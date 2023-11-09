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Бабушкам и дедушкам, которые нянчат внуков — поддержка, многодетным — свобода от налога на доходы. Обязательное второе уведомление и новый 6-НДФЛ. 👶«Ночной бухгалтер» № 1560

Освободить от НДФЛ многодетных родителей, а бабушкам и дедушкам, сидящим с внуками, дать господдержку предлагает Валентина Матвиенко. Но так местные бюджеты лишатся части поступлений. НДФЛ вообще последнее время популярен у чиновников. ФНС вот решила в очередной раз изменить форму 6-НДФЛ и добавить второе обязательное уведомление по налогу.

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Бабушкам и дедушкам, которые нянчат внуков — поддержка, многодетным — свобода от налога на доходы. Обязательное второе уведомление и новый 6-НДФЛ. 👶«Ночной бухгалтер» № 1560
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В центре внимания

Последнее время представители власти так и сыплют идеями, как улучшить нашу с вами жизнь, правда, граждане не всегда этому рады и к каждому такому «улучшайзингу» относятся с недоверием.

Сегодня обсуждали предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко — не облагать доход многодетных семей НДФЛ и поддержать бабушек и дедушек, которые посвящают свое время уходу за внуками.

Первые реакции на новость:

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Депутаты тоже не спят и предлагают не облагать НДФЛ доходы работающих пенсионеров, даже поправки в НК разработали.

Только НДФЛ идет в казну регионов и его отмена тут же скажется на местных бюджетах. Так что многодетным и пенсионерам пока рано радоваться. Велика вероятность, что все эти проекты, так проектами и останутся.

Почему важно применять ФСБУ Инвентаризация уже сейчас?

Бесплатный вебинар для бухгалтеров15 ноября в 11:00

Близится пора составления годовой отчетности, а значит, и проведения инвентаризации активов и обязательств перед налоговой. С недавних пор она регламентирована ФСБУ 28/2023. Стандарт актуален, он подстроен под действующие ФСБУ и позволяет повысить качество подготовки отчетной информации. 

Как правильно провести инвентаризацию в 2023 году и более точно и справедливо оценить свои активы расскажем на вебинаре.

Программа

  • Общие требования к инвентаризации.

  • Определение наличия объектов.

  • Оценка результатов инвентаризации.

  • Дата, по состоянию на которую нужно провести инвентаризацию.

  • Обязательное применение ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

  • Отражение результатов инвентаризации в декларации по налогу на прибыль (УСН).

Спикер

Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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Второе уведомление станет обязательным

Да, по НДФЛ сегодня много новостей. И тут хочется сказать фразой из мема:

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Когда вводили добровольную сдачу второго уведомления по НДФЛ, никто не сомневался, что ее скоро сделают обязательной. Так и случилось.

Поправки заработают с 2024 года. Вот так будут выглядеть новые сроки перечисления НДФЛ:

  • за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;

  • за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца;

  • за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Гулять, так гулять — ФНС изменит 6-НДФЛ

Изменения связаны с предыдущей новостью, так как с 2024 года в квартале вместо трех периодов уплаты: с 23 по 22 число будет шесть (с 1 по 22 и с 23 по 30 (31)), нужно поменять бланк 6-НДФЛ.

Даже если налоговики не успеют вовремя принять новую форму отчета, придется все равно сдавать его по новой форме — рекомендованной.

Следите за инфляцией и МРОТ

Пора подумать о том, как подготовиться к новому рабочему году. Одно из важных изменений — рост МРОТ. В 2024 году минимальная зарплата составит 19 242 рубля. Нужно убедиться, что у вас сотрудники получают не меньше этой суммы.

Независмо от того, какую зарплаты вы платите работникам, ее нужно регулярно индексировать, ведь цены на месте не стоят — инфляция не дремлет. Правила индексации работодателю нужно закрепить во внутренних документах, например, в положении о заработной плате.

