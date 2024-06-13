Какие доходы будут облагаться только ставками 13% и 15% НДФЛ, НДС на УСН грозит в том числе упрощенцам на «доходах». Самозанятых опрашивает ФНС🤯«Ночной бухгалтер» № 1701

Ряд доходов не подпадет под новую прогрессивную шкалу НДФЛ. Например, дивиденды будут облагаться 13% (до 2,4 млн) и 15% (от 2,4 млн). Не все предприниматели на УСН поняли масштабы предстоящих реформ, они подумали, что НДС на упрощенке вводят только для тех, кто применят УСН «доходы минус расходы», но это не так.

Сегодня в выпуске:

Каких доходов не коснется прогрессивная шкала НДФЛ в 2025 году.

Все упрощенцы попадают на НДС со следующего года.

Сокращенный день — с работы уходят пораньше все, даже те, кто работает неполный день.

Учителей уравняют в зарплате.

Интервью Ильяхову (тому самому). Алексей Иванов рассказывает, как делать контент для бухгалтеров.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

На эти доходы новые правила по НДФЛ распространятся не будут

Собрали вам таблицу с доходами, которые в 2025 году будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Для них изменится только лимит дохода после которого начинается повышенная ставка. Если в этом году это — 5 млн рублей, то в 2025 — 2,4 млн рублей.

В них не входит зарплата, так что она подпадает под повышенные ставки.

Наши пользователи уже сетовали на то, что прогрессивная шкала, предназначенная по словам властей для того, чтобы брать более высокие налоги с богатых, не будет так работать. Ведь большинство таких людей получают именно дивиденды, а не зарплату, либо она составляет только небольшую часть их доходов.

НДС на УСН с 2025 года будут платить все упрощенцы

В редакцию «Клерка» поступило уже несколько писем от предпринимателей, которые просят пояснить, на кого будут распространяться новые правила на упрощенке. Они выражают надежду, что НДС вводят только для тех, кто применяет УСН с объектом «доходы минус расходы».

Поясняем — НДС вводят для всех, кто применяет УСН, независимо от объекта налогообложения. Вот вам еще одна полезная таблица — в ней мы расписали, при каких доходах, какая ставка НДС будет действовать.

Для тех, чьи доходы не превысят 60 млн рублей в год есть послабление — если подать уведомление об освобождении от НДС, то налог платить не придется. Если его не подать, то можно «попасть» на НДС 20% (если вообще ничего не делать) или платить НДС 5% (для этого надо подать заявление на льготную ставку).

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Сокращенный день

11 июня — предпраздничный рабочий день, сокращенный на один час. Даже те, кто и так работают по сокращенному времени, например, 3 часа в день, имеют право уйти домой пораньше.

12 июня — День России. Праздничный день не входит в число дней отпуска. Если у вас сотрудник взял отпуск с 3 по 30 июня, например, то хоть отдыхать он будет все 28 дней, но оплатить ему нужно только 27.

Учителям будут платить одинаково

Правительство запустит пилотный проект с единой системой оплаты труда педагогов. Это позволит убрать разрывы в зарплатах учителей с одинаковой нагрузкой в разных регионах. Сейчас учреждения сами устанавливают уровень зарплаты.

Бухгалтеры сомневаются, будет ли такая система справедливой.

О чем Алексей Иванов с Максимом Ильяховым говорил

Алексея на «Клерке» хорошо знают, он не только автор известного телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского», но еще экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», а сейчас главный по Клерк.Премиум.

В интервью Максиму Ильяхову, автору редакторской «библии» — книги «Пиши, сокращай», Алексей рассказал о том, как писать интересный бухгалтерам контент, как сделать модной профессию бухгалтера и почему не выстрелил его образовательный бизнес.

Разговор получился очень интересный, живой и не без юмора — рекомендуем к просмотру.

Полезности бухгалтеру

«Клерк» запустил серию вебинаров по налоговой реформе 2025 — не пропустите ни одного. Ближайший уже 13 июня.

А вы знаете, что в приложении «Мой налог» для самозанятых проходит опрос, плательщикам НПД задают много интересных вопросов, например, вот такие:

Все говорит о том, что ФНС собирает сведения (пишут, что опрос анонимный, верим?) о нарушениях в работе с исполнителями.

Чтобы не допускать нарушений, особенно, если вы часто и много сотрудничаете с самозанятыми, выбирайте специализированные платформы, они помогут в разы снизить риски претензий, выбрать надежных исполнителей и оформить все требуемые ФНС документы.

Как сохранить базы 1С, если вы работаете в облаке — инструкция.

Начните работу с КЭДО с этого чек-листа.

Ну и раз сегодня маленькая пятница))) — вот вам небольшое развлечение, узнаете ли вы звезд по их детским фото?

Мем дня

Бухгалтеры каждый день, читая новости о налогах в 2025 году

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