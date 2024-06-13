Бухгалтеры говорят о ГТО, диспансеризации, налоговой реформе и амнистии по дроблению. Будет ли НДС ежемесячным на УСН? 🏋️‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1696

Оказалось, тема здоровья для бухгалтеров не менее важна, чем изменения в НК. Новость про 65 рублей прибавки к зарплате за ГТО очень взбудоражила клерк-сообщество, которое прошлось еще и критикой по существующей системе диспансеризации. С не меньшим пылом обсуждают и предстоящие поправки в НК, больше всего волнуют бухгалтеров НДФЛ и НДС.

Сегодня в выпуске:

Клерки обсуждают ГТО и диспансеризацию.

Минфин описал, как будет выглядеть добровольное дробление, но упустил главное.

Майнинг получит собственный код в ОКВЭД.

Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?

Подборка новостей по изменениям в НДФЛ.

Подборка по изменениям для УСН по НДС.

Забытая СОУТ.

Мем дня.

В здоровом бухгалтере здоровый дух

Чтобы пережить предстоящую реформу по налогам, бухгалтеру уж точно понадобиться богатырское здоровье. Наверное поэтому темой дня стала именно новость о вычете на ГТО. Если вы успешно сдали нормы, вам положен вычет в 500 рублей в месяц. В рублях это 65 рублей в месяц, за год — 780. Такая скромная сумма возмутила клерк-сообщество. Ведь на поддержание здорового образа жизни и правильное питание денег нужно немало.

Клерки вспомнили про диспансеризацию и пошли делиться опытом прохождения врачей.

Сдавайся, не накажем

Минфин описал процесс амнистии по дроблению. Сдаваться нужно добровольно, прощать будут налоги, пени и штрафы по ним за периоды 2022-2024 года. В проекте много оговорок и читать его стоит так же внимательно, как договор на ипотеку на 30 лет.

Налоговый юрист, Роман Шишкин, который дал Клерку комментарий по законопроекту, отметил, что Минфин не обговорил пару важных моментов. Во-первых, нет четкого понятия. что такое единый производственный процесс — а именно так определяется в проекте дробление бизнеса, когда несколько предприятий и ИП фактически связаны между собой. Тут нужна реальная судебная практика, обзор дел от ВС.

Во-вторых, в проекте не упомянут 2021 год, в 2024 году налоговая может провести проверку за этот период, время есть. Но этот год в период амнистии уже не попадает. Так что если у вас пройдет ВНП и вам доначислят налоги по ее итогам в 2024 году, то воспользоваться амнистией уже не получится.

Кстати, сейчас самое время для рассылки требований налоговиков — 7 июня Клерк проводит тренинг по ответам на налоговые требования с разбором реальных запросов и практическими рекомендациями. Также расскажем, какие из требований ФНС незаконны и какие документы не должен предъявлять налогоплательщик.

Тренинг доступен только подписчикам Клерк.Премиум.

Криптодобыча войдет в ОКВЭД

Пока проект закона по регулированию добычи валют еще пылиться на согласовании, Минфин уже поддержал предложение о присвоении майнингу собственного кода ОКВЭД. Причем вносить его предлагают в категорию «Обрабатывающие производства».

Закон позволит узаконить майнинг, как один из видов экономической деятельности.

Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 6 июня в 11:00.

Бизнес развивается, в основном, за счет внешних источников, формируя активные связи с контрагентами. Обратная сторона этой выгоды – риски, зависящие от финансового положения третьих лиц. Чем больше задолженностей, тем больше проблем. Расскажем об их минимизации, предложив определенные инструменты.

На вебинаре разберем:

Бухгалтерский учет задолженности: от переоценки, списания и восстановления до отражения в отчетности.

Налоговый учет задолженности: от порядка списания по срокам давности и типичных ошибок до создания резерва по сомнительным долгам

Спикеры: Людмила Архипкина, ведущий методолог, член IFA, Светлана Беляева, руководитель УЦ “Разобраться в налогах”, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.

Зарегистрироваться

Реклама: ООО «МОЕ ДЕЛО», ИНН 7701889831, erid: LjN8KBpV7

Подборка новостей по изменениям в НК по НДФЛ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предлагает отказаться от пятиступенчатой шкалы НДФЛ в пользу трехступенчатой. Кроме того, он считает. что ставка 15%, начиная с дохода более 2,4 млн рублей в год, несправедлива, ведь она затронет высококлассных специалистов.

