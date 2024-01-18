Уведомлять военкомат надо по месту регистрации сотрудника, взвинтивших цены поставщиков яиц накажет ФАС, россияне быстро получают шенген. 🐣«Ночной бухгалтер» № 1604

Сообщать о приеме или увольнении военнообязанного сотрудника придется по месту его регистрации. В двух регионах уже завели дела на производителей яиц и обвиняют их в необоснованном повышении цен. Россиянам охотно выдают шенгенские визы, причем ряд стран делает это очень быстро, что очень порадовало любителей путешествий.

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Шлите, куда надо

Часто в телеграм-канале Красный уголок бухгалтера и в других наших соцсетях мы встречаем вопросы про сдачу отчетов по воинскому учету. Подписчики спрашивают — куда их сдавать — по месту регистрации организации или сотрудника?

Вставать на учет компании придется в свой местный военкомат, это так. А вот направлять определенные сведения по сотрудникам придется в военкоматы по месту прописки. Например сведения о приеме или увольнении.

ЕНС: что нового с 2024 года

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 24 января в 11:00

Разбираем годовую работу с ЕНС: платежи, унифицированные сроки, отмена моратория на пени и нововведения 2024 года.

Целый год мы работаем с ЕНС. Изучили его преимущества: удобную уплату, унифицированные сроки для платежей и отчетности, быстрый возврат переплаты, прозрачные расчеты с бюджетом. При этом закончились сроки послаблений и теперь надо решить, как создать более комфортные условия применения нововведений 2024 года.

Программа

Что в расчетах через ЕНП больше не действует?

Какие важные моменты не забыть : уведомления, новые сроки по НДФЛ, КС к уведомлениям и декларациям, автозачет и т.д.

Как работать с сальдо : «неправильное» сальдо, сверка с ИФНС, распределение уплаченных сумм, резервы и т.д.

Как упростить расчеты с бюджетом?

Вы получите полезную инструкцию по облегчению расчетов с бюджетом и будете разбираться в «жизненно важных» для бизнеса особенностях работы ЕНС.

Спикер:

Инна Верменич — ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению «Моё дело Бюро»

Вебинар пройдет 24 января в 11:00 МСК

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Яйца снова в деле

ФАС заинтересовало повышение цен в двух регионах — в Луганске и Ставропольском крае. В первом монополист по производству яиц допустил повышение цен на 30%, а во втором суд заподозрил сговор, здесь повышение цен составило от 59% до 108%.

За злоупотребление доминирующим положением на рынке компания может получить штраф до 1 млн рублей и даже больше — санкции будут рассчитываться от оборота.

При заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию, штраф может составить от 3/100 до 15/100 размера суммы выручки от реализации товаров и даже более.

Шенген с лёту

Любители турпоездок удивлены тем, как быстро им удается получить шенгенские визы.

Например визу в Испанию можно получить всего за 3 дня, скоростью радуют также Греция и Франция, а также ряд других государств.

Если вы уже думаете, куда поехать отдыхать весной и летом, думайте быстрее, ведь сейчас самое время подавать документы на визу.

Когда бухгалтер едет в отпуск без ноутбука?

Если все ваши дела сделаны и беспокоиться не о чем, то можно и надоевший ноутбук оставить дома и просто наслаждаться отдыхом.

Для продуманных бухгалтеров, которые вместо копания в нормативке потратят время на выбор обновок к отпуску, мы приготовили новый онлайн-курс Зарплата и зарплатные налоги-2024.

Эксперт Елена Воробьева расскажет обо всех ключевых изменениях с 1 января 2024 года, которые должен знать и учитывать в работе каждый бухгалтер: в расчете зарплаты, в том числе по дистанционным работникам, в уплате страховых взносов, удержании НДФЛ и расчете пособий.

Пройдите курс и не допускайте ошибок, сдавайте отчеты, начисляйте зарплату и… вперед полноценно отдыхать, без забот и надоедливых звонков.

Сейчас на курс скидка 74%!!! Только потому что новый, только потому, что мы вас любим и ценим!

Успейте купить курс по сниженной цене за 3 448 рублей.

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И с заблокированных можно

Минфин разъяснил, что с заблокированного счета можно оплачивать госпошлины, налоговые пени и штрафы.

Загляните в личный кабинет

Взволнованные налогоплательщики задают ФНС вопросы про перерасчет НДФЛ за 2023 год. Дело в том, что для тех, у кого налоговая база превысила 5 млн рублей, ставка налога выше — 15%. Но так как налоговые агенты считают доход особым образом, с разбивкой баз, то окончательный расчет ведет только налоговая инспекция.

ФНС объяснила, где найти информацию о рассчитанном налоге в личном кабинете — нужно заглянуть на вкладку «Доходы». Там есть вкладка с соответствующим названием.

Успеть за отсрочкой до 6 февраля

С 22 января и по 6 февраля через портал Госуслуг можно направить заявку об отсрочке от весеннего призыва. Но не всем, а только IT-специалистам, которые работают в аккредитованных компаниях.

Полезные ссылки для бухгалтера

Не проходите мимо, это вам нужно.

Занимаетесь аутсорсингом? Нервничаете из-за того, что клиенты невовремя передают важные данные по сотрудникам? Ведь о каждом факте увольнения или принятия на работу нужно вовремя сообщать в СФР, а сотрудника правильно оформить или рассчитать.

Пора переходить на КЭДО. Тогда все операции по кадрам станут для вас и клиента гораздо прозрачнее. Больше о внедрении КЭДО в аутсорсинге и его выгодах и преимуществах вы узнаете на вебинаре 25 января. Не забудьте записаться заранее!

Сейчас самое время для простуд и ангины. А бухгалтеру болеть некогда. В конце января первые отчеты. Хотите быть здоровыми — почитайте, что советует терапевт для симптоматического лечения боли в горле.

Ну и в конце концов отвлекитесь от работы и вспомните, что на носу Крещение, а вот и несколько способов погадать — на финансовое благополучие или на то, будет или нет в текущем году выездная проверка (тьфу-тьфу три раза через левое плечо).

Спасибо, что дочитали выпуск № 1604 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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Ваша заряжена на гадание на суженого редакция