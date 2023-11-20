Обзоры для бухгалтера

43% россиян за поддержку релокантов-возвращенцев. В декабре по НДФЛ будет два уведомления, объем и вес продуктов станут указывать крупнее. 🍏«Ночной бухгалтер» № 1567

Граждане в большинстве поддерживают меры поддержки для тех, кто хочет вернуться в страну. В декабре нужно сдать два уведомления по НДФЛ, с 1 января так придется делать каждый месяц. Чтобы производители не запутывали покупателей, объем и вес продуктов хотят обязать показывать на лицевой стороне упаковки более крупным шрифтом.

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43% россиян за поддержку релокантов-возвращенцев. В декабре по НДФЛ будет два уведомления, объем и вес продуктов станут указывать крупнее. 🍏«Ночной бухгалтер» № 1567
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Мотивировать или нет?

Вопрос о том, стоит ли стимулировать возвращение релокантов домой, каким именно разом, задавали в опросе исследовательской группы Russian Field.

В итоге:

  • 43% считают, что поддержка нужна;

  • 39% выступили за положительные стимулы;

  • 4% — за негативные стимулы (например, повышение налога);

  • 20% считают, что релокантам нужно запретить въезд в страну.

Сколько сдавать уведомлений в декабре?

Изменения в уплате НДФЛ и переход на два уведомления в месяц начнут действовать в январе 2024 года. Но декабрь и сейчас особый месяц при подаче уведомлений, кроме периода с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, в декабре выделен особый период — с 23 декабря по 31декабря.

Сдать уведомление за период 23.12-31.12 нужно до 29 декабря 2023 года.

Получается будет 2 уведомления.

  • до 25.12 – за период с 23.11 по 22.12

  • до 29.12 – за период с 23.12 по 31.12

И есть еще добровольное уведомление за период с 23.11 по 09.12 (срок сдачи до 12 декабря).

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Хитрости фасовки

Некоторые производители уменьшают объем или вес упаковки, сохраняя на продукт прежнюю цену. У покупателя создается впечатление, что она не изменилась. На деле же, в пересчете на граммы / килограммы, продукт подорожал.

Чтобы исключить такие манипуляции с сознанием, предложено изменить правила указания информации о весе и объеме: она должна занимать не менее 15% от площади упаковки и находиться на лицевой стороне.

Взносы на капремонт — не доход

Такой вывод делает Минфин в своем письме. Для управляющей компании это целевые поступления, учитывать их нужно обособленно. В противном случае (если раздельный учет не вести) придется включить их во внереализационные доходы.

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Еще одна новость — сервис по проверке контрагентов на сайте ФНС был улучшен. Интуитивный интерфейс, быстрая навигация, подробная информация о контрагенте, всплывающие подсказки. В 2023 году число обращений к этому сервису превысило 720 млн.

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