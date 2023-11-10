Дождались: повысят нормы компенсаций за использование авто. ИП не нравится их будущая пенсия, а Совфед собрался блокировать 50 VPN-сервисов. 🚗«Ночной бухгалтер» № 1561

Сразу вдвое Именно во-столько решили увеличить давно устаревшие нормы компенсаций за личные авто. Позорные 1200 рублей, наконец, уйдут в прошлое, да здарвстует 2 400! Нормы вырастут и для авто с объемом двигателя боолее 2 000 куб. см, и для мотоциклов. Тут бы порадоваться, а вот бухгалтеры все равно недовольны, но их можно понять.

Новый год близко! 🎄 Совместите приятное с полезным — мы приглашаем принять участие в Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции! Она пройдет 14 декабря в Краснодаре. Обсудим все важные и интересные вопросы для бухгалтера — отчетность проверки, воинский учет, ФСБУ и многое другое. Организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будет масса подарков от «Клерка» и партнеров! Купить билет Уникальное предложение! Купившие онлайн-билет смогут участвовать сразу в двух конференциях: одна пройдет в Краснодаре, а другая II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится 5 декабря в Москве! Купить онлайн-билет на две конференции

На пенсию не накопишь… Сетуют ИП. Ведь, если раньше в год им «капал» один пенсионный балл, то теперь меньше. Причем далеко не вся сумма фиксированных взносов предпринимателей попадает на индивидуальный лицевой счет, а только 58,2603% от общих взносов. Но на количество баллов влияет не только размер фиксированных взносов, но и размер предельной базы. Из-за того, что она растет большими темпами, баллы уменьшаются. Мы сделали табличку, в которой видно, сколько баллов заработает ИП в 2022-2024 годах. Кстати, взносы у ИП в следующем году подрастут, а платить нужно будет только через ЕНП, платежек со статусом 02 больше не будет.

Блокировать всех Начиная с 2021 года Роскомнадзор уже заблокировал более 160 VPN-сайтов. Роскомнадзор собирается выпустить приказ, который позволит блокировать все VPN-сервисы в магазинах мобильных приложений, в том числе в Play Market и AppStore. Кроме того, зампред совета по развитию цифровой экономики СФ Артем Шейкин обратился в РКН с просьбой проверить 50 сервисов, которые позволяют получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории РФ.

Проверьте знания цифровой грамотности в рамках бесплатного онлайн-экзамена и получите сертификат 23 ноября пройдёт первый единый цифровой экзамен (ЕЦЭ) — бесплатное онлайн-мероприятие для юристов, бухгалтеров, кадровых специалистов и других офисных сотрудников. Генеральный партнёр ЕЦЭ — Актион. Информационные партнёры: Главбух, Кадровое дело, Актион Digital School, Klerk.ru. Единый цифровой экзамен позволяет не только проверить знания, но и начать лучше ориентироваться в мире цифровых технологий, чувствовать себя с ними уверенно как на работе, так и в быту. Программа состоит из 4 блоков: по цифровой безопасности, сленгу, прикладным офисным навыкам и программам, работе с поисковиками. Вас ждет викторина в формате квиза, подробный разбор правильных ответов и работа над ошибками. Мероприятие бесплатное, для прохождения нужно зарегистрироваться на сайте. Все участники получат сертификат о цифровой грамотности и специальные подарки от партнёров.

Если налог не идет к вам… Если вдруг до вас не добралось налоговое уведомление по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество особо не радуйтесь. Платить налог все равно придется. Попробуйте выяснить, почему вам не пришло уведомление лично, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».