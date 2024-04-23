Новые штрафы для бизнеса, банки против маркетплейсов и директор с лапками. Что обсуждали сегодня бухгалтеры. 😺«Ночной бухгалтер» № 1667

Бизнес больше не может звонить и отправлять рассылки по смс и e-mail без предварительного согласия абонента. Банкам не нравится, что маркетплейсы проводят платежи через собственную структуру. Компания ищет сотрудника с лапками, который будет создавать уют, контролировать запасы вкусняшек и обниматься. А также другие новости дня для бухгалтера.

Сегодня в выпуске:

Бизнес штрафуют за спам.

Маркетплейсы отнимают у банков хлеб.

Котик в офис — это ли не счастье?

Отпуск без сохранения зарплаты не влияет на право получить все дни обычного отпуска.

«Клерки» останутся без безлимитных консультаций.

На инспектора ФНС завели уголовное дело из-за незаконного возврата налогов.

Готовимся к Пасхе — делимся рецептами бухгалтерских куличей.

Госпомощь: субсидии за счет бюджета на приобретение оборудования.

Мем дня.

Не звони мне, не звони

С 17 апреля действуют новые штрафы по КоАП.

Размер штрафа по новым нормам ст. 14.3:

20 000 - 100 000 руб. — для ИП;

150 000 - 500 000 руб. — для малых предприятий.

Для граждан предусмотрены штрафы в 10-20 тысяч руб., на должностных лиц – от 20 до 100 тысяч, а для организаций — от 300 000 до 1 млн рублей.

Нельзя без согласия абонента звонить, рассылать сообщения и электронные письма. Если пользователь на вас пожалуется придется доказывать, что вы такое согласие получили.

За что банки обиделись на маркеты?

Топовые маркетплейсы стимулируют своих пользователей оплачивать покупки при помощи решений самих площадок. Маркетплейсы даже открыли свои собственные банки. Низкие комиссия, скидки и бонусы привлекают покупателей.

Крупные банки не довольны таким положением дел и считают, что тут есть нарушения антимонопольного законодательства. Наши читатели склонны считать, что проблема не в площадках, а в самих банках:

Маркетплейсы даже банкам стали конкурентами, это тот сегмент рынка. где можно действительно хорошо заработать. Приходите 23 апреля на бесплатный вебинар Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году: новые правила, личные кабинеты, типичные ошибки. Мы поможем вам разобраться в работе с маркетплейсами и научим зарабатывать на оказании бухгалтерских услуг селлерам.

На чилле, на расслабоне

Битрикс24 ищет себе в офис няшного директора — приглашают на работу милого питомца, которые скрасит будни сотрудников своей мимимишностью. Говорят, что резюме могут прислать владельцы любого животного — от улики до капибары.

А вот бухгалтеру расслабиться поможет только избавление от рутины. И тут ему могут помочь роботы. Они даже могут взять на себя взаимодействие с ФНС и считать зарплату.

А еще можно упростить себе жизнь с помощью электронных документов — их можно использовать даже если вы заключили сделку с физлицом, подписать такой документ можно в пару кликов и никаких неудобств контрагенту. Можете уже сейчас попробовать сервис, который предлагает такую услугу — 10 документов подпишете бесплатно.

Даже если отдыхал — отпуск положен

Если сотрудник брал отпуск без сохранения заработной платы, он не теряет право взять обычный отпуск. Так называемый административный отпуск влияет на стаж для отпуска, период, за который он предоставляется, но не само право отдохнуть.

Такие разъяснения дал Роструд.

«Клерк» меняет условия подписки

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Ущерб 37 млн рублей

Налоговый инспектор неправомерно вносила в электронную базу ложные сведения на возврат невостребованных фиксированных платежей для иностранных граждан. Благодаря этим действиям из бюджета было незаконно возвращено 37 млн рублей НДФЛ.

Инспектора уволили со службы в связи с утратой доверия, а также на нее завели уголовное дело по ст. 286 УК за превышение должностных полномочий.

Раз куличик, два куличик

Кулинарные способности наших подписчиков до сих пор удивляют редакцию. Бухгалтеры не только мастера работы с цифрами, но и замечательно готовят. «Клерки» делятся в комментариях секретами окраски яиц, рецептами пасхи и куличей. Присоединяйтесь.

Кстати, сейчас многие частные кондитеры — самозанятые. А еще много среди смз парикмахеров, рабочих по ремонту, строителей, водителей… Наверняка и вы пользовались услугами самозанятых. А знаете, как составить с таким исполнителем договор, чтобы точно не попасть на штрафы от налоговиков? Уверены? Проверьте себя на бесплатном вебинаре 23 апреля. Эксперт подскажет, как правильно заключать сделку в условиях появления новых проверок от Минтруда.

Госпомощь: субсидии за счет бюджета на приобретение оборудования

Бесплатный вебинар для бухгалтеров. Начало: 24 апреля 2024 г. в 11:00.

Государство предоставляет различные виды поддержки бизнесу, включая субсидии на покупку оборудования. Эта антикризисная мера позволяет предприятиям частично компенсировать расходы на обновление мощностей. Получив субсидию, ее обладатель должен правильно отразить финпомощь в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности.

Если средства придется вернуть (например, при несоблюдении условий использования субсидии), то снова потребуется знание особых правил учета. На вебинаре рассмотрим эти и другие важные вопросы, связанные с получением и возвратом бюджетных денежных средств

Программа

Бухучет субсидирования капитальных расходов.

2. Отражение возврата субсидий.

3. Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН.

5. Налоговые последствия субсидий в части НДС.

Спикеры:

Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Мем дня

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