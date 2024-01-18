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Уведомлять военкомат надо по месту регистрации сотрудника, взвинтивших цены поставщиков яиц накажет ФАС, россияне быстро получают шенген. 🐣«Ночной бухгалтер» № 1604

Сообщать о приеме или увольнении военнообязанного сотрудника придется по месту его регистрации. В двух регионах уже завели дела на производителей яиц и обвиняют их в необоснованном повышении цен. Россиянам охотно выдают шенгенские визы, причем ряд стран делает это очень быстро, что очень порадовало любителей путешествий.
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Уведомлять военкомат надо по месту регистрации сотрудника, взвинтивших цены поставщиков яиц накажет ФАС, россияне быстро получают шенген. 🐣«Ночной бухгалтер» № 1604
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

Шлите, куда надо

Часто в телеграм-канале Красный уголок бухгалтера и в других наших соцсетях мы встречаем вопросы про сдачу отчетов по воинскому учету. Подписчики спрашивают — куда их сдавать — по месту регистрации организации или сотрудника?

Вставать на учет компании придется в свой местный военкомат, это так. А вот направлять определенные сведения по сотрудникам придется в военкоматы по месту прописки. Например сведения о приеме или увольнении.

ЕНС: что нового с 2024 года

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 24 января в 11:00

Разбираем годовую работу с ЕНС: платежи, унифицированные сроки, отмена моратория на пени и нововведения 2024 года.

Целый год мы работаем с ЕНС. Изучили его преимущества: удобную уплату, унифицированные сроки для платежей и отчетности, быстрый возврат переплаты, прозрачные расчеты с бюджетом. При этом закончились сроки послаблений и теперь надо решить, как создать более комфортные условия применения нововведений 2024 года.

Программа

  • Что в расчетах через ЕНП больше не действует?

  • Какие важные моменты не забыть: уведомления, новые сроки по НДФЛ, КС к уведомлениям и декларациям, автозачет и т.д.

  • Как работать с сальдо: «неправильное» сальдо, сверка с ИФНС, распределение уплаченных сумм, резервы и т.д.

  • Как упростить расчеты с бюджетом?

Вы получите полезную инструкцию по облегчению расчетов с бюджетом и будете разбираться в «жизненно важных» для бизнеса особенностях работы ЕНС.

Спикер: 

Инна Верменич — ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению «Моё дело Бюро»

Вебинар пройдет 24 января в 11:00 МСК

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Яйца снова в деле

ФАС заинтересовало повышение цен в двух регионах — в Луганске и Ставропольском крае. В первом монополист по производству яиц допустил повышение цен на 30%, а во втором суд заподозрил сговор, здесь повышение цен составило от 59% до 108%.

За злоупотребление доминирующим положением на рынке компания может получить штраф до 1 млн рублей и даже больше — санкции будут рассчитываться от оборота.

При заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию, штраф может составить от 3/100 до 15/100 размера суммы выручки от реализации товаров и даже более.

Шенген с лёту

Любители турпоездок удивлены тем, как быстро им удается получить шенгенские визы.

Например визу в Испанию можно получить всего за 3 дня, скоростью радуют также Греция и Франция, а также ряд других государств.

Если вы уже думаете, куда поехать отдыхать весной и летом, думайте быстрее, ведь сейчас самое время подавать документы на визу.

Когда бухгалтер едет в отпуск без ноутбука?

Если все ваши дела сделаны и беспокоиться не о чем, то можно и надоевший ноутбук оставить дома и просто наслаждаться отдыхом.

Для продуманных бухгалтеров, которые вместо копания в нормативке потратят время на выбор обновок к отпуску, мы приготовили новый онлайн-курс Зарплата и зарплатные налоги-2024.

Эксперт Елена Воробьева расскажет обо всех ключевых изменениях с 1 января 2024 года, которые должен знать и учитывать в работе каждый бухгалтер: в расчете зарплаты, в том числе по дистанционным работникам, в уплате страховых взносов, удержании НДФЛ и расчете пособий.

Пройдите курс и не допускайте ошибок, сдавайте отчеты, начисляйте зарплату и… вперед полноценно отдыхать, без забот и надоедливых звонков.

Сейчас на курс скидка 74%!!! Только потому что новый, только потому, что мы вас любим и ценим!

Успейте купить курс по сниженной цене за 3 448 рублей.

