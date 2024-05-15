Порядок приема в вузы на целевое обучение сделали прозрачным.🎓«Ночной бухгалтер» № 1675

Школьникам станет проще поступить на целевое обучение и гарантировать себе трудоустройство в будущем. Что делать с вкладышем в трудовую, вшивать или нет? Опять пора сдавать ЕНП-уведомление. Истекает срок подачи 3-НДФЛ, но сервис на сайте налоговой снова бастует. Поедание шашлыка — прямой путь к депрессии, а вы знали?

Сегодня в выпуске:

Поступление на целевое обучение в вуз сделали проще и прозрачнее.

Вшивать вкладыш в трудовую книжку с помощью нитки и иголки уже не обязательно.

Покупателей защитили от просроченной молочки.

Завтра истекает срок подачи очередного уведомления по НДФЛ.

Налогоплательщики не могут сдать 3-НДФЛ через ЛК ФНС, а срок подачи истекает.

Подборка полезностей для бухгалтера.

Ученые выяснили, что шашлык вызывает депрессию и бессоницу.

Дорогу целевикам

С 1 мая 2024 года вступили в силу изменения в закон «Об образовании в РФ». Теперь заявки на целевое обучение от работодателей будут размещаться на платформе «Работа в России».

Каждый абитуриент сможет увидеть информацию о мерах поддержки в период обучения и о работодателе, с которым потом будет заключен трудовой договор. Сведения о наличии у абитуриента права на прием в пределах целевой квоты будет передаваться на сервис «Поступление в вуз онлайн» прямо из платформы «Работа в России».

Шить или не шить…

Роструд поясняет, что в новых правилах ведения трудовых книжек нет обязательного требования по вшиванию вкладыша нитками.

По мнению ведомства вкладыш «может быть как вшит, так и другим способом дополнен в трудовую книжку». Гадаем вместе с читателями по поводу «другого способа». Может просто вложить? Или, как предлагают в комментариях:

А как этот вопрос решают в вашей компании? Приглашаем принять участие в опросе.

Просрочка не пройдет

Крупные магазины заблокировали продажу просрочки и товаров с нелегальной маркировкой с 1 мая. Если срок годности у продукции истек, то пробить ее через онлайн-кассу не получится. Система одинаково работает на обычных кассах и на кассах самообслуживания.

С 1 сентября механизм блокировки просрочки внедрят во все розничные точки продаж.

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3 мая — крайний срок

Очередной срок сдачи ЕНП-уведомления – уже завтра. Там будет НДФЛ за период с 23.04.2024 по 30.04.2024.

Сдать уведомление надо до 3 мая, уплатить налог по нему – до 6 мая, так как 5 мая – выходной.

Опять 25

Сегодня последний день подачи 3-НДФЛ за 2023 год. Но личный кабинет налогоплательщика бастует и не принимает загруженный файл к отправке.

Но налогоплательщики нашли все же нашли хитрый способ отправить 3-НДФЛ электронно – это можно сделать через старую версию личного кабинета. Сделали короткую инструкцию, посмотрите, если у вас до сих пор ничего не получается.

Ранее мы писали, что если из-за технических проблем не получится сдать 3-НДФЛ до 2 мая включительно, то штрафа, по заверениям налоговой, за это не будет. Но на практике — кто знает?

Полезности для бухгалтера

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Налоговики требуют объяснений: почему в сданных формах отчетности отражен средний заработок ниже МРОТ или среднего по отрасли. Как правильно ответить, узнаете из статьи.

Когда бухгалтерский бизнес растет, важно не допустить хаоса в документации и рабочих процессах. Как автоматизировать рабочие операции в вашей бухгалтерской компании, чтобы все работало, как часы, узнаете здесь.

Депрессию и бессонницу провоцирует… шашлык?

Ученые из Турции обнаружили, что любимое многими блюдо может повысить риск развития депрессии и бессонницы. Это связано с наличием гликирований (КПГ) в поджаристой корочке, которая образуется при приготовлении.

Причем влияет это на всех — вне зависимости от пола и возраста человека.

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Ваша кушает шашлык и не страдает бессоницей редакция