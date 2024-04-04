Амортизация основных средств

Бизнесу дадут амнистию по дроблению, но проверять будут больше и жестче. «Ночной бухгалтер» № 1656

Власти определят до 31 июля параметры для налоговой амнистии бизнесу на спецрежимах, который для сохранения права на них использовал дробление. Эксперт считает, что это приведет к увеличению проверок и комиссий, побуждающих «обелиться». К бизнесу, который решит добровольно исправится, и будет применена амнистия, остальных ждут жесткие санкции.
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Бизнесу дадут амнистию по дроблению, но проверять будут больше и жестче. «Ночной бухгалтер» № 1656
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк. ру

Сегодня в выпуске:

  • Два полюса налоговой амнистии. Мнение эксперта.

  • Блиновской начислили 227 млн за марафоны, она против.

  • Проверки предприятий хотят заменить профилактическими мероприятиями.

  • Новые правила для тех, кто сдает квартиры в аренду. Теперь придется согласовывать свой бизнес с соседями.

  • Клерк-новости — на сайте появились новые опросы, проводить которые могут и сами пользователи.

  • Налоговики выдали два сценария внедрения ЭДО. Говорят все просто.

  • Обзор вебинаров апреля для бухгалтера по налоговым и не только проверкам.

  • Кто такие уклонисты и как правильно устроить их на работу и не получить штраф за нарушение воинского учета.

  • Мем дня.

Амнистия для согласных

По мнению эксперта — специалиста по законной налоговой оптимизации — новая инициатива по амнистии дробления бизнеса несет в себе риски. С одной стороны бизнесу дадут возможность законно «обелиться», а с другой стоит ожидать роста количества таких проверок.

ФНС в ходе преданализа выявляет признаки дробления в группе компаний, приглашает на комиссию и предлагает с текущего периода укрупниться и начать платить налоги по ОСНО без проверки за 3 года. Я такое встречал в своей практике. Если это закрепят хоть как-то законодательно, это создаст правовую определенность для тех, кто готов выйти из тени.

Другой вопрос, что подавляющее большинство малого и среднего бизнеса, которое сейчас раздроблено, будет нерентабельно при переходе на НДС. Важно помнить, поручения президента РФ никогда не остаются без исполнения, а значит – территориальные ИФНС начнут с утроенной силой выявлять случаи дробления, «побуждать» к «амнистии» и отчитываться о своих результатах. — считает эксперт Владислав Каминский.

Бухгалтеры советуют Блиновской пересмотреть свои же марафоны

Елена Блиновская попыталась оспорить предъявляемые ей суммы долгов перед ФНС. В частности ее представитель заявил, что налоговики относят марафоны к товару, а Блиновская считает, что это услуга «психологического консультирования» и если она оказана человеку, который не является резидентом РФ, то и выручка от нее не должна входить в базу по НДС.

В комментариях блогеру советуют посмотреть собственный марафон и загадать, чтобы ФНС от нее отстала.

Когда ведешь бизнес, нужно пользоваться услугами профи, правильно выстраивать процессы учета, тогда и помощь адвокатов не понадобится.

Профилактика вместо проверки

К началу 2025 года правительство должно ограничить контрольно-надзорную деятельность и перевести ее на рельсы оценки и управления рисками.

Это позволит сократить, фактически свести к минимуму, количество проверок предприятий, деятельность которых не относится к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда. Такие компании могут подвергаться профилактическим мероприятиям и только.

С другой стороны — в комментариях к новости читатели отмечают, что это приведет к увеличению проверок на предприятиях с высокими категориями рисков.

Сдаешь квартиру? А у соседа разрешение спросил?

С 3 апреля изменились правила сдачи квартир в аренду. Теперь нужно, чтобы в такой квартире обязательно стояли счетчики, нужно учитывать и интересы соседей.

«Клерк» готовит разбор на эту тему. Следите за выходом новых разборов, а еще лучше подпишитесь на них и не пропускайте важные изменения.

Задавать вопросы аудитории на «Клерке» стало проще

Теперь у пользователей сайта, которые ведут блоги и всей редакции, хвала айти, появилась возможность создавать красивые опросы и викторины. Причем, опросы можно проводить как открытые, так и анонимные.

Блогеры не стали долго ждать и первая викторина уже началась — участвуйте. Разберетесь заодно, что такое многократное отрицание и как с его помощью запутать оппонента в разговоре.

ЭДО — это просто

Налоговики решили помочь бизнесу и выдали две схемы перехода на ЭДО — быструю и комплексную.

Если хотите знать больше об ЭДО, запишитесь лучше на бесплатный вебинар, он пройдет уже завтра — 4 апреля.

Вебинары апреля, на которые нужно записаться бухгалтеру

Апрель буквально посвящен проверкам бизнеса. Вот только несколько полезных вебинаров, на которые вам стоит записаться прямо сейчас.

Как нанять уклониста на работу?

Если работник не предъявляет вам воинский билет, вы не можете отказать ему в приеме на работу, не пошел сотрудник по повестке в военкомат — наказать вы его не можете, а вот получить потом проблемы — запросто. Особенно, если ту самую повестку должен был передать ему работодатель.

Читайте, как быть в таких ситуациях и правильно оформить документы.

Кстати, сегодня мы как раз запустили новый онлайн-курс Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С. В нем не только рассказываем о нюансах ведения воинского учета, но и даем вам необходимые формы и рассказываем, как их правильно заполнить. Сейчас у вас есть возможность купить курс со скидкой 69% за 4 900 руб. А начать учиться можно сразу после покупки.

Мем дня

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Власти определят до 31 июля параметры для налоговой амнистии бизнесу на спецрежимах, который для сохранения права на них использовал дробление. Эксперт считает, что это приведет к увеличению проверок и комиссий, побуждающих «обелиться». К бизнесу, который решит добровольно исправится, и будет применена амнистия, остальных ждут жесткие санкции.

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