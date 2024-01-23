Статьи для бухгалтера
Обзоры для бухгалтера

Определили статус для многодетных семей, за долгий брак хотят платит деньги, бухгалтеров напрягает налог на имущество. 👨‍👩‍👧‍👦«Ночной бухгалтер» №1607

Президент подписал указ с мерами поддержки для многодетных семей и определил их статус. Брак длиной в двадцать лет — повод для премии, считают депутаты, причем платить ее надо и дальше, раз в пятилетку в зависимости от продолжительности союза. Бухгалтеры не понимают, как ФНС будет отражать по ЕНС начисление налога на имущество из уведомления и декларации.

Читай «Ночной бухгалтер» у себя в почте. Подпишись на рассылку прямо сейчас:

РАССЫЛКА427 579 читателей

Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

Или присоединяйся к каналу «Ночной бухгалтер» в телеграм.

Раз, два, три — многодетным будешь ты!

Новый указ президента устанавливает меры поддержки многодетным семьям. При этом, если статус многодетной семьи (та, в которой есть трое и более детей) будет устанавливаться бессрочно, то поддержку будут оказывать до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Или 23 года, при условии, что он учится очно.

Премия за брак

Угадайте партию по законопроекту. Да, опять отличилась ЛДПР, депутаты предлагают платить единовременную выплату тем парам которые прожили в браке долгие годы. Например, за 20 лет совместной жизни выплатят 20 000 рублей, а за 30 — 30 000 рублей.

Но бухгалтеры не только сомневаются, что проект не примут (за чей счет банкет?!), но и считают, что депутатов постоянно кидает из стороны в сторону.

Тренд ГОЗ-2024: контроль ценообразования становится строже

С каждым годом заказчики ГОЗ становятся все более требовательными к исполнителям. Вы же не ждали, что 2024 станет исключением?

Мы уже видим тенденцию на увеличение контроля - покупатели всё чаще требуют обоснование цены и включают это в условия контракта. 

Да и самим в 2024 году не знать свою цену — это уже стыдно. 

И пока что не придумали ничего более удобного для формирования цены, чем формы РКМ.

Таблички в Excel — это уютно и привычно. Но не лучше ли использовать формы, которые уже придумали за вас? Достаточно просто научиться этим пользоваться!

Как?

На практикуме «РКМ на производстве при затратном методе ценообразования» вы не только научитесь заполнять РКМ, но и узнаете о последних изменениях в законодательстве и получите ответы на все свои вопросы от эксперта!

Узнать подробнее

Реклама: ООО «ГИД ПО ГОЗ», ИНН 7813653827, erid:LjN8KFoDG

ЕНС не доверяют

Бухгалтеры сомневаются, что отражение налога на имущество пройдет на ЕНС гладко. Дело в том, что срок уплаты налога наступает 28 февраля, но раньше — до 25 февраля надо сдать: декларацию на налог по среднегодовой стоимости и уведомление по ЕНП на налог по кадастровой стоимости.

А вот коды периодов и КБК в отчетах в обоих случаях одинаковые.

Все бы ничего, но обычная схема — данные из декларации заменяют данные уведомления — тут не сработает. Суммы налоговики должны сложить! А потом еще сформировать сообщения по налогу из кадастровой стоимости и заменить данными из него данные уведомления.

Всем всё понятно?

Вот и нам не очень. Система и без того дает сбой, как ЕНС сработает на этот раз, тоже не известно.

РЖД изменит систему перевозки животных

К сожалению, к такому решению ее подтолкнул печальный случай с котом по кличке Твикс, которого проводница выгнала из вагона. Можно долго обсуждать, кто виноват в этой ситуации, все соцсети кипят и так. Мы только отметим, что вопросы про перевозку животных, и не только ж/д транспортом, постоянно всплывают в повестке и значит проблема эта системная. И решать бы ее лучше до того, как произойдет очередной трагический случай.

РЖД решили, что теперь сведения о перевозке животных будут отображаться в мобильном устройстве проводника и будут более персонифицированными.

Как отсудить у банка незаконную комиссию

Мы написали новость, в которой привели простой алгоритм действий — что делать, если банк незаконно удержал у вас комиссию или завысил ее сумму. Но «клерки» отлично ее дополнили в комментариях суровой судебной практикой. Наш читатель поделился кейсом отсуживания у банка 21 000 рублей (комиссия, которую тот удержал, составила 13 000 рублей).

Читайте и сохраняйте лайфхак себе.

Напоминалочка

Буквально пару дней остается на подготовку и отправку очередной порции отчетности. Напомнили бухгалтерам, что нужно сдать до 25 января.

Вы уже применяете новый ФСБУ? А пора начинать. Мы как раз выпустили новый мини-курс с видео, конспектом и тестами: Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы.

Эксперты делятся опытом внедрения 1С:ERP. Для тех, кто рассматривает переход на комплексную автоматизацию бизнеса, эта статья мастхэв для прочтения. Важно не совершить ошибки, чтобы вместо пользы автоматизация не привела к хаосу.

Правительство переходит на ЭДО

А мы то с вами спорим — будет обязательным ЭДО или нет. Вот для 27 федеральных служб и агентств такой вопрос уже не стоит. До 1 марта 2024 года они дружно должны перейти к электронному документообороту.

С 2025 года все федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит правительство, подключатся к документообороту на портале «ГосЭДО». Может леса вздохнут немножечко спокойнее, столько бумаги можно будет сэкономить.

