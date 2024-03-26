Обзоры для бухгалтера

Что делать, если директор принес документы за прошлые годы, в коробке, много? Выводим бухгалтера из шока. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1648

Суперспособность годами прятать у себя накладные, чеки и другие важные документы, а потом внезапно их находить, есть только у директоров. Как бухгалтеру поступить с внезапно привалившим «счастьем»?
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Что делать, если директор принес документы за прошлые годы, в коробке, много? Выводим бухгалтера из шока. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1648
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Как принять к учету документы по расходам за прошлые годы? Директора бить не будем, пожалеем.

  • Блогерам на заметку — Роспотребнадзор хочет маркировать курсы в сети.

  • Напрягаем извилины по-пятничному.

  • Как получить опыт начинающему бухгалтеры — замкнутый круг или нет?

  • ЦБ сохранил ключевую ставку.

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Аж, руки чешутся

Когда сотрудник приносит забытые полгода назад в бардачке машины акты и накладные, хочется вспомнить пару удачных приемов карате. Но когда директор приносит в 2024 году коробку с документами 20-21 года, тут даже слов не найдешь…цензурных.

Наш эксперт помогает разобраться в этой непростой для бухгалтера ситуации, а коллеги своеобразно поддерживают.

Кстати, последние пару дней в обсуждениях лидирует тема — что бесит бухгалтера. Например, вчера вышел пост о том, что раздражает повелителей калькуляторов в уведомлении по ЕНП. А сегодня вышла статья про 10 фраз, которые нереально выбешивают бухгалтеров (говорят, прочитать ее до конца и не психануть невозможно).

А еще мы знаем, какой стресс может принести бухгалтеру потеря доступа к 1С. Это же просто катастрофа! Предлагаем вам проверить свои способности по защите от темных сил киберугроз — пройдите короткий тест.

Не расслабляться!

Если блогеры подумали, что скандалы по дроблению и неуплату налогов коснулись только звезд блогинга, то сильно ошиблись. Законодатели при поддержке Роспотребнадзора уже задумывают маркировку на образовательные курсы и ряд других продуктов. Причем ее цель, скорее всего, в отслеживании активности блогеров и последующих проверках.

Это касается и бухгалтеров, которые ведут активное общение в соцсетях и часто предлагают различные курсы по учету и налогам.

Игральная пауза

Сделайте вдох-выдох и вспомните, что сегодня пятница, а значит время проверить свои извилины на прочность и решить очередную головоломку от нашего постоянного трибунщика.

А еще сегодня несерьезный выпуск БухСтрима — Над чем смеются бухгалтеры. Смотрите нас на YouTube и обязательно подписывайтесь!

Где взять опыт?

Недоумевают бухгалтеры, которые впервые ищут работу. Чтобы работать — нужен опыт, чтобы получить опыт — нужна работа. Замкнутый круг какой-то.

Помогаем новичкам найти себя и место в бухгалтерии — подскажем, что нужно обязательно знать и уметь, где искать подходящие вакансии, как подготовиться к собеседованию и что взять с собой.

Кстати, на курсах профпереподготовки «Клерка» есть карьерная поддержка! Переучивайтесь и смелее ищите работу по душе, а мы вам поможем.

Ставка сохранилась

ЦБ не изменил ключевую ставку, сохранив ее прежний уровень — 16%.

Подъем ставки начался с июля 2023 года, сначала она выросла до 8,5%, потом до 12%, 13%, 15% и с 18 декабря составила 16%. Радует, что хотя бы роста не произошло, но и прогноза на снижении ключевой ставки тоже ЦБ не дает.

Более-менее повезло тем, кто брал кредиты при более низкой ставке и смог воспользоваться позднее вкладами с повышенными ставками на депозиты. Они даже в чем-то выиграли.

Полезности бухгалтеру

Все вокруг инвестируют, хочется и бухгалтеру, в конце концов он точно умеет считать деньги.

Для вас топ-10 курсов, которые научат инвестициям с нуля.

Если вам достался клиент, который ведет продажи на маркетплейсе, или вы сами решили открыть собственное дело и торговать на площадках, то самое время научиться вести учет и платить налоги правильно.

Всего за месяц вы узнаете, какой маркетплейс выбрать и как с ним работать, как проводить операции в 1С и как считать налоги на разных системах налогообложения, оформлять возвраты, читать отчеты. Просто начните учиться на онлайн-курсе Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С сейчас, пока на него действует скидка 66%!

Если ваш директор — тиран и постоянно подкидывает задачки «пойди туда, не знаю куда», то вот вам небольшой лайфхак, если надо превратиться в логиста и найти перевозчика для доставки товара или нужно срочно забрать груз, а своя машина в ремонте. Есть сервис, который поможет бухгалтеру не отвлекаться на эту задачу, достаточно просто выставить заявку на перевозку, а экспедиторы сами за вас будут биться. Надеемся, что немного облегчим вам жизнь)

Мем дня

Этот котик точно работает бухгалтером!

Спасибо, что дочитали выпуск № 1648 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша директора на мыло, бухгалтеру валерьянки редакция

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Обзоры для бухгалтера

Что делать, если директор принес документы за прошлые годы, в коробке, много? Выводим бухгалтера из шока. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1648

Суперспособность годами прятать у себя накладные, чеки и другие важные документы, а потом внезапно их находить, есть только у директоров. Как бухгалтеру поступить с внезапно привалившим «счастьем»?

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