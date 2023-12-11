Скоро 13-я зарплата, а вы получите премию? Можно ли угощать клиентов шампанским, не нарушая закон, что бухгалтеру надо сделать в декабре. 🌲«Ночной бухгалтер» № 1581

Компания купила в розницу шампанское и хочет бесплатно угощать им клиентов своего магазина. Можно ли так делать или тут налицо использование уже в предпринимательских целях? А это значит должна быть лицензия.

Минфин на этот вопрос ответить не смог. Точнее он выразил мнение, что угощение шампанским — это реклама, но дальше выводы сделать не мог и отправил разбираться в ФАС.

Сначала редакция помечтала о том, где бы найти такую дегустацию, а потом попыталась решить загадку, но ей это так и не удалось. Мнения разделились. Одни согласны с Минфином и утверждают, что тут налицо предпринимательская деятельность, другие считают, что раз раздается шампанское рандомным людям, да еще и бесплатно, компания ничего не нарушает.

А вы как считаете?