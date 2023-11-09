Бабушкам и дедушкам, которые нянчат внуков — поддержка, многодетным — свобода от налога на доходы. Обязательное второе уведомление и новый 6-НДФЛ. 👶«Ночной бухгалтер» № 1560

В центре внимания Последнее время представители власти так и сыплют идеями, как улучшить нашу с вами жизнь, правда, граждане не всегда этому рады и к каждому такому «улучшайзингу» относятся с недоверием. Сегодня обсуждали предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко — не облагать доход многодетных семей НДФЛ и поддержать бабушек и дедушек, которые посвящают свое время уходу за внуками. Первые реакции на новость: Депутаты тоже не спят и предлагают не облагать НДФЛ доходы работающих пенсионеров, даже поправки в НК разработали. Только НДФЛ идет в казну регионов и его отмена тут же скажется на местных бюджетах. Так что многодетным и пенсионерам пока рано радоваться. Велика вероятность, что все эти проекты, так проектами и останутся.

Почему важно применять ФСБУ Инвентаризация уже сейчас? Бесплатный вебинар для бухгалтеров15 ноября в 11:00 Близится пора составления годовой отчетности, а значит, и проведения инвентаризации активов и обязательств перед налоговой. С недавних пор она регламентирована ФСБУ 28/2023. Стандарт актуален, он подстроен под действующие ФСБУ и позволяет повысить качество подготовки отчетной информации. Как правильно провести инвентаризацию в 2023 году и более точно и справедливо оценить свои активы расскажем на вебинаре. Программа Общие требования к инвентаризации.

Определение наличия объектов.

Оценка результатов инвентаризации.

Дата, по состоянию на которую нужно провести инвентаризацию.

Обязательное применение ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Отражение результатов инвентаризации в декларации по налогу на прибыль (УСН). Спикер Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Зарегистрироваться бесплатно Реклама: ООО «Мое дело» 7701889831, erid:LjN8KPAS5

Второе уведомление станет обязательным Да, по НДФЛ сегодня много новостей. И тут хочется сказать фразой из мема: Когда вводили добровольную сдачу второго уведомления по НДФЛ, никто не сомневался, что ее скоро сделают обязательной. Так и случилось. Поправки заработают с 2024 года. Вот так будут выглядеть новые сроки перечисления НДФЛ: за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;

за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца;

за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Гулять, так гулять — ФНС изменит 6-НДФЛ Изменения связаны с предыдущей новостью, так как с 2024 года в квартале вместо трех периодов уплаты: с 23 по 22 число будет шесть (с 1 по 22 и с 23 по 30 (31)), нужно поменять бланк 6-НДФЛ. Даже если налоговики не успеют вовремя принять новую форму отчета, придется все равно сдавать его по новой форме — рекомендованной.

Следите за инфляцией и МРОТ Пора подумать о том, как подготовиться к новому рабочему году. Одно из важных изменений — рост МРОТ. В 2024 году минимальная зарплата составит 19 242 рубля. Нужно убедиться, что у вас сотрудники получают не меньше этой суммы. Независмо от того, какую зарплаты вы платите работникам, ее нужно регулярно индексировать, ведь цены на месте не стоят — инфляция не дремлет. Правила индексации работодателю нужно закрепить во внутренних документах, например, в положении о заработной плате. Проверяющие легко поймут, если вы платите слишком мало — в контрольных соотношениях РСВ и 6-НДФЛ заложена проверка уровня зарплаты.

Переход на ЭДО: что надо сделать до конца года Плавно в цифру — это сейчас девиз бизнеса от мала до велика. Но, признаемся, внедрение иногда проходит не по плану, а скорее по принципу — сначал сделаем, а потом разберемся. Частая ошибка — ожидание результата здесь и сейчас, задешево и за три дня. До того, как вы начнете пользоваться любым сервисам и системами, нужно продумать, для чего вы их внедряете, как это будет происходить и что можно упростить еще до начал их использования. Пример: у вас есть куча внутренней переписки, которую никто не читает. Бездумно перенести ее всю в электронный формат, согласовывать и подписывать ЭЦП — только перегрузить систему. Сначала избавьтесь от бюрократии, оставьте только нужные документы и вперед — прописывать маршруты согласований и ответственных лиц. Еще одно заблуждение — импортные сервисы лучше отечественных. Предлагаем для начала изучить рынок российских решений. Ими так-то пользуются опытные игроки рынка, такие как Лаборатория Касперского, Interfax или Лента. Если вам интересно, как все это работает и хочется получить кейсы из первых рук — загляните на ELMA DAY’23. Если вы хотите с 2024 года ввести в компании кадровый электронный документооборот, то советуем изучить вот этот разбор. В нем мы рассказали о том, что нужно учесть при внедрении и приложили образец Положения о КЭДО.

Малому и среднему бизнесу дадут субсидии на ВЭД МСП окажут поддержку для транспортировки продукции за границу. Размер субсидий хотят увеличить до 1 млн рублей. Получить средства можно в центре поддержки экспорта (ЦПЭ). Для тех, кто хочет больше узнать о том, что происходит сейчас с импортом и экспортом, какие логистические стратегии появились, советуем посетить 21 ноября в Москве ежегодный внешнеэкономический форум «Международный день торговли». У вас будет возможность задать вопросы руководителям государственных структур РФ, лидерам российского и зарубежного бизнеса, ведущим экспертам-практикам в области таможни, логистики, права, налогообложения и международных расчетов.

Добирай в выходные — оригинальный способ получить отпуск По закону одна часть отпуска не может быть меньше 14 дней, остальное можно разбить так, как согласуют между собой работник и работодатель. Например, можно брать отпуск в выходные, на два дня. Роструд подтверждает — так можно. Выгода компаниям очевидна — закрываются отпуска, дни не зависают, при увольнении сотрудника не придется выплачивать большую компенсацию. Да и по факту используются те дни, в которые сотрудник и так отдыхал бы — работа не страдает. Выгода для работника одна — он получит немного больше денег за месяц.

УСН и НДС: когда они вместе Есть случаи, когда упрощенцы должны платить НДС. Например, когда компания на УСН является налоговым агентом по НДС. Подобный случай рассмотрел в своем письме Минфин. Организация воспользовалась маркетинговыми услугами фирмы из Киргизии, но т.к. местом оказания услуг является РФ, а в России компания из ЕАЭС не зарегистрирована как налогоплательщик, то платить налог придется российской организации. Хотите знать тонкости работы с УСН на экспертном уровне? Мы как раз отдаем онлайн-курс Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С по рекордно низкой цене — 3 299 руб.! Акция продлится недолго — успейте воспользоваться предложением. Учитесь в удобное время, получите сертификат о прохождении курса, проверьте навыки с помощью тестов. Купить курс