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😱 «Ночной бухгалтер» № 1564 — новости 15 ноября 2023 г. Бухгалтер «по любви» переводила себе деньги и отдавала их директору. Как ФНС собирает на вас компромат

Невероятная история любви или глупости? Бухгалтер переводила деньги со счета компании себе и затем передавала их директору. Когда она уволилась, новый главбух решила проверить учет, нашла злоупотребления и незадачливая влюбленная «попала» на 20 млн рублей. У налоговиков есть 5 инструментов, которые помогают им быстро находить «проблемные» компании.

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😱 «Ночной бухгалтер» № 1564 — новости 15 ноября 2023 г. Бухгалтер «по любви» переводила себе деньги и отдавала их директору. Как ФНС собирает на вас компромат
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Во имя любви

В Трибуне спорят — реальная это история или нет, но, кажется, случиться это могло с кем угодно.

Бухгалтер регулярно перечисляла себе деньги со счета организации. Без всяких подтверждающих документов и в качестве премий (не соответствующих ЛНА). Причем, по признанию сотрудников, деньги в итоге получала вовсе не сама бухгалтер, а директор, к которому они питала более чем теплые чувства.

Когда чувства охладели и отношения с директором разладились, бухгалтер уволилась. На ее место пришла главбух, которая первым делом решила провести аудит и выявила растраты.

Суд, ориентируясь на заключение экспертов, присудил экс-бухгалтеру долг в пользу компании в сумме чуть менее 20 млн. рублей.

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Кто не спрятался…

ФНС давно научилась вычислять тех налогоплательщиков, кто пытается скрыть доходы или экономит на зарплатных налогах. Это не значит, что за монитором сидит инспектор и 24/7 изучает выписки со счетов и данные ваших контрагентов. Все намного проще. Для этого есть специальные автоматизированные системы.

Все же знают про АСК НДС — она находит разрывы в НДС и сигнализирует проверяющим, кому стоит уделить особе внимание, а то и выездную проверку устроить.

Но существуют и другие системы — проверяют подозрительные операции и возможное дробление, достоверность отчетов, вычисляют зарплаты «в конвертах» и занижение выручки.

За чем стоит приглядывать, чтобы к вам не пожаловала внезапная ВНП — читайте в статье.

ИИ — кому принадлежат творения, созданные нейросетью

«Клерк» и сам увлекается созданием картинок и даже нового логотипа в нейросети. Последнее время стало трендом прибегать к услугам ИИ в создании текстов. Но у многих пользователей возник вопрос — кому принадлежат права, на созданные Chat GPT креативы?

Эксперты говорят, что пока российским и международным законодательством этот вопрос не урегулирован.

Есть ли у бизнеса кредитная история?

Как и у физлиц, у организаций тоже есть кредитная история. Она точно также хранится в БКИ — бюро кредитных историй.

Что включается в кредитную историю компании:

  • Общие сведения (наименование, ИНН, КПП, юридический адрес и пр.).

  • Данные о банкротство, реорганизации.

  • Кредитная оценка (скоринг).

  • Сведения об имеющихся обязательствах и просрочках по ним.

  • Некоторая другая информация.

Если компания допустила просрочку и она попала в кредитную историю, получить в дальнейшем кредит или даже овердрафт будет гораздо сложнее.

Можно ли исправить кредитную историю?

Да, варианты есть, о них, а еще о том, как увеличить шансы на одобрение кредита, вы узнаете из бесплатного вебинара, который пройдет 1 декабря в 11.00. Запишитесь заранее, чтобы не пропустить!

Все еще воинский учет

Про заполнение различных форм воинского учета мы вам рассказываем почти ежедневно в новостях и разборах. Но сегодня решили напомнить о штрафах.

Пока не все руководители осознали, что это отдельный вид учета, требующий внимательного отношения и за нарушение которого можно схлопотать большой штраф, суммы таких санкций мы собрали в таблице.

Взносы ИП в 2024 году

Вчера мы рассказали о том, какими будут фиксированные взносы ИП в 2024 году, а сегодня делимся с вами реквизитами на их уплату. Сохраняйте, не теряйте, не путайтесь. В 2024 году уже нельзя использовать платежки со статусом 02!

Кстати, если вы ИП и вам предстоит сдавать декларацию по УСН за 2023 год, то стоит изучить вот эту новость — описали, как заполнять декларацию, если взносы вы не платили.

Чтобы хорошо разбираться во всех нюансах упрощенки ИП, бухгалтерам и аутсорсерам, которые работают с УСН, рекомендуем пройти онлайн-курс Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С. Это поможет не только правильно учитывать доходы и расходы, составлять отчетность, ввести учет в 1С, но и защитить бизнес от проверок и штрафов.

Вы получите новые навыки и закрепите их в тестах. Всем обучающимся по окончании курса выдается сертификат.

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В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.

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Трудовой кодекс РФ допускает возможность трудоустройства на дополнительную работу. Выполнение дополнительных обязанностей работник может осуществлять одновременно с основной работой или в свободное от нее время. В зависимости от этого работодатель с работником оформляет совместительство (внутреннее или внешнее) либо совмещение.

Сальдо ЕНС

В 2023 году налоговую задолженность взыскивают по новым правилам

Если компания задолжала налоги, вышлют налоговое требование. Если после этого сальдо ЕНС изменилось новое требование не высылают. Продолжает действовать старое до полного погашения долга на текущий момент (пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль).

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