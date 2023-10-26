Суд вынес приговор по делу о продаже должности в УФНС

Таганский районный суд Москвы приговорил участников дела о продаже должности в УФНС по Самарской области. Об этом сказано в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
Экс-начальник ОМВД по району Ростокино Игорь Гоцуляк вместе с соучастником Михаилом Сорвачевым попросили взятку в размере 1 млн долларов за содействие в назначении нужного человека на должность начальника управления УФНС по Самарской области.
В схеме участвовали и предприниматели Алексей Михайлов и Алексей Кокоткин, которые уговорили истца перевести за должность еще 84,6 млн рублей.
Потерпевший так и не дождался назначения на руководящую должность в налоговую службу и подал заявление в ФСБ.
В итоге суд приговорил Игоря Гоцуляка к шести годам лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК, Михаил Романец получил пять лет и шесть месяцев, а пособники Михайлов и Кокоткин получили наказание в виде лишения свободы на четыре года шесть месяцев по ч. 4 ст. 291 УК.
Комментарии1
Светлана Свиридова
Какие же там суммы проходят через эту должность, если такие взятки за назначение окупятся?