Цифровые «палочки-выручалочки» сотрудников кадровых служб

Как за 2 недели упростить работу кадровика и забыть про ошибки и штрафы.

День кадрового работника неспроста празднуется дважды в году — 24 мая и 12 октября: переоценить значение этих специалистов в жизни каждого из нас невозможно.

Руководители кадровых служб, инспекторы отделов кадров, специалисты по льготам и компенсациям многие другие их коллеги сопровождают все движения по карьерному пути, отмечая его вехи записями в трудовых книжках и других многочисленных документах.

Отвечая за трудоустройство, регулирование трудовых отношений и защиту трудовых прав сотрудников, «кадровики» имеют дело более чем с 80 видами документов — договорами, заявлениями, приказами, положениями и др., каждый из которых нужно оформить, обеспечить подписание и получать обратно, четко соблюдая сроки и в строгом соответствии с трудовым законодательством.

Задача усложняется, если у организации разветвленная сеть офисов и много обособленных подразделений, или же применяется гибридный или вахтовый режим работы. Особенно часто с подобной проблемой сталкиваются банки, розница, телеком, FMCG и другие производства, электроэнергетики, добывающие компании, охранные агентства, ЖКХ, логистические и транспортные компании.

Отличным решением, существенно упрощающим жизнь, становится кадровый электронный документооборот (КЭДО). Он помогает навести порядок в документообороте и оптимизировать процессы, переведя 95% из них в электронный вид.

С другой стороны – всегдасуществуют не лишенные оснований опасения, что дорогое внедрение не окупится, оказавшись неудобным для пользователей из-за недостаточности обучения персонала и несоответствия внутренним процессам и применяемым в организации системам. Поэтому одним из главных KPI, которые устанавливаются при реализации «Северсталь – ЦЕС» проектов по внедрению, — не только перевод 100% профильных процессов и сотрудников в КЭДО, но и максимальное использование возможностей системы в долгосрочной перспективе.

Поэтому мы активно участвуем в управлении изменениями: проводим обучение, вебинары, точечные PR-кампании под каждую группу сотрудников и не бросаем их после внедрения КЭДО, благодаря которому:

Гарантированно соблюдаются нормы ТК и ФЗ-152.

Архивы документов компактны благодаря электронному виду.

Сокращаются расходы, т.к. не нужно тратиться на бумагу и курьеров.

Запустить нужную процедуру, мгновенно доставить документы или поставить подпись можно в один клик.

Существенно расширяются возможности для найма и работы с персоналом в других регионах.

С учетом актуальной ситуации на рынке труда со ставшей притчей во языцех «демографической ямой» и поиском работодателями все новых и новых возможностей по укомплектованию штата, последний пункт чаще других становится настоящим кошмаром специалистов кадровых служб холдингов и компаний с территориально распределенной структурой.

Организация найма в удаленных локациях становится не просто громоздким процессом, но и несет наиболее реальные риски, т.к. компании зачастую вынуждены поручать кадровый функционал на местах сотрудникам, для которых он не является профильным: администраторам торговых точек, бухгалтерам, супервайзерам и т.д. В результате документооборот приобретает хаотичный характер, права работников нарушаются, кадровики головного офиса тонут в процессах и тщетных попытках все исправить, а бизнес — получает штрафы и несет репутационные потери.

При этом для организации бесперебойного найма существует недорогой и оперативно внедряемый облачный сервис, точечно решающий задачу по удаленному приему сотрудников на работу — цифровое трудоустройство (ЦТ).

Благодаря ему для найма в удаленных локациях не будет нужен ни отдельный офис, ни «добровольно-принудительно готовый помочь» сотрудник без специальных знаний. Этот сервис:

Интегрируется с SAP, 1C и рекрутинговыми системами.

Консолидирует, обеспечивает хранение и быстрый доступ к документам кандидата.

Гарантирует внедрение единых стандартов, базы и шаблонов независимо от географии присутствия ваших действующих и будущих сотрудников.

Позволяет настраивать процессы под себя, добавляя/убирая поля анкеты, документы в список и т.д.

Включает различные интерфейсы – каждый со своим функционалом под роли: кадровика или другого ответственного за прием кандидатов на работу сотрудника; кандидата; при необходимости — сотрудника ОЦО, который проверит документы и внесет данные в учетную систему по кадровому делопроизводству.



«Северсталь – ЦЕС» — один из лидеров рынка цифровизации, автоматизации, роботизации и реинжиниринга сквозных бизнес-процессов — с 2009 года разрабатывает и внедряет цифровые продукты и ИТ-сервисы и досконально разбирается в любых бизнес-моделях и процессах благодаря обслуживаю в собственном ОЦО 120 000+ сотрудников 150+ клиентов и продолжительному дорелизному тестированию продуктов в периметре «Северстали».

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Цифровое трудоустройство Цифровое трудоустройство — облачный сервис, позволяющий организовать удалённый приём сотрудников для организаций с территориально распределённой структурой Оставить заявку

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