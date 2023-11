Внедрение 1С:ERP — что ждет заказчика на каждом этапе проекта

Первый шаг — выбор программного продукта. При комплексном подходе к автоматизации бизнес-процессов, особенно если речь идет о переводе предприятия на цифровое управление, практически единственным решением станет «1С:ERP Управление предприятием 2».

В 1С:ERP возможно воспроизвести оперативный контур, деятельность производственных и коммерческих подразделений, а также формировать регламентированную отчетность на основании данных оперативного учета.

На следующем шаге возникают вопросы:

как внедрять — силами внутренней ИТ-службы или с привлечением партнера-франчайзи фирмы «1С»?

какие ресурсы потребуются?

как эффективно организовать работу проектной команды?

На первый вопрос мы, как внедренцы с пятнадцатилетним стажем в корпоративных проектах, однозначно ответим: с привлечением команды специалистов, обладающих опытом и компетенциями на разных участках учета и пониманием того, как бизнес-процессы выстроены во внедряемой системе.

Внедрение 1С:ERP — это не только установка программного продукта с типовым функционалом, но и оптимизация текущих бизнес-процессов, доработка системы под нужды и потребности заказчика, обучение пользователей корректной работе с новыми инструментами.

Чтобы ответить на вопросы по ресурсам и организации процесса, рассмотрим технологию внедрения 1С:ERP и особенности взаимодействия проектной команды с представителями компании-заказчика на каждом этапе.

Этапы проекта автоматизации на базе программных продуктов 1С:

функциональное моделирование;

нормализация и цифровизация данных;

разработка механизмов миграции данных;

доработка системы;

подготовка системы к запуску;

запуск в эксплуатацию.

Функциональное моделирование

Включает в себя подэтапы:

Интервьюирование.

Специалисты проектной команды устанавливают личный контакт с заказчиком — это могут быть рядовые пользователи, владельцы процессов, руководители. В режиме диалога мы задаем наводящие вопросы, смотрим, как работают сотрудники, какими инструментами пользуются, выявляем узкие места. Составляем протоколы интервью и согласовываем их с заказчиком, чтобы уже на старте привести всех заинтересованных лиц к единой картине мира, зафиксировать требования и ожидания.

Моделирование процессов и демонстрация модели заказчику.

Чтобы проект «взлетел», необходимо максимально точно наложить бизнес-процессы на функционал внедряемого продукта. Мы предлагаем описание бизнес-процессов предприятия «Как есть» (As is) или «Как должно быть» (To be). Определяем, насколько типовое решение соответствует техническим требованиям и потребностям бизнеса. Готовим описание будущей системы и согласовываем с заказчиком документ «Функциональная модель».

Формирование реестра доработок.

Фиксируем функциональные разрывы: все, что не укладывается в типовой функционал, и отдаем на доработку либо разработчикам из внутренней ИТ-службы заказчика, либо коллегам из нашей проектной команды.

Нормализация и цифровизация данных

Цель нормализации — обеспечить приемлемый уровень производительности, сделать базу данных более гибкой, устраняя избыточность и несогласованные зависимости.

Разработка механизмов миграции данных

Разрабатываем техническое задание на миграцию.

Уточняем шаблоны и критерии миграции.

Разрабатываем механизмы миграции.

Миграция данных — это перенос исторических данных в новое хранилище, систему или формат файла.

Процесс включает в себя множество подготовительных и пост-миграционных мероприятий: планирование, создание резервных копий, тестирование качества и проверка результатов. Миграция завершается только при выключении старой системы, базы данных или среды.

На этапе нормализации и цифровизации данных от специалистов со стороны заказчика потребуется сверять и корректировать данные, приводить их в соответствие.

Доработка системы по функциональной модели

Разрабатываем техническое задание на модификацию.

Дорабатываем типовую конфигурацию.

Аналитик воспроизводит пожелания заказчика в формате технического задания на доработку и передает разработчику. Затем тестирует полученный результат и передает заказчику.

Подготовка к запуску системы

На этапе подготовки проектная команда:

Настраивает систему.

Загружает данные по состоянию на первое число месяца опытной эксплуатации.

Назначает права и роли пользователям.

Разрабатывает инструкции.

Чтобы выполнить все подэтапы, мы ожидаем, что выделенные сотрудники со стороны заказчика помогут развернуть систему на рабочих местах и сформировать контур опытной эксплуатации, будут вести в системе целевые процессы, лежащие в контуре опытной эксплуатации, разработают матрицу прав доступа, согласуют подготовленные нами руководства пользователей и инструкции.

Важная задача на проекте внедрения 1С:ERP — обучить сотрудников для самостоятельной и корректной работы в новой программе.

Пользователям придется учиться наряду с выполнением своих профессиональных задач, поэтому заказчику важно организовать обучение в комфортном для них ритме, а внедренцам — доносить материал максимально понятно, адаптируя его к специфике деятельности заказчика.

На финише этапа заказчик получит полностью готовую к работе ERP-систему, в которой воспроизведены отлаженные процессы учета, а пользователи и технические специалисты обладают необходимыми знаниями для работы и самостоятельной поддержки.

Запуск системы в промышленную эксплуатацию

Загружаем данные по состоянию на 1 число месяца промышленной эксплуатации.

Назначаем права и роли пользователей согласно матрице прав доступа.

Консультируем пользователей при первом закрытии месяца или закрытии 1 квартала.

На этапе запуска специалисты 1С метафорично сравнивают себя с психотерапевтами: «включаем» soft skills на 85% в производственный процесс. В режиме диалога помогаем справиться с возникающими барьерами и адаптироваться к новой системе.

Риски проекта

В момент старта проекта важно, чтобы заказчик осознавал, что от него помимо материальных затрат, потребуется инвестировать ресурс своих сотрудников: вырастет нагрузка — придется уделять время на взаимодействие с проектной командой параллельно с текущими задачами, предоставлять полные и достоверные данные, выстраивать взаимодействие с проектной командой. В противном случае, любые задержки, ошибки и неточности могут стать рисками, которые приведут к противоречиям между сроками, бюджетом и объемом работ.

Успех проекта зависит от уровня взаимодействия двух сторон: заказчика и партнера-внедренца.

Опираясь на кейсы, реализованные проектными командами IT-компании Lad, можем смело утверждать, что только в конструктивном диалоге удастся исправить существующие ошибки учета и оптимизировать бизнес-процессы, максимально эффективно использовать возможности внедряемого программного продукта, а также получить ожидаемые бизнес-эффекты от внедрения.

