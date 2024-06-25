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Взыскания с работников

Когда бухгалтера можно привлечь к материальной ответственности

Некоторые работодатели считают, что с бухгалтера можно взыскать убытки компании, налоговые штрафы, недостачи. Ведь именно он отвечает за учет денег и имущества, и в логике начальника должен компенсировать свои ошибки. Но по закону это не так. Рассказываем в статье, когда бухгалтера можно привлечь к материальной ответственности, и как это правильно оформить.
Когда бухгалтера можно привлечь к материальной ответственности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что можно, а что нельзя взыскать с бухгалтера

Трудовой кодекс разрешает привлекать работника к материальной ответственности, если тот причинил прямой действительный ущерб имуществу работодателя или имуществу третьих лиц (ст. 238 ТК). Например, сотрудник от злости разбил компьютер на работе или устроил короткое замыкание с пожаром, включив в рабочую сеть самодельный обогреватель. 

Ущерб — это прямые затраты работодателя на восстановление поврежденного имущества или на выплату компенсации третьим лицам, имущество которых повредил работник.

В каждом случае его размер нужно посчитать по правилам в ст. 246 ТК. Например, взять стоимость имущества по данным бухучета и степень фактического износа.

К прямому ущербу не относятся убытки от финансовой деятельности, упущенная выгода, административные санкции. 

Если ИФНС провела проверку, доначислила налоги и назначила штрафы, нельзя потребовать от бухгалтера возместить штраф из своей зарплаты, даже если санкции применили из-за его ошибки.

Каждый раз, когда работодатель захочет взыскать с работника ущерб, он должен доказать:

  1. Что нет обстоятельств, исключающих материальную ответственность сотрудника по ст. 239 ТК. Например, из кассы пропали деньги, но в кабинете кассира не было сейфа, и доступ к ключу от кабинета имело несколько работников.

  2. Ущерб нанесен из-за действий или бездействия работника, и его вина доказана.  К примеру, бухгалтер признал недостачу в кассе из-за того, что сам взял оттуда деньги. 

  3. Есть причинная связь между поведением сотрудника и вредом имуществу. 

  4. Причинен прямой действительный ущерб, и его размер можно обосновать. Например, результатами инвентаризации или аудиторской проверки.

Основание: п. 4 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52

По каждому случаю причинения ущерба работодателю нужно провести проверку, запросить письменные объяснения у работника, оформить все результаты документально (ст. 247 ТК).

Лучше всего создать комиссию по расследованию и получить максимальное количество доказательств вины конкретного сотрудника, включая показания свидетелей.

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Какие есть пределы у материальной ответственности бухгалтера

Работодатель может взыскать с сотрудника в погашение ущерба среднемесячный заработок. Такой предел установлен в ст. 241 ТК.

Но даже здесь есть условия по ст. 248 ТК:

  1. Работник должен признать свою вину и согласиться возместить ущерб добровольно. Это лучше оформить его письменным заявлением или соглашением сторон.

  2. Приказ о взыскании среднемесячного заработка надо издать в течение месяца со дня расчета окончательного размера ущерба.

Если сотрудник отказывается добровольно возместить урон, или работодатель опоздал с изданием приказа, то получить деньги с сотрудника можно только через суд.

Одностороннее удержание из зарплаты будет незаконным. Такого основания нет в ст. 137 ТК. Это значит, что сотрудник будет сам перечислять деньги на счет работодателя или вносить их в кассу в погашение ущерба.

Когда с бухгалтера можно взыскать полный ущерб

В Трудовом кодексе есть всего три ситуации, когда сотрудник обязан возместить урон полностью, а не только среднемесячный заработок:

1. Условие о полной материальной ответственности есть в трудовом договоре согласно ст. 243 ТК. Это можно прописать в соглашениях с главбухом или его заместителем. Формулировка в трудовом договоре не должна допускать двойных толкований.

Правильно: работник несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный работодателю.

Неправильно: работник обязан бережно относиться к имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба.

Учтите, что и в этой ситуации с бухгалтера нельзя взыскать налоговые санкции или недополученную прибыль. Повторим, что это не ущерб.

