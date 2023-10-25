С 1 января надо применять новые правила воинского учета

В 2024 году увеличили предельный возраст пребывания граждан в запасе на пять лет.

Президент РФ подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, которые относятся к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, те, кому 50 лет исполнится в 2025 году, — до 52 лет. Мужчины, которым исполняется 50 лет в 2026 году, будут пребывать в запасе до 53 лет, в 2027 году — до 54 лет. С 1 января 2028 года все граждане, которые имеют звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе до 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет.

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