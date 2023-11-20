43% россиян за поддержку релокантов-возвращенцев. В декабре по НДФЛ будет два уведомления, объем и вес продуктов станут указывать крупнее. 🍏«Ночной бухгалтер» № 1567

Мотивировать или нет?
Вопрос о том, стоит ли стимулировать возвращение релокантов домой, каким именно разом, задавали в опросе исследовательской группы Russian Field.
В итоге:
43% считают, что поддержка нужна;
39% выступили за положительные стимулы;
4% — за негативные стимулы (например, повышение налога);
20% считают, что релокантам нужно запретить въезд в страну.
Сколько сдавать уведомлений в декабре?
Изменения в уплате НДФЛ и переход на два уведомления в месяц начнут действовать в январе 2024 года. Но декабрь и сейчас особый месяц при подаче уведомлений, кроме периода с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, в декабре выделен особый период — с 23 декабря по 31декабря.
Сдать уведомление за период 23.12-31.12 нужно до 29 декабря 2023 года.
Получается будет 2 уведомления.
до 25.12 – за период с 23.11 по 22.12
до 29.12 – за период с 23.12 по 31.12
И есть еще добровольное уведомление за период с 23.11 по 09.12 (срок сдачи до 12 декабря).
Как получать оплату онлайн без сайта
Запустить бизнес онлайн можно и без создание сайта.
Сейчас намного проще раскрутить свой аккаунт в соцсетях или даже продавать через мессенджеры.
Здесь есть две сложности:
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Хитрости фасовки
Некоторые производители уменьшают объем или вес упаковки, сохраняя на продукт прежнюю цену. У покупателя создается впечатление, что она не изменилась. На деле же, в пересчете на граммы / килограммы, продукт подорожал.
Чтобы исключить такие манипуляции с сознанием, предложено изменить правила указания информации о весе и объеме: она должна занимать не менее 15% от площади упаковки и находиться на лицевой стороне.
Взносы на капремонт — не доход
Такой вывод делает Минфин в своем письме. Для управляющей компании это целевые поступления, учитывать их нужно обособленно. В противном случае (если раздельный учет не вести) придется включить их во внереализационные доходы.
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21 ноября — День бухгалтера и уже сегодня мы начали дарить вам подарки — скидки на лучшие курсы. Повышайте квалификацию и получайте новые актуальные навыки.
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ФНС обновила свои сервисы
В личных кабинетах ИП и организаций появился новый раздел — «Доверенности». Там можно увидеть все данные по документам, выданным доверенным лицам, независимо о формата, в т.ч. МЧД.
Еще одна новость — сервис по проверке контрагентов на сайте ФНС был улучшен. Интуитивный интерфейс, быстрая навигация, подробная информация о контрагенте, всплывающие подсказки. В 2023 году число обращений к этому сервису превысило 720 млн.
Что почитать об инвестициях
На «Клерке» вы сможет найти актуальные новости и статьи об инвестициях как для начинающих, так и для состоявшихся инвесторов.
Проще всего пользоваться рубрикой «Инвестиции». Материалы можно отсортировать по популярности или количеству комментариев.
Можно почитать и блоги в Трибуне — один из популярных ведет пользователь с ником igotosochi. Цель блогера — с помощью вложений накопить на квартиру. Очень просто и интересно он рассказывает о своем опыте инвестирования.
Для тех инвесторов, кто столкнулся с трудностями из-за введенных санкций, рекомендуем поучаствовать в вебинаре Проблемы инвесторов на фондовом рынке после введения санкций: пути преодоления, который пройдет на «Клерке» 22 ноября в 11.00.
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