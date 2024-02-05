Лайфхак от директора: уволить бухгалтерию, чтобы сэкономить НДС. Работники ищут свой стаж. Новые контрольные соотношения для уведомлений. 🧠«Ночной бухгалтер» №1616

Железная логика
Мудрая (как ему казалось) мысль посетила руководителя одной компании: мы платим большой НДС, потому что у нас высокая цена на продукцию, а цена высокая, потому что в ней много заложено расходов, а расходов много, потому что много сотрудников и мы им платим зарплату. Бухгалтерия там, маркетологи, экономисты. Сидят с циферками возятся, толку от них нет, а НДС растет!
Вывод: уволить тунеядцев и НДС сразу станет меньше. Бухгалтеры не знают плакать или смеяться, ведь если не снижать цену на продукцию (а делать это судя по всему директор не намерен), то НДС меньше не станет, а вот расходы уменьшаться и вырастет налог на прибыль.
А как у вас руководство? Дружит с логикой?
Материальная выгода: когда возникает и какими налогами облагается
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций и ИП. 14 февраля 2024 г. в 11:00
Окончен «льготный период» освобождения от налогообложения материальной выгоды, длившийся три года. С 1 января 2024 года доходы в виде материальной выгоды облагаются налогом на доходы физических лиц.
На вебинаре Вы не только узнаете, какие доходы в виде материальной выгоды облагаются НДФЛ по ставке 35%, но и получите массу практических рекомендаций, в том числе:
вправе ли ООО выдать беспроцентный заем ИП, если он один из учредителей и директор, или третьему лицу;
признается ли такой заем сделкой с взаимозависимыми лицами;
возникает ли у ИП облагаемый НДФЛ доход;
как отразить доходы в виде материальной выгоды в 6-НДФЛ.
Программа
1. Понятие материальной выгоды в целях исчисления НДФЛ.
2. Материальная выгода:
от экономии на процентах по полученным займам;
при приобретении товаров, работ и услуг;
при приобретении ценных бумаг.
3. Порядок исчисления НДФЛ с материальной выгоды.
4. Бухгалтерский учет операций, связанных с материальной выгоды.
5. Отчетность.
Спикеры:
Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
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Мои года — мое богатство
Для расчета пенсии это звучит справедливо, если уточнить, что речь про года стажа. Разумеется сейчас значение прежде всего имеют страховые взносы (их уплата), но и терять стаж как-то не хочется. А вот некоторые потеряли. Вернее, не видят 2023 год на своем ИЛС в Соцфонде. Проблема, видимо, кроется в отчете ЕФС-1.
По новым правилам сдавать данные о стаже надо только на тех, у кого они они отклоняются от нормальных. Например, если есть стаж работы в районах Крайнего Севера или отпуск без сохранения зарплаты и т.п. Остальных в расчет включать не нужно.
Коллеги уверяют бухгалтера, которая сдала ЕФС-1 без раздела со стажем (все сотрудники — без отклонений), что все в порядке, просто СФР тормозит, а данные скоро появятся на ИЛС.
Таблица с актуальными контрольными соотношениями
ФНС наконец поправила КС для уведомлений. Ранее бухгалтеры жаловались, что не могли пораньше сдать уведомления по НДФЛ — программа налоговиков их просто не пропускала. Теперь недочеты исправлены и актуализированы сроки по НДФЛ, по которым будут проверяться уведомления.
Мы сделали удобную таблицу со сроками и кодами — пользуйтесь. По этой же ссылке можно скачать и список контрольных соотношений для уведомления по ЕНП.
Кстати, для уведомлений по налогу на УСН тоже все хорошо — можно подать уведомление на авансы хоть в самом начале квартала.
🔥 Бесплатный вебинар «Бухгалтерский учет аренды и лизинга в 2024 году»
Если у вас есть трудности в работе с ФСБУ 25/2018, или вы никогда не сталкивались со стандартом, но хотите разобраться в теме, то приглашаем вас на вебинар, который пройдет 7 февраля в 11:00.
Один из разработчиков новых ФСБУ, к.э.н. Алексей Иванов наглядно с примерами раскроет логику ФСБУ 25/2018, а вы сможете задать все свои вопросы, чтобы на 100% разобраться в теме.
Что обсудим:
объекты учета аренды,
хитрости ФСБУ 25/2018,
упрощенный порядок учета аренды,
кто может не применять ФСБУ 25/2018
и другие нюансы
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Китайские банки не хотят принимать платежи из России
Ряд крупных банков Гонконга отказывается принимать платежи от российских компаний, независимо от того, для чего они предназначены и даже если это платежи не в рублях, а в юанях. Некоторые бизнесмены уже приняли решение открывать новые компании в дружественных странах и проводить трансфер средств через них.
Подсказка общепиту от Минфина
Предприятия общественного питания могут не платить НДС — такая льгота для них действует при соблюдении ряда условий. Одно из них — поддержание уровня зарплаты сотрудников не ниже средней зарплаты по отрасли в регионе.
Минфин подсказал, где именно смотреть данные по средней зарплате. Например, для Москвы она составляет — 49 155,70 руб. (расчет за период январь-сентябрь, когда данные обновятся, нужно смотреть период январь-декабрь).
Как стать бухгалтером за полгода?
Нет, мы вам не обещаем, что будет легко — профессия бухгалтера требует усидчивости и внимания к деталям. Но зато уверены — вам понравится учиться в комфортном темпе, по продуманной и актуальной программе, с поддержкой экспертов (живое общение в чатах и онлайн-встречах) и, конечно, после обучения вас будет ждать официальный документ о профессиональной переподготовке — диплом.
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Что интересного почитать на «Клерке»
Сегодня порекомендуем вам две статьи, которые можно изучить на досуге.
🐶 О любопытном деле рассказал один из наших блогеров в Трибуне: на улице подрались две собачки, одна из которых — породистый маленький песик, который должен был отправиться на вязку. Пёселя укусили так, что временно способность к размножению он утратил, а хозяйка решила упущенную выгоду потребовать с хозяина другой собаки. Чем дело кончилось — читайте тут.
📊 Если вы хотите освоить полезные функции Excel, но вам все время лень — то этот пост для вас. Один из наших популярных авторов рассказывает о быстром анализе в Excel для ленивых аналитиков.
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