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Обзоры для бухгалтера

Майский микро-аванс, шестичасовая рабочая пятница для женщин, споры вокруг НДФЛ и День кадровика: дайджест самого интересного 📢«Ночной бухгалтер» № 1689

Собрали самое интересное за сегодняшний день: праздник у работников кадровой службы, повышение ставок НДФЛ, сокращенная пятница женщинам и жалобы сотрудников на скромный майский аванс. Вас также ждут тесты, мозгонапрягатель, мемы на мотивы картин великих художников и разные полезности для бухгалтера.
Майский микро-аванс, шестичасовая рабочая пятница для женщин, споры вокруг НДФЛ и День кадровика: дайджест самого интересного 📢«Ночной бухгалтер» № 1689
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Кадровики отмечают — поздравляем коллег с профессиональным праздником.

  • Работники жалуются на аванс, почему в мае он такой маленький?

  • Экскурсия для аутсорсеров от ПланФикс.

  • Короткая пятница — кто может заполучить шестичасовой рабочий день?

  • Страсти вокруг НДФЛ.

  • На сдачу ЕФС-1 хотят давать больше времени.

  • Полезности для бухгалтера.

  • Пятничные игры: тест на бухгалтерские термины, придумываем подписи к картинкам и напрягаем мозги.

  • Мем дня.

Отмечаем!

Поздравляем кадровых сотрудников с их днем! На ваших плечах лежит такой груз ответственности: персональные данные, ведение трудовых книжек, личные дела… Но сегодня вы можете расслабиться и с удовольствием отдохнуть. Вас на «Клерке» поздравляют коллеги:

Цифровые «палочки-выручалочки» сотрудников кадровых служб

С Днем кадровика! Всех причастных с профессиональным праздником!

Здравствуй, моя маленькая!

Именно такими словами встречают зарплату за первую половину месяца или по-простому аванс за май сотрудники.

Дело в том, что в мае много выходных дней, приходящихся на первую половину месяца, а зарплату считают, исходя из отработанного времени. Вот и получается, что аванс начисляют меньше, чем обычно. И это не бухгалтер виноват!

Бухгалтерия на аутсорсе: бесплатная экскурсия от партнеров ПланФикса

Экскурсию по ПланФиксу проведут партнёры Марина и Сергей Кличевы, руководители компании «Дебет.Кредит», которая предоставляет услуги в сфере бухгалтерского и налогового аутсорсинга.

Они расскажут: 

✔️про оцифровку клиентской базы и ведение коммуникаций в режиме одного окна

✔️про проекты клиентов в зависимости от систем налогообложения и особенностей учета;

✔️как внедрение ПланФикса поможет увеличить финансовый результат компании.

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Шестичасовой рабочий день. Кому повезет?

В Госдуме предложили сделать укороченным рабочим днем пятницу, но не для всех — в обязательном порядке женщинам, работающим в бюджетной сфере, в государственных и муниципальных предприятиях. А вот бизнес может сократить последний день рабочий недели по своему усмотрению.

Прислушается ли к предложению министр труда и соцзащиты Антон Котяков видимо скоро узнаем.

Бухгалтеры в комментариях удивлены — чем бюджет лучше коммерции? Работают одинаково все.

НДФЛ — камень преткновения

Последнее время вокруг НДФЛ очень много всяких обсуждений и споров. Вопрос в прогрессивной школе налога и в применении повышенных ставок к высоким доходам. Только к насколько высоким власти все не могут договориться.

Например, Сергей Миронов считает, что справедливо установить повышенные ставки на крупные доходы — начиная с 24 млн рублей в год.

А Александр Демин высказал мнение, что для появления в России крепкого среднего класса не стоит повышать налоги тем, у кого доходы меньше 5 млн. рублей в год.

Антон Силуанов обещал, что изменения по НДФЛ будут разумными, они не должны затронуть большинство россиян.

При этом сами по себе разговоры о том, что будут пересмотрены ставки и пороговые значения для них, уже волнуют общество.

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ЕФС-1 — продлить срок

В Госдуму внесли законопроект об увеличении сроков сдачи ЕФС-1 по ГПХ-договорам. На подачу данных отводится один день. а предлагают установить срок, аналогичный тому, что был для формы СЗВ-М.

Все бы хорошо, но однодневный срок установлен и для трудовых договоров и проблем с ними не меньше. Почему бы просто не увеличить срок подачи сведений для всех случаев?

Полезности для бухгалтера

Составили для вас календарь вебинаров для бухгалтера на июнь — записаться на мероприятия можно уже сейчас. Ссылку на абонемент ищите в календаре, с ним вы сэкономите 3 392 рубля.

Пока июнь не наступил не пропустите крутейший вебинар мая — ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров. Китай стал одним из главных бизнес-партнеров для российских предпринимателей, продающих товары из-за рубежа. Если у вас есть вопросы о расчетах, о том какие товары стоит покупать, а какие нет — запишитесь на вебинар и сможете задать их спикерам.

Еще одно мероприятие, мимо которого не стоит проходить — Рабочие кейсы по оптимизации бизнес-процессов в закупках, которые увеличивают EBITDA. Вот это последнее не обидное какое-то слово, а всего лишь показатель прибыли, который рассчитывается как прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, амортизации и т.п.

Пятничный расслабон

Если вы хотите проверить себя на знание и других бухгалтерских понятий — загляните в этот тест от Алексея Иванова. Там уже спорят об оценочных обязательствах и зачем они вообще бухгалтеру сдались — запасайтесь поп-корном.

Какая пятница без мозгонапрягателя — держите и радуйтесь. Сегодня придется вспомнить математику и действительно поднапрячь мозги.

И, конечно, креативим с нашим шеф-редактором — придумывает забавные подписи под картины великих художников, предлагаем и свои варианты картин в комментариях.

Мем дня

По большой просьбе нашего подписчика и активного блогера публикуем мем дня его собственного сочинения:

Владислав, добрый вы однако😄

Спасибо, что дочитали выпуск № 1689 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша всех с пятницей и лучших выходных! редакция

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Собрали самое интересное за сегодняшний день: праздник у работников кадровой службы, повышение ставок НДФЛ, сокращенная пятница женщинам и жалобы сотрудников на скромный майский аванс. Вас также ждут тесты, мозгонапрягатель, мемы на мотивы картин великих художников и разные полезности для бухгалтера.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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