Мем дня

А вы сейчас посмеялись или всплакнули? Надоело считайте копейки до зарплаты — начните прокачивать свои знания. Именно новые знания, а главное актуальные, сейчас котируются на рынке труда.

«Клерк» дает уникальную возможность учиться без отрыва от работы на курсах повышения квалификации или профпереподготовки по сниженным ценам. Курсы от 4 990 рублей!!! Вы получите удостоверение или диплом, занесенные в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО) и сможете вернуть 13% НДФЛ от суммы обучения.

Начните уже зарабатывать достойно с новой профессией или прокачав свои навыки до более высокого уровня. Заходите в каталог прямо сейчас.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1607 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша в основном малодетная редакция

Начать дискуссию

Законопроекты

Компании заплатят 3% от выручки за утечку данных

Компаниям, которые допустили утечку персональных данных, грозит штраф до 15 млн рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.

18
Трудовые отношения

Одиноких сотрудников с детьми до 16 лет будет нельзя уволить

Работодатели не смогут уволить сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет.

1
91
Лицензирование

Госдума перенесла срок обязательного лицензирования дезинфекционных услуг

Компаниям, которые занимаются уничтожением насекомых, грызунов и проводят дезинфекцию, будет нужна лицензия с 1 марта 2025 года.

25
Логотип alexeyefimov
alexeyefimov

Каким будет курс доллара к рублю в 2024 году

Рубль укрепился на фоне валютных ограничений для экспортеров и продаж валюты из ФНБ, но запал может быстро иссякнуть

Каким будет курс доллара к рублю в 2024 году
38
Законопроекты

Энергетические напитки запретят продавать несовершеннолетним

Депутаты решили на федеральном уровне запретить продажу лицам до 18 лет энергетических напитков. Подобный запрет уже действует в 65 регионах.

42
Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Мини-курс

В 2024 году заведения общепита могут воспользоваться освобождением от НДС. В мини-курсе рассказываем условия получения и даем пояснения по заполнению декларации по НДС, чтобы компания успешно прошла камеральную проверку и подтвердила право на льготу.

Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Мини-курс
39
Логотип Клерк
Клерк

⭕Тонете в законодательных изменениях-2024? У нас есть решение

Уже с января надо применять новые правила по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, а годовую отчетность необходимо сдавать в соответствии с новыми ФСБУ. Как бухгалтеру не утонуть в потоке нововведений?

⭕Тонете в законодательных изменениях-2024? У нас есть решение
1
475

Записи вебинаров

719
Новые видео от экспертов каждый день
Земельный налог

Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем

Земельный участок, занятый жилищным фондом и объектами ЖКХ, облагается налогом по ставке до 0,3%. И не важно, кто владелец – юрлицо или физлицо.

56
Прослеживаемость товаров

Из оборота вывели больше 100 тысяч тонн фальсифицированной молочной продукции

Система «Меркурий» помогла найти нарушения 2 тысяч производителей молочки и вывести из оборота 104 тысячи тонны фальсифицированной продукции.

83
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Дарение

Как учитывать дарение имущества ООО и ИП

Бизнесу нельзя просто так подарить или принять подарок: действуют ограничения, нужно корректно учесть и документально оформить дарение. Как это сделать — разбираем в статье.

Как учитывать дарение имущества ООО и ИП
165
Бесплатно с Налоговые проверки

Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить

НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.

Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить
50
Регулирование аудиторской деятельности

Число аудиторов сократилось на 13%

К началу 2023 года количество специалистов в области аудита снизилось до 16,4 тысяч человек. Чтобы избежать дефицита кадров предлагают упростить доступ к квалификационному экзамену.

1
98
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров

Модульбанк запустил услугу по организации сборных фотосъемок для продавцов на маркетплейсах на базе своей фотостудии в Москве. Услуга доступна при подключении одного из селлер-тарифов Модульбанка.

35
IT-компании

Владельцем российского бизнеса «Яндекса» стало МКАО

Теперь МКАО, зарегистрированной в «русском офшоре» на острове Октябрьский, принадлежит 99,999% ООО «Яндекс».

57
Логотип ToT
ToT

Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей

Мошенники нашли информацию о том, кто является главным бухгалтером в нашей компании. Они создали профиль в Телеграме, используя мою аватарку и похожий ник. Цель: выманить миллион рублей, выдавая себя за меня – руководителя компании

Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей
20
418
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Корпоративные карты

Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек 

Выдавать сотрудникам деньги под отчет без дополнительных документов можно с помощью корпоративной карты. По факту ее использует физическое лицо, но в интересах бизнеса. В этом случае есть некоторые особенности оформления продаж.

Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек 
52
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Карьера бухгалтера

Снова заполняли отчетность в последний рабочий день в году? Тогда эта статья для вас 

Вспомните свой последний день в офисе последние годы. Большая часть бухгалтеров припоминают не праздничную суматоху, а ворохи отчетности, которые нужно закончить.

Снова заполняли отчетность в последний рабочий день в году? Тогда эта статья для вас 
233
Банки

Что делать, если банк неправомерно списал комиссию

Иногда банки в одностороннем порядке увеличивают или устанавливают комиссионные вознаграждения за проведение операций. Рассмотрим, что делать, если вы с комиссией не согласны.

5
370
Общество

Шенгенскую визу проще получить через Италию, Испанию или Францию

Для въезда в Италию, Францию или Испанию нужна только виза и загранпаспорт. Туристам придется оплатить консульский сбор и услуги визового центра.

101
Социальная поддержка

Персона дня. Президент РФ

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи.

Персона дня. Президент РФ
1
57