Требования к этикеткам и биркам для одежды

Если вы планируете создать собственный бренд одежды и продавать ее на Ozon, стоит позаботиться о каждой детали, включая этикетки. Ведь если на изделиях не будет торговых ярлыков и вшивных лент, можно получить штраф от Роспотребнадзора. В статье рассказали, как сделать хорошие этикетки и что на них нужно написать.

Что нужно указать на этикетках

В России на маркетплейсах и в розничных магазинах одинаковые требования к содержанию этикеток на одежде — эти правила определяет ГОСТ 10581-91. Согласно ему, для того чтобы разместить всю необходимую информацию на предметах одежды, применяются:

товарный ярлык;

лента с изображением товарного знака;

контрольная лента;

клеймо — его можно заменить отдельной лентой.

Самые полные сведения содержит торговый ярлык. Вот что на нем должно быть:

Наименование товара. Например, «рубашка», «платье», «юбка», «брюки». Размер одежды в международной (например, S, M, L) или российской (например, 40, 42, 46) системе обозначений. Состав ткани: какие материалы и в каком процентном соотношении она содержит (например: 100% хлопок; 80% шерсть и 20% полиэстер). Страна-производитель (к примеру, «Произведено в России» или «Сделано в Китае»). Название компании-производителя и ее контактная информация (адрес, телефон и сайт). Артикул или модель, которые потребуются, если будет нужно оформить обмен или возврат. Инструкции, как и при какой температуре стирать, сушить, гладить и чистить изделие, возможны ли химчистка и отбеливание. Правила по уходу можно описать текстом или используя специальные символы. Важно, чтобы они соответствовали международным стандартам ISO 3758 и были понятны покупателям. ГОСТ или ТУ (технические условия), в соответствии с которыми изготовлен товар.

Есть и специфические требования для конкретных видов одежды — вот несколько примеров:

Если вы производите спортивную экипировку из влагоотводящих, водонепроницаемых тканей или материалов, которые препятствуют размножению бактерий и воздействию ультрафиолета, напишите об этом на этикетке.

При маркировке детской одежды укажите, что она соответствует стандартам безопасности, и добавьте рекомендации по возрасту или росту ребенка.

На этикетки рабочей одежды добавьте информацию о защитных свойствах (например, если она защищает от огня или химических веществ) и о соответствии стандартам безопасности.

К одежде для активного отдыха стоит приложить рекомендации по использованию при определенной погоде — например, уточнить, что лыжный костюм рассчитан на температуру до минус 30 градусов. Также стоит рассказать о дополнительных характеристиках — например, если под мышками куртки есть вентиляционные отверстия.

На товарный ярлык обычно ставят и код обязательной маркировки, если она требуется для этого типа товаров.

А еще вы можете напечатать на этикетке QR-код, который будет вести на сайт с дополнительной информацией о товаре или на карточку Ozon, где покупатели смогут оставить отзыв.

В ГОСТе 10581-91 подробно прописано, где нужно располагать каждый элемент с информацией о товаре в зависимости от типа одежды. Например, на сорочках товарный ярлык крепится к одной из двух верхних петель или пуговиц полочки, лента с товарным знаком — на боковой шов, стойку воротника или подборт, а контрольная лента — на боковой шов или середину кокетки с внутренней стороны.

Этикетки должны быть четкими, долговечными и легко читаться.

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Что учесть при создании этикеток

Государство не ставит строгих ограничений по форме или материалу товарных ярлыков: их делают не только из картона, упаковочной или офсетной бумаги, но и из плотных нетканых и других материалов.

Креативные брендированные этикетки для одежды могут стать опознавательным знаком вашего бренда и дополнительным инструментом продвижения.

Как сделать хорошую этикетку:

Проведите анализ рынка. Изучите, как оформляют этикетки ваши конкуренты, что вам нравится, а что нет. Это поможет точнее понять, к какому результату вы стремитесь. Определитесь со стилем: он должен соответствовать бренду. Этикетки мужских носков со смешными рисунками будут отличаться от бирок на элегантных блузах или минималистской спортивной одежде. Выберите материал для будущей этикетки, ориентируясь на ценовой сегмент и стиль вашего бренда. Например, у покупателей недорогих товаров не должно сложиться впечатление, что все усилия производителя ушли на качественную бирку. А к экологичным платьям изо льна стоит подобрать этикетки из натуральных материалов. Продумайте информацию на этикетке. Ориентируйтесь на список из ГОСТа и посмотрите, какую информацию нужно дублировать на разных элементах маркировки, а какую необязательно. Подумайте, хотите ли вы сообщить покупателям что-то дополнительно. Подготовьте макет — он понадобится при общении с подрядчиками. Выберите подрядчика. Узнайте, с какими материалами и вариантами нанесения он работает. Обязательно уточните, какой минимальный и максимальный тираж можно заказать, попросите напечатать пробные образцы. Оцените внешний вид и прочность этикеток. Убедитесь, что вшитые или напечатанные на ткани элементы выдерживают стирку, не портятся при носке и не вызывают раздражения на коже. Прислушивайтесь к обратной связи от покупателей. В отзывах можно найти идеи, как улучшить ваши этикетки, сделать их информативнее.

Чем грозит отсутствие этикеток

Оформлять этикетки по всем правилам важно не только ради заботы о репутации. За продажу товаров без этикеток или неверную информацию на них продавцов могут привлечь к административной ответственности.

Что нарушено Пример Штраф Требования к маркировке продукции На этикетке не указаны состав материала, условия ухода, страна-производитель до 4000 рублей для физических лиц,

до 20 000 — для должностных,

до 300 000 — для юридических Права потребителей Производитель не указал на детской панаме, что она расшита бисером и поэтому не подходит для детей младше трёх лет До 5000 рублей для физических лиц,

до 20 000 — для должностных,

до 300 000 — для юридических

При этом немаркированный товар могут изъять из продажи и конфисковать, что приведет к еще большим финансовым потерям.

Дополнительные вопросы по правилам маркировки можно задать в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.

Этикетки на одежде — это не просто обязательный элемент товара, но и один из инструментов, который может укрепить связь с клиентами и стать визитной карточкой бренда. Экспериментируйте с оформлением, соблюдайте правила маркировки — и помогайте покупателям носить одежду вашего бренда с удовольствием.