующие ФСБУ и позволяет повысить качество подготовки отчетной информации. 

Как правильно провести инвентаризацию в 2023 году и более точно и справедливо оценить свои активы расскажем на вебинаре.

Программа

  • Общие требования к инвентаризации.

  • Определение наличия объектов.

  • Оценка результатов инвентаризации.

  • Дата, по состоянию на которую нужно провести инвентаризацию.

  • Обязательное применение ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

  • Отражение результатов инвентаризации в декларации по налогу на прибыль (УСН).

Спикер:

Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Не дождался назначения

Кому-то очень захотелось стать начальником УФНС по Самарской области. Добрые люди, а именно экс-начальник ОМВД по району Ростокино с соучастником и еще пара бизнесменов, решили помочь. Не бесплатно, конечно. Сначала попросили взятку 1 млн долларов (!), а потом еще 84,6 млн рублей.

Однако, желанного кресла в Управлении гражданин так и не дождался, поэтому пошел жаловаться в ФСБ. Суд уже вынес приговор предприимчивым помощникам.

Новые правила воинского учета

В 2024 году предельный возраст пребывания граждан в запасе увеличится на пять лет. Новое правило распространяется на пребывающих в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских.

Подробнее об изменениях читайте здесь.

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет.

Чат-бот от ФНС

Новый приветливый помощник на сайте ФНС поможет разобраться с заполнением и отправкой уведомления по ЕНП.

Чат-бот «Помощник по ЕНС» находится на промостранице сайта ФНС.

Вам нужно будет ответить на несколько вопросов: об организационно-правовой форме компании (ИП), системе налогообложения, наличии сотрудников и имущества.

🔥 Это событие не должен пропустить ни один бухгалтер!

Приходите, приезжайте, прилетайте на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве.

Не зря же мы собрали топовых спикеров — кандидата экономических наук, победителя конкурса «Бухгалтерский оскар», налогового адвоката с опытом работы в силовых структурах, эксперта по трудовым отношениям, соразработчика новых ФСБУ!

В программе вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.

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Вот бы мораторий взять и отменить

Обсуждается возможность отмены моратория на проверки Трудинспекции. Федерация трудовых профсоюзов России считает, что работники из-за запрета на проверки (за исключеним тех, которые проводятся из-за угрозы жизни или здоровью людей) оказываются незащищенными.

Сейчас установленный срок действия моратория — до 2030 года.

Можно ли получать больше, не меняя место работы?

Конечно, да. Для этого есть разные возможности. Но одна из самых простых — освоить новые навыки или даже профессию.

Например, вы работаете секретарем или администратором, а вам хочется повышения в должности. Расти с позиции секретаря можно, но при условии, что у вас есть какие-то полезные для компании скиллы.

Предлагаем вам попробовать себя в профессии, которая востребована везде и всегда, ни один бизнес не может обходиться без этого специалиста. И это…бухгалтер!

Рады представить вам наш новый долгожданный курс профессиональной переподготовки — Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Вы научитесь вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

По окончании курса вы получите диплом занесенный в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО), а еще мы поддержим вас в карьерных амбициях: поможем составить резюме, дадим полезные советы и консультации.

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Главред рекомендует: электронные путевые листы

Несколько полезных материалов по теме электронных путевок. Их можно использовать уже с марта 2023 года. Многие крупные ритейлеры перешли на электронный документооброт с водителями и экспедиторами. ГУП «Мосгортранс» начал тестировать путевые листы в электронном формате на городских автобусах. Почему бы и вам не улучшить работу вашей компании?

Спасибо, что дочитали выпуск № 1558 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша счастливая без всяких министерств редакция

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В Трибуне бухгалтеры обсуждают сов и осуждают жаворонков🦉

Жаворонкам часто приходится заставлять себя бодрствовать по вечерам, когда хочется лечь, например, в 19:00-20:00. А совам, наоборот очень хочется спать по утрам. Бухгалтеры в Трибуне обсуждают свой режим дня.

Должна ли наша организация удерживать НДФЛ с выплат физлицам?

Добрый день. Перечислили физлицу не сотруднику организации выплату по досудебной претензии и компенсацию морального ущерба за нарушение сроков исполнения заказа. Вопрос: наша организация должна удержать НДФЛ как налоговый агент? С каких выплат? Если да, то в 6-НДФЛ надо отражать эти выплаты?

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Госдума приняла законопроект о введении ИИС-3 с 2024 года

По новому инвестиционному счету третьего типа можно получить вычет в размере 13% от годовой суммы пополнения, а также освобождение от налога на доход от вложений, но не больше 30 млн рублей.

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