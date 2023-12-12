Обзоры для бухгалтера

Что вписать в план по воинскому учету 2024, очередное повышение ключевой ставки, как заплатить взносы на УСН, чтобы уменьшить налог за год. 📆«Ночной бухгалтер» № 1582

Конец года — время подводить итоги и готовиться к новому. Например, нужно составить план воинского учета и показать его военкомату. Эксперты говорят о повышении ставки ЦБ 15 декабря — смотрим прогнозы. Взносы на УСН «доходы» и «доходы минус расходы» учитываются по-разному. Мы сделали таблицы со сроками и порядком учета для целей налогообложения.

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Сообщите о планах

За составление учетной политики и графика отпусков не забудьте еще об одном не менее важном документе — плане воинского учета на 2024 год. В плане должны быть указаны мероприятия, в т.ч. взаимодействие с военкоматом в предстоящем году.

План нужно согласовать с военным комиссариатом.

Поднимется ли ключевая ставка?

Аналитики говорят — да. 16 декабря Совет директоров ЦБ проведет заседание, на котором, как считают эксперты, будет принято решение об очередном повышении ставки.

Мнения разделились, предполагаемый размер ставки колеблется — 16% или 17%. В прошлый раз ставка была повышена до 15%, чего даже специалисты не ожидали.

Гайд для ИП: что с фиксированными взносами за 2023 год на УСН

Все с ними немного запутались. Постараемся объяснить как можно проще.

  1. Те, кто применяет УСН «Доходы», могут не переживать, даже если не заплатили фиксированные взносы. Налог на них все равно можно уменьшить. Да, даже если не платили взносы весь год и перечислите их вообще только в 2024 году.

  2. Те, кто применяет УСН «Доходы минус расходы» могут учесть взносы для уменьшения налогооблагаемой базы только если их заплатили! При этом они должны быть еще и зарезервированы по заявлению на ЕНС или находится на сальдо ЕНС.

Подробные таблицы со всеми сроками и пояснениями найдете здесь.

Как бухгалтеры выходят на доход от 120 000 рублей?

Солнечный рабочий день. Вы приходите на работу, завариваете вкусный кофе, открываете ноутбук и смотрите на показатели компании. Вы круто разбираетесь в своем деле и сразу видите, где результат классный, а где надо подтянуть. Надо будет дать распоряжения на планёрке. 

Много ли решает такой специалист в компании? Очень много. Трудно ли войти в профессию? Если вы бухгалтер, это вопрос нескольких месяцев — даже меньше полугода, чтобы стать крутым специалистом с зарплатой от 120 000 рублей.

Сейчас на рынке реальная нехватка финансовых директоров. Большинство бухгалтеров боятся, что не потянут, но смелые снимают сливки и занимают вакансии с большой оплатой.

Курс «Финансовый директор» составлен на основе современных требований рынка — сразу после курса вы сможете начать работать. Обучают практикующие эксперты — финансовые директоры, все группы с личным наставником. Обучение вы окупите за 1 зарплату на новой должности. Если опыт в бухгалтерии 1-3 года — за две. 

До конца декабря скидка на курс 40%. Не понравится обучение — вернём деньги

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Новые бланки по регистрации

Что-то законодатели разошлись — бланки и формы отчетов меняются прямо каждый день. Вот и до документов по регистрации добрались. Обновят формы Р21001, Р24001, Р26001, Р24002, Р26002 по регистрации и снятию с нее для ИП и КФХ, внесению изменений в ЕГРИП.

Кстати, главы крестьянских (фермерских) хозяйств должны отчитаться по форме РСВ за фиксированные взносы 2023 года. ИП никакой отчетности по фиксвзносам не подают.

Налоговики поделились данными по штрафам компаний

В открытых данных ФНС опубликовала сведения о налоговых правонарушениях, которые компании совершали в 2022 году. Эти же данные можно найти в специальном разделе в карточке компании в разделе Прозрачный бизнес.

А Роструд изменит свои чек-листы по проверкам. В частности обновят вопросы, связанные с трудом женщин, работников, заключивших военный контракт, режимом работы и т. д.

Если злоупотребляешь в нерабочее время, но на рабочем месте, наказать нельзя

Аж страшно сказать, но если пить и курить на рабочем месте, но при этом в свободное от работы время — работодатель не сможет наказать такого сотрудника.

Это мы вам не руководство к действию даем (хотя скоро корпоративы — вдруг пригодится), просто случай интересный был разобран Рострудом. Сотрудница библиотеки курила и пила на своем рабочем месте, да только в нерабочее время. Трудинспекция сообщает, что даже работодатель пропишет в ЛНА дисциплинарное наказание за такие действия, то он может применить его только к злоупотреблениям в рабочее время.

Надеемся, что вы то ведете себя на работе прилично.

Для тех, кто крепкие напитки продает, тоже есть новость — пора уже активно осваивать работу с ЭДО. Тем, кто является грузоотправителем, транспортной компанией и грузополучателе при торговле спиртосодержащей продукцией в 2024 году предстоит перейти на электронные документы и лучше заняться этим уже сейчас. Хотя бы разобраться, как все устроено.

Приглашаем на вебинар, который пройдет 13 декабря в 11.00, эксперты расскажут о новой системе и особенностях работы ЭДО для алкогольной отрасли, ответят на ваши вопросы.

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И еще пара хороших новостей

Завершим выпуск позитивом.

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Ночной бухгалтер

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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