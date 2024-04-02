Везде обман: флэшка в компьютере, жадный работник банка или подставная работа могут выйти боком. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1653

Насыпалось сегодня новостей об обмане и мошенниках. Например, флэшка с электронной подписью чуть не стала причиной потери 2 млн рублей, а работник банка спустил миллионы старушки на отдых за границей. Но сегодня пятница, а значит вас ждут и хорошие новости.

Сегодня в выпуске:

Никому нельзя доверять или как вы в любой момент можете стать жертвой мошенника.

ФНС объяснила, как заполнить заявление на УСН ювелирам-серебренникам.

ИП не должен подавать заявление на резерв с ЕНС 1% взносов. Они не пропадут.

Болталка: можно ли стать бухгалтером без специального образования и почему не существует универсальной шутки.

Пятничные игры в Трибуне.

За опрос по онлайн-кассам дарят памятку как избежать по ним проверок.

Подработка для бухгалтера — рекомендуйте банк и получайте вознаграждение.

Мем дня.

Фэйлы дня

Первое место в нашем рейтинге фэйлов занимает работник банка, который, используя служебное положение, перевел со счета клиентки банка (пожилой женщины) 29 млн рублей. На них он себе много всего купил и отдохнул за границей. Горе-воришка был пойман и теперь с ним разбираются следователи.

Второе место — директор доверил бухгалтеру флэшку с электронной подпись, она с ее помощью входила в онлайн-банк и делала переводы. В один непрекрасный день компьютер завис и перестал слушаться бухгалтера, пришлось вызвать айтишника. Тот выяснил, что злоумышленники удаленно подключились к компьютеру и благодаря доступу к флэшке с ключами попытались перевести себе 2 млн рублей. Счет успели вовремя заблокировать по запросу следователя и деньги никуда не ушли.

Третье место нашего хит-парада — сотрудница в течение года числилась в компании, но фактически никакой работой не занималась. За это время она получила доход в сумме более 500 тысяч рублей. Следователи разбираются, как такое могло произойти и кто принял женщину на работу.

Три дня для перехода

Ювелирам, которые торгуют или производят серебро, разрешили задним числом вернуть себе упрощенку — с 1 января 2024 года, для этого нужно до конца марта подать уведомление о переходе на УСН в налоговую. ФНС пояснила, как заполнить это уведомление.

Резервировать не надо!

Бухгалтеры очень нервничают из-за взносов ИП.С ними еле-еле разобрались, как вообще уменьшать на них налог. А теперь предприниматели переживают — если заплатил 1% взносов свыше 300 т.р. за 2023 год, не надо ли их зарезервировать?

Коллеги успокаивают — не нужно, деньги могут спокойно находится на ЕНС до момента списания (срок для перечисления этих взносов — 1 июля).

Что обсуждают бухгалтеры сегодня

Наш новый автор Алексей Иванов уже привлек внимание читателей Трибуны своим постом Почему не существует шутки, которая нравится всем? Проведем эксперимент. Автор рассуждает, почему не существует универсальной шутки, бухгалтеры пытаются найти ее в комментариях. А некоторые делятся забавными анекдотами, но уверены — понравтяся они не каждому.

А еще используют какие-то необычные шутки, для избранных:

автор говорит, что это метаирония

Кто понял в чем соль — пишите в комментариях!

А еще сегодня спорят — можно ли стать бухгалтером, самообучаясь или это утопия?

Головоломка

Традиционная пятничная головоломка — мозгонапрягатель предлагает вспомнить школьный курс геометрии и решить задачку с треугольниками.

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Мем дня

и тут обман 😆

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Ваша а вы тоже очень рады пятнице? редакция