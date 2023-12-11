Скоро 13-я зарплата, а вы получите премию? Можно ли угощать клиентов шампанским, не нарушая закон, что бухгалтеру надо сделать в декабре. 🌲«Ночной бухгалтер» № 1581

Каждый пятый без премии
Все с нетерпением ждут завершения года, подведения итогов и, конечно, поощрений от руководства. Но премии, согласно исследованию «Авито Работа», рассчитывает получить только каждый третий работник, а каждый пятый уже уверен, что останется без тринадцатой зарплаты.
О шампанском придется спрашивать ФАС
Компания купила в розницу шампанское и хочет бесплатно угощать им клиентов своего магазина. Можно ли так делать или тут налицо использование уже в предпринимательских целях? А это значит должна быть лицензия.
Минфин на этот вопрос ответить не смог. Точнее он выразил мнение, что угощение шампанским — это реклама, но дальше выводы сделать не мог и отправил разбираться в ФАС.
Сначала редакция помечтала о том, где бы найти такую дегустацию, а потом попыталась решить загадку, но ей это так и не удалось. Мнения разделились. Одни согласны с Минфином и утверждают, что тут налицо предпринимательская деятельность, другие считают, что раз раздается шампанское рандомным людям, да еще и бесплатно, компания ничего не нарушает.
А вы как считаете?
Что подарить бухгалтеру на Новый год?
Подарок должен быть: от души, приятным и полезным. Что-то такое, что давно бухгалтер хотел, но все не решался купить. Мы знаем, какой подарок 100% порадует любого бухгалтера — это подписка Клерк.Премиум.
В ней есть все, чтобы каждый день делать работу и настроение бухгалтера лучше:
600+ бесплатных вебинаров.
Ежедневные мини-курсы.
Ежедневные статьи-разборы законов от главного редактора.
Безлимитные консультации
47+ онлайн-курсов, чтобы прокачивать знания и навыки.
Премиум статус без рекламы.
ChatGPT для облегчения будничной работы.
Подключите подписку на год или месяц — на выбор.
Если вам не нужны консультации — выберете альтернативный вариант подписки без них за 11 900 руб. в год.
Время чек-листа
Проверяйте — все ли вы сделали перед завершением года? Например, вы уже разобрались с новыми правилами по уведомлениям, а отчеты в военкомат отнесли, а с МРОТом сверились? В общем смотрите чек-лист, отмечайте, что пропустили и исправляйтесь.
В комментариях бухгалтеры сразу стали ворчать про воинский учет. Но тут уж некуда деваться — или изучать и делать, или получать штрафы. Зато за дополнительные обязанности можно смело и доплату просить.
ИП больше не будет?!
Эта новость повергла нас в шок. В Госдуме считают, что ИП — это уже изжившая себя форма бизнеса, есть же самозанятые. И предлагают вовсе отказаться от ИП.
Подозреваем, что с этим утверждением не согласятся сами предприниматели. Есть нюансы, которые не позволяют всем ИП в одночасье стать самозанятыми. Те, кто по каким-то причинам не смогут быть самозанятыми, скорее всего, не захотят открывать ООО — это часто не выгодно и неудобно. Тогда часть частных предпринимателей неизбежно уйдет в тень.
Бухгалтерия и всё такое
Мы так любим вас — наших дорогих читателей и подписчиков, что решили встречаться с вами как можно чаще. Очень ждем всех вас красивыми и нарядными 14 декабря в Краснодаре на предновогодней Клерк.Конференции.
Приезжайте лично, будет очень весело! Если не можете — не беда. Нашу встречу можно будет смотреть из любого уголка России в онлайн-трансляции.
Вас ждет полезная программа, встреча с экспертами, ответы на самые горячие вопросы, новогодняя атмосфера и, конечно, подарки!
Не бойтесь, это не проверка, а профилактика
Роструд советует не переживать из-за профилактических визитов инспекторов. По их результатам компании не смогут назначить штраф, зато дадут рекомендации, выявят возможные риски, в общем, наоборот, помогут.
При этом предполагается, что даже сам работодатель может инициировать визит инспекторов. Это заинтересовало наших читателей.
Полезности от главреда
Всем привет! Сегодня не придумываем ничего сложного — просто пройдусь по новостям, которые вы могли упустить, а зря.
Если делаете регулярные выплаты самозанятым, можно вообще не платить комиссию и упростить переводы исполнителям. Знали, что переводы можно делать по аналогии с зарплатным проектом? Через реестр? Подробнее об этом читайте тут.
Если работнику простили заем, а он взял да и уволился или он получил другую материальную выгоду, с которой налоговый агент не смог удержать НДФЛ, то это не обязательно означает, что придется платить налог. Если экс-работнику положен вычет, он может его получить, включив информацию о материальной выгоде и НДФЛ с нее в декларацию. Но есть нюансы — почитайте.
Еще одно изменение в бланках, на этот раз не в отчетах, а в формах регистрации. Новая форма у сообщения о создании обособки.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1581 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша обалдевшая от счастья выходных редакция
Комментарии