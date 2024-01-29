Обзоры для бухгалтера

ЕФС-1: СФР придумал новые правила по кодам, в ФНС не проходит второе уведомление по НДФЛ, в ЛК пока нет данных о доходах физлиц за 2023 год. 📌«Ночной бухгалтер» №1611

СФР выдает разъяснения по ЕФС-1, как горячие пирожки печет. Особенно интересна позиция, что если изменился срок трудового договора, нужно сдавать не отчет с новыми данными, а корректирующий. В личном кабинете налогоплательщика пока нет данных о доходах за прошлый год, потому что работодатели не успели отчитаться по форме 6-НДФЛ.

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ЕФС-1 как наказание

Такого отчета, который дружно не могли бы терпеть все бухгалтеры разом, пожалуй, давно не было. ЕФС-1 мало того, что сборная солянка, так сказать отчет в СФР на все случаи жизни, так еще и по поводу кодов в нем постоянно что-то меняется.

Только за сегодня мы рассказали, что СФР объяснил, когда и как ставить коды «НЕПД» и «НЕПН» (неполный день и неполная неделя). Их нужно указывать при приеме или переводе сотрудника на неполное время работы.

При этом, если вдруг режим работы сотрудника поменялся и он стал работать полный день / полную неделю, то надо снова сдать ЕФС-1.

Еще оказалось, что у кодов есть приоритет. Например, вы нанимаете дистанционного сотрудника, который будет работать неполный день. Кажется, что нужно указать два кода в графе 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 — ДИСТ (дистанционный сотрудник) и НЕПД (неполный рабочий день). Но нет — логика это не для СФР. Нужно указать один код!

Приоритет такой: 1) «НЕПД», 2) «НЕПН», 3) «НДОМ», 4) «ДИСТ».

Т.е. важнее код о режиме работы.

Вишенка на торте — пояснения Фонда о том, что делать, если по трудовому договору меняется срок. Например, он был срочным и стал бессрочным, или изначально должен был действовать 3 месяца, но его продлили до 8 месяцев.

Вы же знаете, что в ЕФС-1 теперь есть коды и для срока договора (тяжкий вздох)? Так вот, раньше разработчики отчета говорили, что при изменении срока договора нужно сдать новый отчет ЕФС-1 с мероприятием «Перевод» и новым кодом.

Но СФР дает сейчас совсем другие разъяснения. Если изменился срок трудового договора, то необходимо сдать корректировку ранее поданного кадрового мероприятия.

В отчете сначала отменяем прежние данные, а потом указываем новые. Подробнее читайте здесь.

Бухгалтеры не понимают, зачем такие манипуляции:

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Не успели поменять контрольные соотношения

Отчетность меняется так быстро, что контрольные соотношения за ней не успевают. Вот и сейчас бухгалтеры не могут сдать второе уведомление по ЕНП за январь. Напомним, что по НДФЛ нужно сдать второе уведомление за период с 23 января по 31 января до 5 февраля. Те, кто уже выплатил аванс, хотят сразу подать и уведомление, но ФНС его не пропускает — в контрольных соотношениях зашит запрет на его подачу ранее 1 февраля.

Новые КС пока не приняты.

Ждите февраля или берите справку

Физлица, которые хотят подать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год (чаще всего для получения вычетов), сталкиваются с тем, что в личном кабинете нет информации о доходах.

ФНС объясняет, что срок для сдачи отчета 6-НДФЛ работодателями — 26 февраля и многие его еще не отправили, поэтому в ЛК и нет данных.

Получить сведения о доходах можно из справки — ее обязан по заявлению работника выдать работодатель.

Налог по УСН за 2023 год ИП уменьшают на свое усмотрение

Указать в декларации сумму фиксированных взносов для уменьшения налога в течение года (по кварталам) можно так, как удобно ИП. Причем уменьшить на взносы 2023 года можно только налог 2023 года.

Подробнее об этом читайте в новости.

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Сейчас установить самозапрет на выдачу кредитов можно через Госуслуги и МФЦ, это позволяет обезопасить себя от мошенников. Теперь то же самое можно будет делать через банки и МФО.

Напоминалочка

Не запутайтесь со сроками сдачи уведомления по транспортному налогу. Срок для подачи уведомление по налогу за год — 26 февраля 2024 года. Но если вы в 2023 году не подавали уведомления, а платили налог платежками со статусом 02 и уже оплатили транспортный налог такой платежкой с кодом периода ГД.00.2023 или КВ.04.2023, то уведомлений подавать не надо. Начисление налога ФНС должна была провести по платежке-уведомлению.

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Ваша ЕФС-1 снится в кошмарах редакция

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