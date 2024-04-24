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Обзоры для бухгалтера

С 1 мая новые контрольные соотношения в отчетности! 👀«Ночной бухгалтер» № 1670

Да, сверять отчеты между собой нужно будет по-новому. И следить за ними надо в оба глаза, потому что, если ваша декларация какие-то из них не пройдет, то и суммы из нее не будут учтены на ЕНС, придется ждать окончания камералки.
С 1 мая новые контрольные соотношения в отчетности! 👀«Ночной бухгалтер» № 1670
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Новые контрольные соотношения в 19 отчетах!

  • РКН заблокировал 150 сервисов VPN при этом за само использование VPN обещали не наказывать

  • Не запутайтесь в кодах, которые надо указать в апрельском уведомлении — сделали вам табличку-памятку.

  • У адвокатов будет свой реестр и более жесткие требования.

  • Дали определение молодым специалистам и молодым работникам, заставив бухгалтеров вспомнить Илью Муромца.

  • Сокращать ли рабочий день в субботу 27 мая?

  • Исламский банкинг — что это такое?

  • Мем дня.

Что с чем сверяем?

67 контрольных соотношений по различным отчетам утвердил приказ ФНС. Вручную сверять их вы конечно вряд ли будете, это делают программы.

Однако, например, декларацию по УСН те же ИП могут заполнить вручную, иногда бухгалтер торопится и может проигнорировать предупреждение, отправив отчет с ошибкой, чтобы не пропустить срок, либо в системе проверки может произойти сбой. Ситуации могут быть разные, а вот о последствиях нарушений контрольных соотношений мы уже рассказывали.

Если же все совсем плохо и к вам стучится налоговая проверка, пришло требование и вы не понимаете, как на него правильно ответить — послушайте советы налогового адвоката!

VPN — быть или не быть?

Роскомнадзор поделился занимательной статистикой — уже заблокировано 150 популярных сервисов, предоставлявших услуги VPN, с 1 марта также заблокировано порядка 700 материалов, которые рекламировали подобные сервисы. При этом совсем недавно глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что у властей нет планов запрещать VPN и наказывать людей за использование таких сервисов.

Что включать в апрельское уведомление по ЕНП

До 25 апреля нужно сдать очередное уведомление по налогам и взносам. Включить в него нужно имущественные налоги, аванс по единому налогу на УСН, НДФЛ. Причем, например, у ИП может быть как НДФЛ по сотрудникам, так и НДФЛ по самом предпринимателю, если он применяет ОСНО. И коды периода для таких платежей будут разными.

Мы собрали коды по всем этим налогам в табличку, чтобы вы могли проверить себя при заполнении уведомления — пользуйтесь.

Кстати, вы знаете, что те организации, которые подключились к налоговому мониторингу — получают от налоговиков мнение по поводу ведения бизнеса, рисков и в целом работают с ФНС, как партнеры? Хотелось бы перестать переживать по поводу напряженных отношений с налоговой и спокойно работать? Выберите себе надежного подрядчика и переходите на налоговый мониторинг!

Эксперт: новый порядок поможет всем

К адвокатам будут применять более жесткие требования и сделают единый реестр. По мнению законодателей и эксперта, который дал нам комментарий, адвокатское сообщество приветствует эти нововведения.

Из нового: кандидаты в адвокаты будут предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования, а также документ о том, что претендент не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

Если адвокат выезжает на постоянное место жительства либо на срок более 1 года за пределы России, то совет соответствующей адвокатской палаты имеет право прекратить его статус адвоката.

33 года на печи

Так охарактеризовали в комментариях новые критерии отнесения работников просто к молодым и к молодым специалистам.

Шутки шутками, но бухгалтеров интересует, что такие изменения сулят бизнесу? Одни переживают, что таким сотрудникам будут давать какие-то льготы и даже запретят увольнять, другие думают, что бизнес может получить сам льготы при трудоустройстве молодых специалистов. Будем следить за развитием событий ;)

А «Клерк» между прочим, уже готов ковать молодые кадры. Мы перезапустили акцию на онлайн-курсы и теперь к лету вы можете получить новые профессиональные навыки по управленческому учету, кадрам, ВЭД и даже пройти онлайн-курс Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С.

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Обнови карьеру к лету!

Праздников два, а сокращенный день — один

Сокращать рабочий день нужно непосредственно перед праздником, поэтому сделать это нужно 8 мая, а вот 27 апреля в субботу — обычный рабочий день. Знаем, обидно, но таков закон, зато потом отдохнем сразу 4 дня.

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Мем дня

Без комментариев…

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Обзоры для бухгалтера

С 1 мая новые контрольные соотношения в отчетности! 👀«Ночной бухгалтер» № 1670

Да, сверять отчеты между собой нужно будет по-новому. И следить за ними надо в оба глаза, потому что, если ваша декларация какие-то из них не пройдет, то и суммы из нее не будут учтены на ЕНС, придется ждать окончания камералки.

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