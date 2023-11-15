😱 «Ночной бухгалтер» № 1564 — новости 15 ноября 2023 г. Бухгалтер «по любви» переводила себе деньги и отдавала их директору. Как ФНС собирает на вас компромат

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Во имя любви В Трибуне спорят — реальная это история или нет, но, кажется, случиться это могло с кем угодно. Бухгалтер регулярно перечисляла себе деньги со счета организации. Без всяких подтверждающих документов и в качестве премий (не соответствующих ЛНА). Причем, по признанию сотрудников, деньги в итоге получала вовсе не сама бухгалтер, а директор, к которому они питала более чем теплые чувства. Когда чувства охладели и отношения с директором разладились, бухгалтер уволилась. На ее место пришла главбух, которая первым делом решила провести аудит и выявила растраты. Суд, ориентируясь на заключение экспертов, присудил экс-бухгалтеру долг в пользу компании в сумме чуть менее 20 млн. рублей.

Кто не спрятался… ФНС давно научилась вычислять тех налогоплательщиков, кто пытается скрыть доходы или экономит на зарплатных налогах. Это не значит, что за монитором сидит инспектор и 24/7 изучает выписки со счетов и данные ваших контрагентов. Все намного проще. Для этого есть специальные автоматизированные системы. Все же знают про АСК НДС — она находит разрывы в НДС и сигнализирует проверяющим, кому стоит уделить особе внимание, а то и выездную проверку устроить. Но существуют и другие системы — проверяют подозрительные операции и возможное дробление, достоверность отчетов, вычисляют зарплаты «в конвертах» и занижение выручки. За чем стоит приглядывать, чтобы к вам не пожаловала внезапная ВНП — читайте в статье.

ИИ — кому принадлежат творения, созданные нейросетью «Клерк» и сам увлекается созданием картинок и даже нового логотипа в нейросети. Последнее время стало трендом прибегать к услугам ИИ в создании текстов. Но у многих пользователей возник вопрос — кому принадлежат права, на созданные Chat GPT креативы? Эксперты говорят, что пока российским и международным законодательством этот вопрос не урегулирован.

Есть ли у бизнеса кредитная история? Как и у физлиц, у организаций тоже есть кредитная история. Она точно также хранится в БКИ — бюро кредитных историй. Что включается в кредитную историю компании: Общие сведения (наименование, ИНН, КПП, юридический адрес и пр.).

Данные о банкротство, реорганизации.

Кредитная оценка (скоринг).

Сведения об имеющихся обязательствах и просрочках по ним.

Некоторая другая информация. Если компания допустила просрочку и она попала в кредитную историю, получить в дальнейшем кредит или даже овердрафт будет гораздо сложнее. Можно ли исправить кредитную историю? Да, варианты есть, о них, а еще о том, как увеличить шансы на одобрение кредита, вы узнаете из бесплатного вебинара, который пройдет 1 декабря в 11.00. Запишитесь заранее, чтобы не пропустить!

Все еще воинский учет Про заполнение различных форм воинского учета мы вам рассказываем почти ежедневно в новостях и разборах. Но сегодня решили напомнить о штрафах. Пока не все руководители осознали, что это отдельный вид учета, требующий внимательного отношения и за нарушение которого можно схлопотать большой штраф, суммы таких санкций мы собрали в таблице.