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И с заблокированных можно

Минфин разъяснил, что с заблокированного счета можно оплачивать госпошлины, налоговые пени и штрафы.

Загляните в личный кабинет

Взволнованные налогоплательщики задают ФНС вопросы про перерасчет НДФЛ за 2023 год. Дело в том, что для тех, у кого налоговая база превысила 5 млн рублей, ставка налога выше — 15%. Но так как налоговые агенты считают доход особым образом, с разбивкой баз, то окончательный расчет ведет только налоговая инспекция.

ФНС объяснила, где найти информацию о рассчитанном налоге в личном кабинете — нужно заглянуть на вкладку «Доходы». Там есть вкладка с соответствующим названием.

Успеть за отсрочкой до 6 февраля

С 22 января и по 6 февраля через портал Госуслуг можно направить заявку об отсрочке от весеннего призыва. Но не всем, а только IT-специалистам, которые работают в аккредитованных компаниях.

Полезные ссылки для бухгалтера

Не проходите мимо, это вам нужно.

Занимаетесь аутсорсингом? Нервничаете из-за того, что клиенты невовремя передают важные данные по сотрудникам? Ведь о каждом факте увольнения или принятия на работу нужно вовремя сообщать в СФР, а сотрудника правильно оформить или рассчитать.

Пора переходить на КЭДО. Тогда все операции по кадрам станут для вас и клиента гораздо прозрачнее. Больше о внедрении КЭДО в аутсорсинге и его выгодах и преимуществах вы узнаете на вебинаре 25 января. Не забудьте записаться заранее!

Сейчас самое время для простуд и ангины. А бухгалтеру болеть некогда. В конце января первые отчеты. Хотите быть здоровыми — почитайте, что советует терапевт для симптоматического лечения боли в горле.

Ну и в конце концов отвлекитесь от работы и вспомните, что на носу Крещение, а вот и несколько способов погадать на финансовое благополучие или на то, будет или нет в текущем году выездная проверка (тьфу-тьфу три раза через левое плечо).

Спасибо, что дочитали выпуск № 1604 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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Ваша заряжена на гадание на суженого редакция

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Обзоры для бухгалтера

Уведомлять военкомат надо по месту регистрации сотрудника, взвинтивших цены поставщиков яиц накажет ФАС, россияне быстро получают шенген. 🐣«Ночной бухгалтер» № 1604

Сообщать о приеме или увольнении военнообязанного сотрудника придется по месту его регистрации. В двух регионах уже завели дела на производителей яиц и обвиняют их в необоснованном повышении цен. Россиянам охотно выдают шенгенские визы, причем ряд стран делает это очень быстро, что очень порадовало любителей путешествий.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Клерк
Бухгалтеры

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оплатить декретный больничный лист совместителю через 1С?

Коллеги, не можем совместителю оплатить декретный больничный лист. При ответе на запрос через 1С выставляет выбор выплаты по одному страхователю, чтобы мы ни делали. ФСС соответственно блокирует такое при получении. Звоним в ФСС, ответ, что поток звонков ничем помочь не могут.

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Бесплатно с УСН

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Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Теперь в компенсации за задержку зарплаты будут учитывать выплаты с неначисленной части.

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Синдром незавершенных дел: как научиться доводить дела до конца

Усидчивость и добросовестность при выполнении серьезных задач присущи далеко не каждому. И на это не всегда влияют внешние обстоятельства. Порой человеку по своему темпераменту очень трудно сосредоточиться на чем-то конкретном, когда вокруг так много всего интересного! Зачем делать одно, если можно попробовать все? Однако неважно, кто вы — холерик-экспериментатор или экстраверт-авантюрист. Дисциплина и грамотное планирование помогут избежать любого хаоса в делах. 

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Чтобы муж получил соцвычет по НДФЛ на лечение жены, справка из клиники должна быть на имя мужа

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли игнорировать вызовы на зарплатные комиссии?

Здравствуйте, подскажите, имеет ли право администрация района вызывать руководителя на заседание комиссии по вопросу зарплаты ниже отраслевой. Вызывают уже не первый раз. Письменные ответы не принимают. Можно ли не ходить?

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За 2022 и 2023 годы налоговые агенты считали НДФЛ 15% в разрезе налоговых баз. Потом ФНС все пересчитывает и присылает налоговое уведомление на доплату.

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Совет Федерации пересмотрит правила выдачи кредитов

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
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