43% россиян за поддержку релокантов-возвращенцев. В декабре по НДФЛ будет два уведомления, объем и вес продуктов станут указывать крупнее. 🍏«Ночной бухгалтер» № 1567

Мотивировать или нет? Вопрос о том, стоит ли стимулировать возвращение релокантов домой, каким именно разом, задавали в опросе исследовательской группы Russian Field. В итоге: 43% считают, что поддержка нужна;

39% выступили за положительные стимулы;

4% — за негативные стимулы (например, повышение налога);

20% считают, что релокантам нужно запретить въезд в страну.

Сколько сдавать уведомлений в декабре? Изменения в уплате НДФЛ и переход на два уведомления в месяц начнут действовать в январе 2024 года. Но декабрь и сейчас особый месяц при подаче уведомлений, кроме периода с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, в декабре выделен особый период — с 23 декабря по 31декабря. Сдать уведомление за период 23.12-31.12 нужно до 29 декабря 2023 года. Получается будет 2 уведомления. до 25.12 – за период с 23.11 по 22.12

до 29.12 – за период с 23.12 по 31.12 И есть еще добровольное уведомление за период с 23.11 по 09.12 (срок сдачи до 12 декабря).

Как получать оплату онлайн без сайта Запустить бизнес онлайн можно и без создание сайта. Сейчас намного проще раскрутить свой аккаунт в соцсетях или даже продавать через мессенджеры. Здесь есть две сложности: Получить доверие покупателей

Принимать оплату не нарушая 54-ФЗ Лучшим вариантом будет интернет-эквайринг. Ведь пользоваться им многие уже привыкли и это совершенно законный способ получения платежей. LIFE PAY предлагает подключить интернет-эквайринг и высылать клиентам в социальных сетях и мессенджерах платежные ссылки без создания сайта! Подключайте интернет-эквайринг от LIFE PAY с умной платежной формой и принимайте оплату законно и без лишних трат! Реклама: ООО «ПСП», ИНН 9701010050, erid:LjN8JuLMZ

Хитрости фасовки Некоторые производители уменьшают объем или вес упаковки, сохраняя на продукт прежнюю цену. У покупателя создается впечатление, что она не изменилась. На деле же, в пересчете на граммы / килограммы, продукт подорожал. Чтобы исключить такие манипуляции с сознанием, предложено изменить правила указания информации о весе и объеме: она должна занимать не менее 15% от площади упаковки и находиться на лицевой стороне.

Взносы на капремонт — не доход Такой вывод делает Минфин в своем письме. Для управляющей компании это целевые поступления, учитывать их нужно обособленно. В противном случае (если раздельный учет не вести) придется включить их во внереализационные доходы.

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ФНС обновила свои сервисы В личных кабинетах ИП и организаций появился новый раздел — «Доверенности». Там можно увидеть все данные по документам, выданным доверенным лицам, независимо о формата, в т.ч. МЧД. Еще одна новость — сервис по проверке контрагентов на сайте ФНС был улучшен. Интуитивный интерфейс, быстрая навигация, подробная информация о контрагенте, всплывающие подсказки. В 2023 году число обращений к этому сервису превысило 720 млн.