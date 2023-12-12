Что вписать в план по воинскому учету 2024, очередное повышение ключевой ставки, как заплатить взносы на УСН, чтобы уменьшить налог за год. 📆«Ночной бухгалтер» № 1582

Солнечный рабочий день. Вы приходите на работу, завариваете вкусный кофе, открываете ноутбук и смотрите на показатели компании. Вы круто разбираетесь в своем деле и сразу видите, где результат классный, а где надо подтянуть. Надо будет дать распоряжения на планёрке.

Много ли решает такой специалист в компании? Очень много. Трудно ли войти в профессию? Если вы бухгалтер, это вопрос нескольких месяцев — даже меньше полугода, чтобы стать крутым специалистом с зарплатой от 120 000 рублей.

Сейчас на рынке реальная нехватка финансовых директоров. Большинство бухгалтеров боятся, что не потянут, но смелые снимают сливки и занимают вакансии с большой оплатой.

Курс «Финансовый директор» составлен на основе современных требований рынка — сразу после курса вы сможете начать работать. Обучают практикующие эксперты — финансовые директоры, все группы с личным наставником. Обучение вы окупите за 1 зарплату на новой должности. Если опыт в бухгалтерии 1-3 года — за две.

До конца декабря скидка на курс 40%. Не понравится обучение — вернём деньги.

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