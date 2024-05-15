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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры обсуждают «отмазки» от ведения кадров и воинского учета. 👩‍💼«Ночной бухгалтер» № 1681

Бухгалтерам нередко навязывают дополнительные обязанности, вроде ведения воинского учета. Клиенты и руководители понимают только слово «учет» и не вникают в специфику. Как отказаться от ненужных забот или... подзаработать на этом.
Бухгалтеры обсуждают «отмазки» от ведения кадров и воинского учета. 👩‍💼«Ночной бухгалтер» № 1681
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Вежливый отказ: как не брать на себя больше обязанностей, чем хочется.

  • Роструд объяснил, как вносить запись о совместителе, если основной работы нет.

  • Налоговики за счет реформ ликвидируют все лазейки.

  • Иностранные ВКС — как нанять специалиста и не нарваться на штрафы.

  • Как налоговая поймет, что у вас неладно с зарплатой.

  • Пенсия не повод не работать, считают россияне.

  • Пошла жара — на «Клерке» горячие скидки в любую погоду!

  • Впихнуть невпихуемое — в счетах за ЖКХ хотят добавить строчку со страховкой.

  • Полезное бухгалтеру и директору.

  • Мем дня.

Не мое дело

Бухгалтеры обсуждают вопрос коллеги — как ей (аутсорсеру) отказаться от ведения кадров и воинского учета? Дают советы, как отказать или повернуть все в свою пользу.

Топ советов:

  • Пояснить, что бухучет, кадры и воинский учет совершенно разные вещи, но вы готовы за них взяться и назвать тройную цену. Тогда можно нанять специалиста, который будет делать эту работу за вас.

  • Четко оговорить, какие задачи по кадрам вы готовы выполнять, например, сдавать отчеты по сотрудникам вы, конечно, будете, считать зарплату, отпуска, больничные и т.п. (если разбираетесь в этом участке), а вот приказы, увольнения, трудовые книжки, табели, увы и ах — не ваша компетенция. Причем оговорить — значит прописать в вашем договоре с клиентом, а если речь о вашей работе в найме — проверить должностную инструкцию.

  • Провести серьезную предварительную работу — разработать шаблоны договоров, приказов и других документов, составить регламенты, как ве это вести / заполнять, установить сроки и…отдать это все работодателю / клиенту. Тогда вам будут передавать уже заполненные, оформленные документы, а вы их красиво подшивать в папочки и сдавать отчеты.

Можно и согласиться, но тут главное не продешевить и быть уверенным в своих силах и навыках, иначе можно и себя и заказчика подставить.

Роструд объясняет

Одна из ваших любимых рубрик. На этот раз Роструд рассказал, как правильно внести запись в трудовую книжку совместителю, если он уволился с основного места работы, а запись о совместительстве ему не делали.

Напомним, что вносить такую запись не обязательно, только по желанию работника, и обычно это делает основной работодатель.

Реформе быть

Все смирились что налоги будут еще реформировать? Глава Минфина четко высказался на это счет. Причем налоговики обещают, что перекроют все налоговые лазейки.

А вот менять систему уплаты НДФЛ, когда налог перечисляется по месту регистрации работодателя, а не по месту прописки сотрудника не будут. Это может нарушить налаженный процесс финансирования регионов.

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Платите в конвертах? Тогда они идут к вам

Думаете сложно вычислить серую зарплату? А вот и нет, у налоговиков достаточно инструментов, чтобы вычислить нарушителей. Кстати, ФНС руководствуется собственными «представлениями о прекрасном», например, в их концепции проверок упоминается среднеотраслевая зарплата, о которой ни в НК, ни в ТК ничего нет. Но ориентироваться на нее при проверке уровня зарплаты в вашей компании они все равно будут.

Живу на одну пенсию

Только 15% россиян готовы жить на пенсию, остальные будут или тратит дополнительно личные накопления (19%) или пойдут работать (29%).

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Страхуйся не выходя из дома

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Мем дня

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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры обсуждают «отмазки» от ведения кадров и воинского учета. 👩‍💼«Ночной бухгалтер» № 1681

Бухгалтерам нередко навязывают дополнительные обязанности, вроде ведения воинского учета. Клиенты и руководители понимают только слово «учет» и не вникают в специфику. Как отказаться от ненужных забот или... подзаработать на этом.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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