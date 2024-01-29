ЕФС-1: СФР придумал новые правила по кодам, в ФНС не проходит второе уведомление по НДФЛ, в ЛК пока нет данных о доходах физлиц за 2023 год. 📌«Ночной бухгалтер» №1611

Такого отчета, который дружно не могли бы терпеть все бухгалтеры разом, пожалуй, давно не было. ЕФС-1 мало того, что сборная солянка, так сказать отчет в СФР на все случаи жизни, так еще и по поводу кодов в нем постоянно что-то меняется.

Только за сегодня мы рассказали, что СФР объяснил, когда и как ставить коды «НЕПД» и «НЕПН» (неполный день и неполная неделя). Их нужно указывать при приеме или переводе сотрудника на неполное время работы.

При этом, если вдруг режим работы сотрудника поменялся и он стал работать полный день / полную неделю, то надо снова сдать ЕФС-1.

Еще оказалось, что у кодов есть приоритет. Например, вы нанимаете дистанционного сотрудника, который будет работать неполный день. Кажется, что нужно указать два кода в графе 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 — ДИСТ (дистанционный сотрудник) и НЕПД (неполный рабочий день). Но нет — логика это не для СФР. Нужно указать один код!

Приоритет такой: 1) «НЕПД», 2) «НЕПН», 3) «НДОМ», 4) «ДИСТ».

Т.е. важнее код о режиме работы.

Вишенка на торте — пояснения Фонда о том, что делать, если по трудовому договору меняется срок. Например, он был срочным и стал бессрочным, или изначально должен был действовать 3 месяца, но его продлили до 8 месяцев.

Вы же знаете, что в ЕФС-1 теперь есть коды и для срока договора (тяжкий вздох)? Так вот, раньше разработчики отчета говорили, что при изменении срока договора нужно сдать новый отчет ЕФС-1 с мероприятием «Перевод» и новым кодом.

Но СФР дает сейчас совсем другие разъяснения. Если изменился срок трудового договора, то необходимо сдать корректировку ранее поданного кадрового мероприятия.

В отчете сначала отменяем прежние данные, а потом указываем новые. Подробнее читайте здесь.

Бухгалтеры не понимают, зачем такие манипуляции: