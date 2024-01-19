Бухгалтеры спорят, как платить зарплату, чтобы сдавать одно уведомление по НДФЛ и разбираются с отчетами января, а персоной дня стал котик. 🐱‍«Ночной бухгалтер» №1605

Сдвинуть сроки выплаты зарплаты и сдавать одно уведомление по НДФЛ — это так по-бухгалтерски. Напоминаем, что нужно сдать до 22 января и какие три отчета вообще в январе сдавать не придется и делимся милотой про кота-сотрудника, который получил повышение.

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Рокировка

Меньше отчетов богу отчетов! Так считают бухгалтеры, поэтому ищут способы сдавать хотя бы не два, а одно уведомление по НДФЛ. Подсказку, как это сделать, мы уже давали в одном из наших мини-курсов.

Но, конечно, бухгалтеры и сами догадались.

Вот так рассуждают они в телеграм-канале КУБ.

Но не только сдавать уведомление, платить налог тоже придется дважды. Так что перенос сроков выплат может быть оправдан не только удобством бухгалтера.

Правда, не все согласны, что стоит что-то менять. Кто-то думает — лучше не таскать быка за хвост и сдавать два уведомления:

Сдавать — не сдавать? Вот в чем вопрос

У тех, кто читает «Клерк», вопросов нет, мы уже все объяснили. До 22 января нужно сдать единую упрощенную декларацию и журнал учета счетов-фактур. Зато три отчета можно не сдавать:

персонифицированные сведения о физлицах за декабрь;

уведомление по ЕНП на страховые взносы за декабрь;

подраздел 1.2 ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ), если нет «особенных» сотрудников.

Остальную отчетность надо сдать до 25 января. Если запутались, что включать в январское уведомление по ЕНП — вот вам подсказка.

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Лучший сотрудник, по-моему, кот!

Кот — самый добросовестный и милый работник магазина в Зеленоградске. Он внимательно бдил за работой коллег-продавцов и с удовольствием фотографировался с посетителями. К сожалению, один из покупателей написал жалобу в Роспотребнадзор и хорошего мальчика пришлось уволить.

Но не волнуйтесь, кот Сергей переехал из магазина в офис и будет участвовать в новом интересном проекте. На «Клерке» мы единогласно признали его сегодня персоной дня.

ВС сказал феминитивам — нет

Согласно решения ВС феминитивы, такие как руководительница, директорка, авторка, психологиня, употребляют участники «движения ЛГБТ». Так что их употребление теперь может быть чревато подозрениями в пропаганде ЛГБТ.

В комментариях очень живо обсуждают эту тему.

Бензин в рассрочку

Альфа Банк, BNPL-сервис «Подели» и сеть АЗС «Газпромнефть» запустили оплату частями на автозаправках. При оплате через мобильное приложение можно выбрать это способ и тогда изначально у вас спишется только 25% стоимости заправки, а остальную сумму нужно будет вносить тремя равными платежами раз в две недели.

Хочется пошутить на тему цены бензина, благодаря которой теперь нужна рассрочка на его оплату, но мы не будем.

Да, не…будем

ФНС объясняет

В расчете 6-НДФЛ не нужно указывать сумму налога перечисленную. Об этом налогоплательщикам ФНС напоминает в письме от 16.01.2024 № БС-4-11/308@. Но некоторые бухгалтеры считают, что сумму указывать стоит.

Поучаствуйте в опросе — а вы будет указывать сумму перечисленного налога или нет?

Готовимся к новой конференции

Открыли для вас запись II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Сможете оценить, насколько крутое и интересное мероприятие в Москве у нас получилось.

И сразу хотим обрадовать — в марте мы проведем в Москве Четвертую всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». На нее уже открыта предварительная запись — заходите в пост, листайте до конца и заполняйте заявку. Ждем вас!

Ну напоследок немного поиграйте — вышел традиционный уже пятничный мозгонапрягатель.

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Ваша а, что, где, уже пятница!? редакция