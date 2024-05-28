Депутаты установят налоговый вычет по расходам на ветеринарные услуги

Социальный вычет по НДФЛ можно получить за лечение зарегистрированных домашних животных у ветеринара, а также за покупку лекарств для них.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в НК, согласно которым жители страны получат новый вид социального налогового вычета. Его будут давать за расходы на ветеринарные услуги для домашних животных.

«Авторы законопроекта предлагают установить новый вид социального налогового вычета — за проведенные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия зарегистрированному домашнему животному, а также за приобретенные лекарства для ветеринарного применения», — сказано в пояснительной записке.

Социальный вычет позволяет уменьшить облагаемый НДФЛ доход на сумму расходов. Главным условием для получения вычета на ветеринарные услуги станет регистрация домашних животных.

Сейчас владельцы питомцев обязаны ставить животных на учет в Московской, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чувашской Республике и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.

Ранее мы писали, что предложили ввести вычет на лечение домашних питомцев.