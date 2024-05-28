Вокруг НДФЛ: повысят детские вычеты, нащупали новую шкалу доходов для ставок, хотят дать льготы владельцам домашних животных. 🐹«Ночной бухгалтер» № 1690

Про НДФЛ не говорит только ленивый. По новой шкале и прогрессивных ставкам одни слухи, но хотя бы с нижним порогом определились. Родителям не придется думать о вычетах, на детей они будут идти в беззаявительном порядке. Владельцам кошечек-собачек могут тоже дать вычет, но это не точно.

Сегодня в выпуске:

Проекты по НДФЛ, которые вы ждали.

Как начать работу с КЭДО через 1С:Бухгалтерию.

С восстановлением НДС с аванса все стало проще.

Законодатели собираются смягчит переход от УСН к ОСНО и объединить проект с налоговой амнистией. Бухгалтеры волнуются.

Сравниваем рай и ад бухгалтерии, а потом идем заедать стресс салатиком.

На «Клерке» викторина с подарками — не пропустите.

Мем дня.

Тема дня — НДФЛ

Лейтмотив всех проектов, связанных с изменением НК — они не должны негативно коснуться большей части бизнеса или граждан.

Вот Госдума рекомендовала нижний порог шкалы по НДФЛ установить, исходя из дохода не менее двукратной среднемесячной номинальной зарплаты по РФ.

К сведению! По данным Росстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по РФ за февраль 2024 года (последние данные) составила 78 432 руб.

Прогрессивную школу описывают очень зыбко пока, с одной стороны ставки надо бы поднять, с другой это вызовет сокрытие доходов и РФ станет менее привлекательной налоговой юрисдикцией.

Есть и хорошие новости — детские вычеты увеличат вдвое, а кроме того, сделают порядок их получения беззаявительным. Последнее немного взволновало наших читателей:

Ответ звучит не особо утешительно:

Да и увеличение вычета по сути мало что меняет, с 1400 рублей экономия на налоге составляла 182 рубля в месяц, теперь будет 364.

Зато интерес вызывает другой вычет, который рассматривают в Госдуме — на лечение и покупку лекарств для домашних питомцев. Ветеринарные услуги стоят недешево, так что такой вычет может быть очень кстати.

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Аплодируем стоя

Не без иронии бухгалтеры заметили, что разъяснения ФНС по НДС с авансов наконец ставят точку в споре, но так то и раньше это все было понятно, но только не Минфину.

«Ура, товарищи! Минфин и ФНС милостиво разрешили нам действовать в соответствии с НК!)))» «…а ведь сколько лет сопротивлялись, нервы мотали бухгалтерам, требования слали» «Может и дальше будут просветления...»

ФНС пояснила, что обязанность покупателя восстановить НДС возникает в период принятия товаров на учет и не зависит от того, когда продавец отгрузил товар.

Госдума предлагает плавный переход от УСН к ОСНО

Чтобы бизнес не попадал сразу на огромную налоговую нагрузку на общей системе при утрате права на УСН, предлагается сделать переход плавным. В частности после того, как порог дохода превысил 60 млн рублей сделать упрощенцев плательщиками НДС.

Такие изменения не коснутся подавляющего большинства упрощенцев, доход 96,8% из них не дотягивает до отметки в 60 млн.

При этом проект по налоговой амнистии по дроблению должен рассматриваться в совокупности с проектом изменения перехода от УСН к ОСНО.

Между раем и адом

Один из самых скандальных блогов на «Клерке» решил сравнить между собой два образа — Бухгалтерию рая и Бухгалтерию ада. Вывод какой-то неутешительный напросился, кажется мы все ближе ко второму))

Чтобы на стрессе не наесть калории бухгалтеру стоит рассмотреть вполне себе диетические варианты питания, салатик, например. Их рецептами делятся сегодня наши подписчики — заходите за вдохновением и аппетитом.

Устраняем и еще один источник стресса — учимся правильно обучать сотрудников в компании так, чтобы не отвлекать наставников каждые 5 минут от работы и не проваливать сделки.

Викторина

Проводим несложную (как нам казалось) викторину — нужно ответить на 7 вопросов, связанных с зарплатой, те, кто ответит правильно будут участвовать в розыгрыше приза — онлайн-курса «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

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Ваша скоро июнь, жары хотим! (?) редакция