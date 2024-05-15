Бухгалтеры обсуждают «отмазки» от ведения кадров и воинского учета. 👩‍💼«Ночной бухгалтер» № 1681

Бухгалтерам нередко навязывают дополнительные обязанности, вроде ведения воинского учета. Клиенты и руководители понимают только слово «учет» и не вникают в специфику. Как отказаться от ненужных забот или... подзаработать на этом.

Сегодня в выпуске:

Вежливый отказ: как не брать на себя больше обязанностей, чем хочется.

Роструд объяснил, как вносить запись о совместителе, если основной работы нет.

Налоговики за счет реформ ликвидируют все лазейки.

Иностранные ВКС — как нанять специалиста и не нарваться на штрафы.

Как налоговая поймет, что у вас неладно с зарплатой.

Пенсия не повод не работать, считают россияне.

Пошла жара — на «Клерке» горячие скидки в любую погоду!

Впихнуть невпихуемое — в счетах за ЖКХ хотят добавить строчку со страховкой.

Полезное бухгалтеру и директору.

Мем дня.

Не мое дело

Бухгалтеры обсуждают вопрос коллеги — как ей (аутсорсеру) отказаться от ведения кадров и воинского учета? Дают советы, как отказать или повернуть все в свою пользу.

Топ советов:

Пояснить, что бухучет, кадры и воинский учет совершенно разные вещи, но вы готовы за них взяться и назвать тройную цену. Тогда можно нанять специалиста, который будет делать эту работу за вас.

Четко оговорить, какие задачи по кадрам вы готовы выполнять, например, сдавать отчеты по сотрудникам вы, конечно, будете, считать зарплату, отпуска, больничные и т.п. (если разбираетесь в этом участке), а вот приказы, увольнения, трудовые книжки, табели, увы и ах — не ваша компетенция. Причем оговорить — значит прописать в вашем договоре с клиентом, а если речь о вашей работе в найме — проверить должностную инструкцию.

Провести серьезную предварительную работу — разработать шаблоны договоров, приказов и других документов, составить регламенты, как ве это вести / заполнять, установить сроки и…отдать это все работодателю / клиенту. Тогда вам будут передавать уже заполненные, оформленные документы, а вы их красиво подшивать в папочки и сдавать отчеты.

Можно и согласиться, но тут главное не продешевить и быть уверенным в своих силах и навыках, иначе можно и себя и заказчика подставить.

Роструд объясняет

Одна из ваших любимых рубрик. На этот раз Роструд рассказал, как правильно внести запись в трудовую книжку совместителю, если он уволился с основного места работы, а запись о совместительстве ему не делали.

Напомним, что вносить такую запись не обязательно, только по желанию работника, и обычно это делает основной работодатель.

Реформе быть

Все смирились что налоги будут еще реформировать? Глава Минфина четко высказался на это счет. Причем налоговики обещают, что перекроют все налоговые лазейки.

А вот менять систему уплаты НДФЛ, когда налог перечисляется по месту регистрации работодателя, а не по месту прописки сотрудника не будут. Это может нарушить налаженный процесс финансирования регионов.

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Платите в конвертах? Тогда они идут к вам

Думаете сложно вычислить серую зарплату? А вот и нет, у налоговиков достаточно инструментов, чтобы вычислить нарушителей. Кстати, ФНС руководствуется собственными «представлениями о прекрасном», например, в их концепции проверок упоминается среднеотраслевая зарплата, о которой ни в НК, ни в ТК ничего нет. Но ориентироваться на нее при проверке уровня зарплаты в вашей компании они все равно будут.

Живу на одну пенсию

Только 15% россиян готовы жить на пенсию, остальные будут или тратит дополнительно личные накопления (19%) или пойдут работать (29%).

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Страхуйся не выходя из дома

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Полезности директору и бухгалтеру

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Мем дня

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