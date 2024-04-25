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Обзоры для бухгалтера

Оценивать риск нарушения закона и принимать решение о проверке будут по 500 индикаторам. А работать когда? 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1671

Минэкономразвития уже согласовал 30 новых критериев оценки рисков, а до конца года добавят еще 60-70. К концу 2024 году число индикаторов риска увеличится до 500. Как вообще следить за всеми?
Оценивать риск нарушения закона и принимать решение о проверке будут по 500 индикаторам. А работать когда? 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1671
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Переход к риск-ориентированному подходу с сотнями критериев смущает бизнес.

  • Требовать пояснений по расхождениям в контрольных соотношений. которые отменены нельзя.

  • Подавать документы и сведения в СФР для назначения и выплаты пособий придется по-новому.

  • А так можно? Дистанционщику указывают адрес работы до населенного пункта, домашний адрес не нужен.

  • Новые компенсации за использование авто, как их учитывать?

  • Полезности для бухгалтера.

  • Как открыть счет за ноль рублей в Сбере.

  • Мем дня.

Рисков много, я один

Эксперты и сами бухгалтеры поражаются цифрам, которые выдал Минэк. 500 критериев риска для оценки бизнеса — это вам не хухуры-мухры. Как за ними следить, вообще не понятно.

«Клерку» эксперт, руководитель правового отдела Алена Солянкина рассказала, что многие предприниматели даже не знают, где посмотреть те индикаторы риска, которые к ним относятся. Из-за этого они не могут оценить вероятность проверки, да и возможную суть претензий.

«А что делать, если «выстрелит» какой-то индикатор? Например, будет подано заявление о банкротстве? Не раз встречала необоснованные заявления – суд их принимает, изучает, и отклоняет. Но индикатор уже сработал, назначается внеплановая проверка трудовой инспекции, и другой контролирующий орган тоже выходит с проверкой.», — комментирует ситуацию эксперт.

Неправомерные запросы наконец запретили

Причем сделали это сами налоговики. ФНС объяснила своим управлениям, что нельзя требовать пояснений по тем контрольным соотношениям, которые уже отменены.

Так благодаря многочисленным жалобам налогоплательщиков теперь не станут рассылать запросы по поводу несовпадений данных 6-НДФЛ и РСВ.

С 3 мая данные в СФР подавайте по новым правилам

Сведения и документы, включая данные о размере зарплат и иных выплат, нужно подавать по месту регистрации страхователя через систему электронного документооборота СФР с усиленной квалифицированной ЭП.

Реагировать на запросы Фонда нужно в срок до 3 рабочих дней со дня их поступления.

На дистанции не значит без контроля

Дистанционный сотрудник также как и любой другой заключает с работодателем трудовой договор. Обязательно в нем нужно и место работы (статья 57 ТК). А что это для дистанционного сотрудника? Домашний адрес?

Роструд объяснил, что указать достаточно населенный пункт. Но даже это смутило бухгалтеров и работников кадров — а если сотрудник поедет в другой город, или на дачу, или даже в другую страну? Как вообще проконтролировать, что он находится именно в том самом населенном пункте?

Подписывать документы с дистанционным сотрудником можно в электронном виде, еще проще, если пользуетесь КЭДО.

Изменились компенсации за использование авто

Ровно вдвое увеличили размер компенсаций за использование личного автомобиля в рабочих целях. Хотя их уровень все равно остался низким, например, за легковое авто с объемом двигателя до 2000 куб. см можно учесть в целях расчета налога на прибыль всего 2400 руб.

Конечно, платить можно и более высокую компенсацию, но учесть сумму сверх лимита не получится. А вот не облагается НДФЛ взносами вся сумма. Главное — правильно ее обосновать.

Больше подробностей о том, как оформить компенсацию — в нашем разборе.

Полезности бухгалтеру

Нет, мы не забыли вашу любимую рубрику.

Учитывая рост критериев для оценки бизнеса стоит заранее готовиться к неприятностям, так что подстрахуйтесь и почитайте статью Что нужно знать о допросах в налоговой.

Устали ждать повышения дохода? Вот вам 5 лайфхаков для бухгалтера: что делать, если директор не повышает зарплату. И еще один бонусный от нас: лучший вариант больше зарабатывать — перейти на работу в компанию, которая ведет свою деятельность в более прибыльном и «дорогом» сегменте. Например, можно пройти за месяц онлайн-курс по ВЭД всего за 3 690 руб., который подготовили целых шесть экспертов, и найти работу покруче.

Поправки в ЖК-2024: как теперь сдавать квартиры в аренду — изучайте изменения с помощью нашего разбора. Узнаете без соблюдения каких условий теперь сдавать квартиру в аренду запрещено.

А еще можно немного отвлечься и погрузиться в историю — узнайте, откуда произошло слово «бухгалтер» и вообще как появился бухучет, сможете пощеголять своими знаниями на корпоративной вечеринке.

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Мем дня

Что по мнению искусственного интеллекта происходит, если в офис пришла налоговая проверка (а тетка походу бухгалтер — начала сразу есть документы). Создано с помощью ИИ playground.com / Балаклицкая Елена.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1671 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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Минэкономразвития уже согласовал 30 новых критериев оценки рисков, а до конца года добавят еще 60-70. К концу 2024 году число индикаторов риска увеличится до 500. Как вообще следить за всеми?

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