2. С работником заключен письменный договор о полной материальной ответственности в соответствии со ст. 244 ТК. Такие соглашения можно подписывать только с совершеннолетними сотрудниками, чья профессия, должность или вид деятельности есть в перечнях, утв. постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85. Бухгалтер в этих списках прямо не указан, но там есть кассир и работа по приему платежей, выдаче ТМЦ. Если главбух совмещает эти функции со своей работой, то он будет нести полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб.

3. Действия работника попадают под случаи полной материальной ответственности по ст. 243 ТК. Например, вина бухгалтера в недостаче доказана приговором суда, поскольку он сам перевел себе деньги по поддельным платежным документам. Или сотрудник разбил музыкальный центр на корпоративе, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Работник может согласиться возместить ущерб добровольно в полном объеме или частично. Работодатель также может заключить с ним соглашение о рассрочке платежа. Если работник отказывается добровольно погашать задолженность, то взыскать ее можно только через суд (ст. 248 ТК). 

Роструд считает, что главбух несет полную материальную ответственность, если такое условие есть в его трудовом договоре. Иначе взыскать с него ущерб можно только в пределах среднемесячного заработка.

Что говорят суды

Приведем примеры из практики, когда судьи в исках о взыскании ущерба встали на сторону работника. 

Пример 1. Главный бухгалтер уволился из компании без передачи дел и проведения инвентаризации. После этого новый бухгалтер обнаружил, что в период работы старого сотрудника налоговая неоднократно списывала со счета фирмы штрафы за несвоевременную сдачу отчетности в СФР и ФНС, опоздания с уплатой налогов. Всего «набежало» около 32,5 тыс. рублей санкций. Работодатель решил взыскать эти деньги с уже уволенного бухгалтера.

Суд в иске отказал из таких соображений:

  • Руководитель не мог не знать о том, что со счета фирмы списываются штрафы и пени. Доводы о том, что суммы были незначительные, и их сразу не заметили, суд признал несостоятельными. С бухгалтера не запросили письменных объяснений по причинам этих штрафов, а это обязательно для обоснования ущерба по ст. 247 ТК.

  • При увольнении бухгалтера не провели инвентаризацию, а в последующей проверке бывший работник не участвовал. Поэтому причинно-следственная связь между его действиями и убытками работодателя не доказана.

  • Налоговые штрафы на работодателя не относятся к прямому действительному ущербу. Это ответственность конкретного лица (в данном случае — юрлица), которую нельзя переложить на другого.

Определение Седьмого КСОЮ от 12.09.2023 № 88-16175/2023 по делу № 2-2397/2022.

Пример 2. Казенное учреждение при проведении годовой инвентаризации выявило недостачу почти в полмиллиона рублей. Директор решил взыскать ее в полном размере с главного бухгалтера, который на тот момент уже полгода как был отстранен от должности. При этом инвентаризация сразу после отстранения работника не проводилась.

Учреждение обратилось с иском о взыскании ущерба, но суд в иске отказал из-за допущенных работодателем ошибок:

  • В трудовом договоре главбуха не было условия о полной материальной ответственности. Имеющаяся в нем формулировка, что работник обязан бережно относиться к имуществу работодателя, ее не возлагает. 

  • Отстраненный главбух не участвовал в проведении годовой инвентаризации как материально ответственное лицо (МОЛ). Никаких документов с ее результатами он не подписывал. Суд посчитал, что без подписи МОЛ проведенная инвентаризация недействительна, и ущерб не обоснован.

То есть работодатель не смог доказать, что недостача уже была на момент отстранения главбуха, и тот должен за нее отвечать.

Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 02.11.2021 по делу № 33-33921/202.

Что в итоге

Работодатель может взыскать с бухгалтера только прямой действительный ущерб, нанесенный имуществу, в пределах среднемесячного заработка.

Привлечь главбуха или его заместителя к полной материальной ответственности можно только в том случае, если такое условие есть в трудовом договоре, или вина работника доказана судом. Нельзя взыскать как ущерб налоговые штрафы или упущенную выгоду.

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