Лайфхак от директора: уволить бухгалтерию, чтобы сэкономить НДС. Работники ищут свой стаж. Новые контрольные соотношения для уведомлений. 🧠«Ночной бухгалтер» №1616

Мудрая (как ему казалось) мысль посетила руководителя одной компании: мы платим большой НДС, потому что у нас высокая цена на продукцию, а цена высокая, потому что в ней много заложено расходов, а расходов много, потому что много сотрудников и мы им платим зарплату. Бухгалтерия там, маркетологи, экономисты. Сидят с циферками возятся, толку от них нет, а НДС растет!

Вывод: уволить тунеядцев и НДС сразу станет меньше. Бухгалтеры не знают плакать или смеяться, ведь если не снижать цену на продукцию (а делать это судя по всему директор не намерен), то НДС меньше не станет, а вот расходы уменьшаться и вырастет налог на прибыль.

А как у вас руководство? Дружит с логикой?