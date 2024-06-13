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Обзоры для бухгалтера

Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698

Сегодня день богат на любопытные открытия. Минфин собирается привлечь ИИ для помощи с планированием бюджета (тут, наверное, без комментариев), сразу три партии подали в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ с 2025 года, из-за изменений в налоговой системе и в частности в ставках НДФЛ, за расчетами с физлицами будут пристально следить.
Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Долой издевательство над школьниками — ЕГЭ хотят отменить.

  • За зарплатами будут присматривать — не вздумайте понизить их сотрудникам!

  • Громкие изменения второго полугодия 2024 года.

  • Нейросеть на страже бюджета.

  • Что творится с МСП?

  • Если деньги с сальдо ЕНС переправили на третье лицо, вернуть их нельзя.

  • Клерко-новости. Мы ходили в гости и запустили донаты.

  • Мем дня.

ЕГЭ собрались отменять…снова

По ощущениям каждый год тема отмены ЕГЭ всплывает как раз во время экзаменов. На этот раз с инициативой выступили сразу три партии.

Говорят о жалобах на ЕГЭ, об издевательстве над школьниками и родителями. В комментариях «клерки» заняли разные позиции. Кто-то считает, что ЕГЭ — хорошая система, уравнивает всех в возможностях, другие говорят, что школа не дает нужных знаний для прохождения экзаменов, приходится искать репетиторов, а найти их в каком-то провинциальном городе куда как труднее, чем, например, в Москве. Некоторые считают, что в советских школах не было никакого ЕГЭ и все было прекрасно.

Пока власти рассматривают проект школьники ждут следующих экзаменов, ближайшие, кстати, по информатике и инязу.

ФНС будет пристально следить за выплатами физлицам

Изменения по НДФЛ коснутся не только ставок, налоговики обещают мониторить зарплаты с особым вниманием. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов предостерег работодателей от попыток уклониться от уплаты налогов.

Изменения в заработке в меньшую сторону будут быстро замечены и налогового агента будет ждать проверка — почему вдруг зарплата у сотрудника упала?

Предполагаем, что мониторить будут не только высокие зарплаты, а вообще все выплаты физлицам. Ведь изменения коснутся и дивидендов, и любых других доходов.

Громкие изменения второго полугодия 2024 года

Бесплатный вебинар для руководителей организаций, ИП, бухгалтеров, кадровиков

Начало: 19 июня в 11:00

Эксперты «Моё дело Бюро» проанализировали самые важные из них изменений в законодательстве во втором полугодии 2024 года, о которых стоит знать уже сейчас.

Программа

  • Кадры: реестры воинского учета и повесток, новая методика проведения СОУТ, квоты на трудоустройство для инвалидов и др.

  • Расчеты с персоналом: сверхурочная работа, бесплатное питание для «вреднико».

  • НДС: подтверждение ставки при экспорте, отмена льготного НДС и др.

  • Представительство: окончательный переход на МЧД.

  • Маркировка: велосипеды, БАДы, безалкогольное пиво, ветеринарные препараты, растительные масла, корм для животных, маркировка молочки и др.

  • Касса: изменения в порядке ведения кассовых операций.

  • Изменения в регулировании отраслей: для производителей алкоголя, таксистов, для тех, кто работает с драгметаллами, операторов связи и их абонентов, гостиниц, грузоперевозчиков, инструкторов-проводников, банков («антифрод»), международных групп компаний и др.

  • Заканчивается срок: моратория на пени, на проверки российских IT-компаний, льготной ставки по налогу на прибыль для IT, ограничений оборота наличной валюты и денежные переводы за рубеж, валютных ограничений по сделкам, заочных собраний участников АО и ООО и др.

  • Личная бухгалтерия: НДФЛ с банковского вклада, ГОСТ для услуг нянь, семейная и льготная ипотека и др.

Спикер:

Инна Верменич – ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению «Моё дело Бюро».

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Нейросеть поучаствует в работе Минфина

Нет, не шутим. Минфин вместе со Сбером создали первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. ИИ будет интегрирован в систему «Электронный бюджет».

Антон Силуанов сообщил, что искусственный интеллект возьмет на себя рутинные расчеты и аналитику, но окончательное решение останется за человеком.

