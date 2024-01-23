Определили статус для многодетных семей, за долгий брак хотят платит деньги, бухгалтеров напрягает налог на имущество. 👨‍👩‍👧‍👦«Ночной бухгалтер» №1607

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Ночной бухгалтер
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Раз, два, три — многодетным будешь ты!
Новый указ президента устанавливает меры поддержки многодетным семьям. При этом, если статус многодетной семьи (та, в которой есть трое и более детей) будет устанавливаться бессрочно, то поддержку будут оказывать до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Или 23 года, при условии, что он учится очно.
Премия за брак
Угадайте партию по законопроекту. Да, опять отличилась ЛДПР, депутаты предлагают платить единовременную выплату тем парам которые прожили в браке долгие годы. Например, за 20 лет совместной жизни выплатят 20 000 рублей, а за 30 — 30 000 рублей.
Но бухгалтеры не только сомневаются, что проект не примут (за чей счет банкет?!), но и считают, что депутатов постоянно кидает из стороны в сторону.
Тренд ГОЗ-2024: контроль ценообразования становится строже
С каждым годом заказчики ГОЗ становятся все более требовательными к исполнителям. Вы же не ждали, что 2024 станет исключением?
Мы уже видим тенденцию на увеличение контроля - покупатели всё чаще требуют обоснование цены и включают это в условия контракта.
Да и самим в 2024 году не знать свою цену — это уже стыдно.
И пока что не придумали ничего более удобного для формирования цены, чем формы РКМ.
Таблички в Excel — это уютно и привычно. Но не лучше ли использовать формы, которые уже придумали за вас? Достаточно просто научиться этим пользоваться!
Как?
На практикуме «РКМ на производстве при затратном методе ценообразования» вы не только научитесь заполнять РКМ, но и узнаете о последних изменениях в законодательстве и получите ответы на все свои вопросы от эксперта!
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ЕНС не доверяют
Бухгалтеры сомневаются, что отражение налога на имущество пройдет на ЕНС гладко. Дело в том, что срок уплаты налога наступает 28 февраля, но раньше — до 25 февраля надо сдать: декларацию на налог по среднегодовой стоимости и уведомление по ЕНП на налог по кадастровой стоимости.
А вот коды периодов и КБК в отчетах в обоих случаях одинаковые.
Все бы ничего, но обычная схема — данные из декларации заменяют данные уведомления — тут не сработает. Суммы налоговики должны сложить! А потом еще сформировать сообщения по налогу из кадастровой стоимости и заменить данными из него данные уведомления.
Всем всё понятно?
Вот и нам не очень. Система и без того дает сбой, как ЕНС сработает на этот раз, тоже не известно.
РЖД изменит систему перевозки животных
К сожалению, к такому решению ее подтолкнул печальный случай с котом по кличке Твикс, которого проводница выгнала из вагона. Можно долго обсуждать, кто виноват в этой ситуации, все соцсети кипят и так. Мы только отметим, что вопросы про перевозку животных, и не только ж/д транспортом, постоянно всплывают в повестке и значит проблема эта системная. И решать бы ее лучше до того, как произойдет очередной трагический случай.
РЖД решили, что теперь сведения о перевозке животных будут отображаться в мобильном устройстве проводника и будут более персонифицированными.
Как отсудить у банка незаконную комиссию
Мы написали новость, в которой привели простой алгоритм действий — что делать, если банк незаконно удержал у вас комиссию или завысил ее сумму. Но «клерки» отлично ее дополнили в комментариях суровой судебной практикой. Наш читатель поделился кейсом отсуживания у банка 21 000 рублей (комиссия, которую тот удержал, составила 13 000 рублей).
Читайте и сохраняйте лайфхак себе.
Напоминалочка
Буквально пару дней остается на подготовку и отправку очередной порции отчетности. Напомнили бухгалтерам, что нужно сдать до 25 января.
Вы уже применяете новый ФСБУ? А пора начинать. Мы как раз выпустили новый мини-курс с видео, конспектом и тестами: Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы.
Эксперты делятся опытом внедрения 1С:ERP. Для тех, кто рассматривает переход на комплексную автоматизацию бизнеса, эта статья мастхэв для прочтения. Важно не совершить ошибки, чтобы вместо пользы автоматизация не привела к хаосу.
Правительство переходит на ЭДО
А мы то с вами спорим — будет обязательным ЭДО или нет. Вот для 27 федеральных служб и агентств такой вопрос уже не стоит. До 1 марта 2024 года они дружно должны перейти к электронному документообороту.
С 2025 года все федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит правительство, подключатся к документообороту на портале «ГосЭДО». Может леса вздохнут немножечко спокойнее, столько бумаги можно будет сэкономить.
Мем дня
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