Определили статус для многодетных семей, за долгий брак хотят платит деньги, бухгалтеров напрягает налог на имущество. 👨‍👩‍👧‍👦«Ночной бухгалтер» №1607

С каждым годом заказчики ГОЗ становятся все более требовательными к исполнителям. Вы же не ждали, что 2024 станет исключением?

Мы уже видим тенденцию на увеличение контроля - покупатели всё чаще требуют обоснование цены и включают это в условия контракта.

Да и самим в 2024 году не знать свою цену — это уже стыдно.

И пока что не придумали ничего более удобного для формирования цены, чем формы РКМ.

Таблички в Excel — это уютно и привычно. Но не лучше ли использовать формы, которые уже придумали за вас? Достаточно просто научиться этим пользоваться!

Как?

На практикуме «РКМ на производстве при затратном методе ценообразования» вы не только научитесь заполнять РКМ, но и узнаете о последних изменениях в законодательстве и получите ответы на все свои вопросы от эксперта!

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