А еще говорят, что благодаря помощи ИИ нагрузка на специалистов уменьшиться до 70%. Интересно, а зарплату им тоже снизят? — интересуются читатели «Клерка». Забыли что ли! ФНС будет всех мониторить (почему бы и не Минфин тоже), так что зарплаты снижать нельзя (где-то тут должна быть табличка — «Сарказм»).

МСП — особый фокус внимания

Микро бизнес становится малым, а малый — средним. Укрупнение происходит. Юрист, давший комментарий к нашей новости, считает, что эта тенденция, которая радует власти весьма условная. Критерием отнесения к определенной категории бизнеса служит выручка. А она растет за счет роста цен на товары и услуги. Это не значит, что бизнес стал зарабатывать больше, ведь и издержки тоже растут.

Интересный подход к оценке изменений для малого бизнеса (речь, конечно, об НДС) проявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он считает, что новая система с НДС только на пользу МСП. Ведь она позволит предприятиям работать с крупным бизнесом, который неохотно сейчас работает с небольшими предприятиями без НДС.

Довольно странно, ведь бизнес и сам может решить с кем ему выгоднее работать и проще. Заказчик (покупатель) свободно может выбрать того, кто является плательщиком НДС, а исполнитель (поставщик) может применять ОСНО, если оно для него выгоднее. И вводить для этого прогрессивную шкалу с НДС для упрощенки вовсе не обязательно. Но видимо чиновникам виднее, что бизнесу лучше.

И то ли вишенка на торте, то ли ложка дегтя в бочке меда (кому как) — у государства есть планы по введению еще одной категории малого бизнеса — МСП плюс. В нее войдут предприятия с оборотом выше 2 млрд рублей, которые привлекают свыше 250 сотрудников.

Перевел сальдо с ЕНС — попрощайся с деньгами

Положительное сальдо на ЕНС можно вернуть, как переплату или даже перевести на лицевой счет другой компании. В последнем случае вернуть деньги уже не получится.

А вот другая компания может в свою очередь подать заявление на возврат средств, если у нее образовалась переплата.

В общем 100 раз отмерь, один раз отправь переплату по ЕНС куда надо.

А что на «Клерке»?

У нас много всего интересного.

Во-первых, у нас новая акция на курсы — 14 курсов по супер-цене в 3 690 рублей! Конечно, в акцию входят только самые любимые вами онлайн-курсы — маркетплейсы, ВЭД, бухгалтер с нуля, УСН и другие.

Во-вторых, классная новость — «Клерк» сходил в гости к будущим бухгалтерам в Кубанский университет.

Крутейшие лекции для ребят прочитали Алексей Иванов и Борис Мальцев. Говорили про роботов и заменят ли они в будущем бухгалтера, о необходимости постоянно учиться, о том, как здорово у нас в «Клерке». Надеемся ребятам все понравилось также как и нам!

Уже скоро (вот прямо завтра 7 июня в 11.00) мы проведем очередной мастер-класс. На этот раз по теме «Требования налогового органа: готовим ответ».

Вы научитесь правильно отвечать на требования ФНС, а также разберетесь, что и в какие сроки представлять и какие требования являются незаконными. Мастер-класс — это практикум с экспертом, где вам не просто о чем-то расскажут, но и дадут конкретные формулировки ответов на требования, конечно эксперт будет отвечать и на ваши вопросы.

А еще у нас хорошая статья. Про общепит. Вы же знаете, что в этом и ближайшие годы — общепит, это то направление в бизнесе, которое будет очень тщательно проверяться налоговиками, они сами об этом открыто говорят. В статье узнаете о том, как автоматизировать общепит и сможете оставить заявку на бесплатную консультацию. Автоматизация позволяет сделать процессы работы более прозрачными и освободит от рутины не только персонал ресторана или кафе, но и бухгалтера, которому и без того сейчас хватит проблем.

А еще мы запустили донаты для наших пользователей — как получить читайте здесь.

Ловите флэшбеки

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Ваша без репититоров выжывшая редакция

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Обзоры для бухгалтера

Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698

Сегодня день богат на любопытные открытия. Минфин собирается привлечь ИИ для помощи с планированием бюджета (тут, наверное, без комментариев), сразу три партии подали в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ с 2025 года, из-за изменений в налоговой системе и в частности в ставках НДФЛ, за расчетами с физлицами будут пристально следить.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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