Хотим отметить, что к таким работникам можно отнести, например, тех, кто работает в сфере IT (разработчики, программисты), строительства, инженерии, производства, медицины и т.д. Т.е. под повышенное налогообложение попадут далеко не только представители списка Forbes.

Изменится налогообложение при продаже недвижимости. Сейчас доход от продажи квартиры облагается 13% НДФЛ, с 2025 года, если сумма дохода превысит 2,4 млн, то с суммы превышения придется платить уже 15%. Кроме того, сейчас доход от продажи посчитают не ниже 0,7 от кадастровой стоимости, а с 2025 года регионы получат право увеличивать этот коэффициент вплоть до 1.

С будущего года хотят ввести так называемый налоговый кэшбек для семей с детьми. Но возвращать НДФЛ будет на ФНС, а Соцфонд. Возврат будет осуществляться путем межведомственного взаимодействия, но бухгалтеры уверены — это внесет путаницу и перегрузит Фонд, который не может справиться и с текущими проблемами.

«СФР бы со своими больничными для начала справился. Последний раз СЭДО 3 недели не работал, перегружен видишь ли сервер был», — пишет в комментариях один из наших пользователей.

Подборка новостей про УСН и НДС: что известно про налоговую реформу для упрощенцев на сегодня

При переходе с ОСНО на УСН надо будет по-новому восстанавливать НДС — сейчас при переходе с общего режима на упрощенку надо восстановить НДС, принятый ранее на вычет. С 2025 года при УСН будет НДС, но восстанавливать его при переходе на спецрежим все равно надо.

НДС появится на УСН без права получения вычета. Входящий налог придется учитывать в расходах отдельно от стоимости товаров, работ и услуг.

Бухгалтеры в шоке еще от одного момента в проекте — на УСН будет НДС, если упрощенец не откажется от его уплаты (речь о ставке 5% до достижения дохода в 250 млн рублей за год). При этом в тексте проекта упоминаются 12 налоговых периодов по НДС, сейчас это квартал. Бухгалтеры недоумевают — неужели ошибка, не может же идти речь о 12 кварталах? Или по НДС на УСН налоговым периодом станет месяц?!

Научитесь вести налоговый учет на УСН, приведите в порядок учет, пока не грянули изменения. Введут НДС для упрощенки — поздно будет наводить красоту, а в свете амнистии по дроблению малому бизнесу стоит ждать проверок со стороны налоговиков (шанс взыскать все, что можно до амнистии, они не упустят). Мы создали онлайн-курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Вы не только разберетесь в хитростях УСН, но также научитесь работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Сейчас вы можете купить курс по специальной цене за 4 290 рублей вместо 15 950 рублей ! Купить курс После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Помните про СОУТ?

Многие уже забыли, что это такое. Это — специальная оценка условий труда. Ее нужно проводить регулярно, не реже, чем каждые пять лет. Почему-то большинство помнит норму закона о пролонгации результатов СОУТ, но забывает ее условия.

Если в период действия декларации соответствия условий труда с работником, в отношении которого принята данная декларация, произошел несчастный случай на производстве или у него выявлено профессиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, либо в результате проверок выявлены нарушения на рабочих местах, необходима внеплановая специальная оценка условий труда.

Кроме того, СОУТ понадобится, если вы ввели новые рабочие места, или условия работы на местах, по которым уже прошла СОУТ, изменились. А еще с 1 сентября 2024 года начнет действовать новый Приказ Минтруда РФ от 21.11.2023 № 817н, взамен Приказа № 33н.

Позаботьтесь заранее о проверке документов и прохождении СОУТ. Вы сможете не только избежать крупных штрафов, но и даже вернуть часть расходов на проведение спецоценки.

Мем дня

Сегодня вместо мема будет стих (редактор уже встал на табуреточку и принял позу для декламации).

Достань гантели старые и пыльные с балкона,

Займись зарядкой утренней скорей,

Читай внимательно — за ГТО по положениям закона,

Вернут тебе за месяц почти 70 рублей!

Бухгалтер, не пренебрегай своим здоровьем,

Минфин поправки принимает — только в путь,

Чтоб пережить все изменения в налогах,

Ты сильным интеллектом, духом, телом будь!

Спасибо, что дочитали выпуск № 1696 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша сдает ГТО в перебежках от компьютера к холодильнику редакция