Проверяющие легко поймут, если вы платите слишком мало — в контрольных соотношениях РСВ и 6-НДФЛ заложена проверка уровня зарплаты.

Переход на ЭДО: что надо сделать до конца года

Плавно в цифру — это сейчас девиз бизнеса от мала до велика. Но, признаемся, внедрение иногда проходит не по плану, а скорее по принципу — сначал сделаем, а потом разберемся.

Частая ошибка — ожидание результата здесь и сейчас, задешево и за три дня. 

До того, как вы начнете пользоваться любым сервисам и системами, нужно продумать, для чего вы их внедряете, как это будет происходить и что можно упростить еще до начал их использования.

Пример: у вас есть куча внутренней переписки, которую никто не читает. Бездумно перенести ее всю в электронный формат, согласовывать и подписывать ЭЦП — только перегрузить систему. Сначала избавьтесь от бюрократии, оставьте только нужные документы и вперед — прописывать маршруты согласований и ответственных лиц. 

Еще одно заблуждение — импортные сервисы лучше отечественных. Предлагаем для начала изучить рынок российских решений. Ими так-то пользуются опытные игроки рынка, такие как Лаборатория Касперского, Interfax или Лента. Если вам интересно, как все это работает и хочется получить кейсы из первых рук — загляните на ELMA DAY’23.

Если вы хотите с 2024 года ввести в компании кадровый электронный документооборот, то советуем изучить вот этот разбор. В нем мы рассказали о том, что нужно учесть при внедрении и приложили образец Положения о КЭДО.

Малому и среднему бизнесу дадут субсидии на ВЭД

МСП окажут поддержку для транспортировки продукции за границу. Размер субсидий хотят увеличить до 1 млн рублей. Получить средства можно в центре поддержки экспорта (ЦПЭ).

Для тех, кто хочет больше узнать о том, что происходит сейчас с импортом и экспортом, какие логистические стратегии появились, советуем посетить 21 ноября в Москве ежегодный внешнеэкономический форум «Международный день торговли».

У вас будет возможность задать вопросы руководителям государственных структур РФ, лидерам российского и зарубежного бизнеса, ведущим экспертам-практикам в области таможни, логистики, права, налогообложения и международных расчетов.

Добирай в выходные — оригинальный способ получить отпуск

По закону одна часть отпуска не может быть меньше 14 дней, остальное можно разбить так, как согласуют между собой работник и работодатель. Например, можно брать отпуск в выходные, на два дня. Роструд подтверждает — так можно.

Выгода компаниям очевидна — закрываются отпуска, дни не зависают, при увольнении сотрудника не придется выплачивать большую компенсацию. Да и по факту используются те дни, в которые сотрудник и так отдыхал бы — работа не страдает.

Выгода для работника одна — он получит немного больше денег за месяц.

УСН и НДС: когда они вместе

Есть случаи, когда упрощенцы должны платить НДС. Например, когда компания на УСН является налоговым агентом по НДС. Подобный случай рассмотрел в своем письме Минфин.

Организация воспользовалась маркетинговыми услугами фирмы из Киргизии, но т.к. местом оказания услуг является РФ, а в России компания из ЕАЭС не зарегистрирована как налогоплательщик, то платить налог придется российской организации.

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Главред напоминает: что выдавать при увольнении работнику

С сотрудниками можно расставаться по-разному, иногда по доброму — по соглашению сторон или по собственному желанию работника. А иногда и со скандалом, причем тут не угадаешь, кто будет в конфликте прав, а кто виноват. Но в любом случае важно соблюсти формальности и выдать при увольнении все необходимые документы.

Мы собрали для вас список документов, которые нужно выдавать как по умолчанию, так и по заявлению работника. В будущем они пригодятся для нового трудоустройства, выплаты больничного или оформления пенсии.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1560 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша хочет сидеть дома с внуками, а не вот это вот всё редакция

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