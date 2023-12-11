Обзоры для бухгалтера

Скоро 13-я зарплата, а вы получите премию? Можно ли угощать клиентов шампанским, не нарушая закон, что бухгалтеру надо сделать в декабре. 🌲«Ночной бухгалтер» № 1581

Не все рассчитывают в этом году на премии, только каждый третий сотрудник. При этом 80% компаний предусмотрели в локальных актах такую возможность, а 20% — жадины. Купить шампанское в розницу, а потом угощать гостей магазина — так можно или это нарушение алкогольного законодательства? Чек-лист для бухгалтера на декабрь, чтобы все успеть и ничего не забыть.

Каждый пятый без премии

Все с нетерпением ждут завершения года, подведения итогов и, конечно, поощрений от руководства. Но премии, согласно исследованию «Авито Работа», рассчитывает получить только каждый третий работник, а каждый пятый уже уверен, что останется без тринадцатой зарплаты.

О шампанском придется спрашивать ФАС

Компания купила в розницу шампанское и хочет бесплатно угощать им клиентов своего магазина. Можно ли так делать или тут налицо использование уже в предпринимательских целях? А это значит должна быть лицензия.

Минфин на этот вопрос ответить не смог. Точнее он выразил мнение, что угощение шампанским — это реклама, но дальше выводы сделать не мог и отправил разбираться в ФАС.

Сначала редакция помечтала о том, где бы найти такую дегустацию, а потом попыталась решить загадку, но ей это так и не удалось. Мнения разделились. Одни согласны с Минфином и утверждают, что тут налицо предпринимательская деятельность, другие считают, что раз раздается шампанское рандомным людям, да еще и бесплатно, компания ничего не нарушает.

А вы как считаете?

Что подарить бухгалтеру на Новый год?

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Время чек-листа

Проверяйте — все ли вы сделали перед завершением года? Например, вы уже разобрались с новыми правилами по уведомлениям, а отчеты в военкомат отнесли, а с МРОТом сверились? В общем смотрите чек-лист, отмечайте, что пропустили и исправляйтесь.

В комментариях бухгалтеры сразу стали ворчать про воинский учет. Но тут уж некуда деваться — или изучать и делать, или получать штрафы. Зато за дополнительные обязанности можно смело и доплату просить.

ИП больше не будет?!

Эта новость повергла нас в шок. В Госдуме считают, что ИП — это уже изжившая себя форма бизнеса, есть же самозанятые. И предлагают вовсе отказаться от ИП.

Подозреваем, что с этим утверждением не согласятся сами предприниматели. Есть нюансы, которые не позволяют всем ИП в одночасье стать самозанятыми. Те, кто по каким-то причинам не смогут быть самозанятыми, скорее всего, не захотят открывать ООО — это часто не выгодно и неудобно. Тогда часть частных предпринимателей неизбежно уйдет в тень.

Бухгалтерия и всё такое

Мы так любим вас — наших дорогих читателей и подписчиков, что решили встречаться с вами как можно чаще. Очень ждем всех вас красивыми и нарядными 14 декабря в Краснодаре на предновогодней Клерк.Конференции.

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Вас ждет полезная программа, встреча с экспертами, ответы на самые горячие вопросы, новогодняя атмосфера и, конечно, подарки!

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Не бойтесь, это не проверка, а профилактика

Роструд советует не переживать из-за профилактических визитов инспекторов. По их результатам компании не смогут назначить штраф, зато дадут рекомендации, выявят возможные риски, в общем, наоборот, помогут.

При этом предполагается, что даже сам работодатель может инициировать визит инспекторов. Это заинтересовало наших читателей.

Полезности от главреда

Всем привет! Сегодня не придумываем ничего сложного — просто пройдусь по новостям, которые вы могли упустить, а зря.

Если делаете регулярные выплаты самозанятым, можно вообще не платить комиссию и упростить переводы исполнителям. Знали, что переводы можно делать по аналогии с зарплатным проектом? Через реестр? Подробнее об этом читайте тут.

Если работнику простили заем, а он взял да и уволился или он получил другую материальную выгоду, с которой налоговый агент не смог удержать НДФЛ, то это не обязательно означает, что придется платить налог. Если экс-работнику положен вычет, он может его получить, включив информацию о материальной выгоде и НДФЛ с нее в декларацию. Но есть нюансы — почитайте.

Еще одно изменение в бланках, на этот раз не в отчетах, а в формах регистрации. Новая форма у сообщения о создании обособки.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1581 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша обалдевшая от счастья выходных редакция

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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