Майский микро-аванс, шестичасовая рабочая пятница для женщин, споры вокруг НДФЛ и День кадровика: дайджест самого интересного 📢«Ночной бухгалтер» № 1689

Сегодня в выпуске:
Кадровики отмечают — поздравляем коллег с профессиональным праздником.
Работники жалуются на аванс, почему в мае он такой маленький?
Экскурсия для аутсорсеров от ПланФикс.
Короткая пятница — кто может заполучить шестичасовой рабочий день?
Страсти вокруг НДФЛ.
На сдачу ЕФС-1 хотят давать больше времени.
Полезности для бухгалтера.
Пятничные игры: тест на бухгалтерские термины, придумываем подписи к картинкам и напрягаем мозги.
Мем дня.
Отмечаем!
Поздравляем кадровых сотрудников с их днем! На ваших плечах лежит такой груз ответственности: персональные данные, ведение трудовых книжек, личные дела… Но сегодня вы можете расслабиться и с удовольствием отдохнуть. Вас на «Клерке» поздравляют коллеги:
Цифровые «палочки-выручалочки» сотрудников кадровых служб
С Днем кадровика! Всех причастных с профессиональным праздником!
Здравствуй, моя маленькая!
Именно такими словами встречают зарплату за первую половину месяца или по-простому аванс за май сотрудники.
Дело в том, что в мае много выходных дней, приходящихся на первую половину месяца, а зарплату считают, исходя из отработанного времени. Вот и получается, что аванс начисляют меньше, чем обычно. И это не бухгалтер виноват!
Бухгалтерия на аутсорсе: бесплатная экскурсия от партнеров ПланФикса
Экскурсию по ПланФиксу проведут партнёры Марина и Сергей Кличевы, руководители компании «Дебет.Кредит», которая предоставляет услуги в сфере бухгалтерского и налогового аутсорсинга.
Они расскажут:
✔️про оцифровку клиентской базы и ведение коммуникаций в режиме одного окна
✔️про проекты клиентов в зависимости от систем налогообложения и особенностей учета;
✔️как внедрение ПланФикса поможет увеличить финансовый результат компании.
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Шестичасовой рабочий день. Кому повезет?
В Госдуме предложили сделать укороченным рабочим днем пятницу, но не для всех — в обязательном порядке женщинам, работающим в бюджетной сфере, в государственных и муниципальных предприятиях. А вот бизнес может сократить последний день рабочий недели по своему усмотрению.
Прислушается ли к предложению министр труда и соцзащиты Антон Котяков видимо скоро узнаем.
Бухгалтеры в комментариях удивлены — чем бюджет лучше коммерции? Работают одинаково все.
НДФЛ — камень преткновения
Последнее время вокруг НДФЛ очень много всяких обсуждений и споров. Вопрос в прогрессивной школе налога и в применении повышенных ставок к высоким доходам. Только к насколько высоким власти все не могут договориться.
Например, Сергей Миронов считает, что справедливо установить повышенные ставки на крупные доходы — начиная с 24 млн рублей в год.
А Александр Демин высказал мнение, что для появления в России крепкого среднего класса не стоит повышать налоги тем, у кого доходы меньше 5 млн. рублей в год.
Антон Силуанов обещал, что изменения по НДФЛ будут разумными, они не должны затронуть большинство россиян.
При этом сами по себе разговоры о том, что будут пересмотрены ставки и пороговые значения для них, уже волнуют общество.
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ЕФС-1 — продлить срок
В Госдуму внесли законопроект об увеличении сроков сдачи ЕФС-1 по ГПХ-договорам. На подачу данных отводится один день. а предлагают установить срок, аналогичный тому, что был для формы СЗВ-М.
Все бы хорошо, но однодневный срок установлен и для трудовых договоров и проблем с ними не меньше. Почему бы просто не увеличить срок подачи сведений для всех случаев?
Полезности для бухгалтера
Составили для вас календарь вебинаров для бухгалтера на июнь — записаться на мероприятия можно уже сейчас. Ссылку на абонемент ищите в календаре, с ним вы сэкономите 3 392 рубля.
Пока июнь не наступил не пропустите крутейший вебинар мая — ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров. Китай стал одним из главных бизнес-партнеров для российских предпринимателей, продающих товары из-за рубежа. Если у вас есть вопросы о расчетах, о том какие товары стоит покупать, а какие нет — запишитесь на вебинар и сможете задать их спикерам.
Еще одно мероприятие, мимо которого не стоит проходить — Рабочие кейсы по оптимизации бизнес-процессов в закупках, которые увеличивают EBITDA. Вот это последнее не обидное какое-то слово, а всего лишь показатель прибыли, который рассчитывается как прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, амортизации и т.п.
Пятничный расслабон
Если вы хотите проверить себя на знание и других бухгалтерских понятий — загляните в этот тест от Алексея Иванова. Там уже спорят об оценочных обязательствах и зачем они вообще бухгалтеру сдались — запасайтесь поп-корном.
Какая пятница без мозгонапрягателя — держите и радуйтесь. Сегодня придется вспомнить математику и действительно поднапрячь мозги.
И, конечно, креативим с нашим шеф-редактором — придумывает забавные подписи под картины великих художников, предлагаем и свои варианты картин в комментариях.
Мем дня
По большой просьбе нашего подписчика и активного блогера публикуем мем дня его собственного сочинения:
Владислав, добрый вы однако😄
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Ваша всех с пятницей и лучших выходных! редакция
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