₽ Заказать рекламу
Автоматизация учета

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО

Разбираемся в перспективах и тенденциях ОЦО на ближайшие 5 лет.
Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

О будущем ОЦО рассказывают: генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения» Светлана Борматова и ассоциированный партнер АО «Гринатом», эксперт в области трансформации Элина Бойченко. 

Общий центр обслуживания (ОЦО) — сервисный рычаг любой крупной компании. В нем объединяются, оцифровываются и роботизируются рутинные бизнес-процессы — от документооборота до бухгалтерии. 

Чтобы не вкладывать инвестиции в создание или доработку ИТ-систем и не содержать штат специалистов, предприятия зачастую передают функции поддержки на внешнее обслуживаниеаутсорсинг. О том, как ОЦО будут развиваться в ближайшем будущем, поговорим дальше. 

Человекоцентричность как главный тренд

В глобальных ОЦО (GBS) главный тренд на 2025-2030 годы — цифровая трансформация. Переход от транзакционной модели к диджитал бизнес-сервису. На первый план выходит человекоцентричность — глубинное осознание потребностей клиентов. 

Ключевую роль здесь играют следующие процессы.

  1. Взаимопонимание. Вне зависимости от продуктового подхода и стратегий люди делают сервис удобным для людей, стратегируй-устратегируйся, без команды и климата внутри не выстрелить.

  2. Новый тип сотрудника. Найм в цифровых ОЦО будет сфокусирован только на Digital-ready сотрудников. Экспертов в своей области, которые обладают необходимыми цифровыми навыками — программирование (low-code, no-code), сбор и анализ информации с использованием ИИ, самостоятельное создание и внедрение необходимых цифровых инструментов.

  3. Быстрее и дешевле. Во время глобального кризиса бизнес не хочет пользоваться дорогим сервисом, поэтому три главных составляющих успеха ОЦО: скорость, качество и доступность по цене. 

  4. Партнерство. Создание внутри ОЦО экосистемы сервисов, доступных в облаке.

Цифровое ядро и его задачи в компании

Цифровое ядро ОЦО — люди, процессы и технологии. Все в новом цифровом качестве. 

Систематизация и автоматизация такого рода позволяет создать уникальные цифровые продукты, которые способны экономить финансовые затраты компании — например, предиктивно управлять текучкой сотрудников, выявляя выгорание и считывая негативные реакции на собраниях или в корпоративных мессенджерах. 

Данныеэто новая нефть. «Цифровые» люди — новый актив для компании. А процессы — новые деньги. Именно поэтому в создании цифрового ядра фирмы — будущее для ее развития. 

Операционная модель ОЦО: перспективы развития

Операционная модель ОЦО отражает управление бизнесом. Например,  она может строиться на понятии трехуровневого ландшафта: 

  1. фронт-офис в области географического присутствия клиента (представительская функция и функция сбора документов в гос. учреждениях, там, где законодательно не применима цифра);

  2. бэк-офис (транзакционные операции);

  3. управляющая компания (стратегическое видение и важные решения, взаимодействие с клиентом на новом уровне).

В ближайшем будущем порядка 50% всех операций будут происходить без участия человека, поэтому бэк-офис полностью станет цифровым. 

Операционная модель ОЦО не будет требовать наличия фронт-офисов — они переедут в карман клиента, всеми функциями можно будет воспользоваться через личные кабинеты на базе цифровой платформы или приложения. 

Управление тоже не останется на месте. Оно уже требует принципиально новых ролей, например, CXO (Chief Experience Officer), так называемых руководителей опыта.

Такой управленец на уровне CEO-1 будет оптимизировать клиентский опыт на базе главенствующей экономики — экономики впечатлений. 

Общение с клиентом — главный канал сбора данных о нем. А данные, в свою очередь — проверенный инструмент привлечения к продукту. Зная предпочтения клиента и внутреннее устройство его бизнеса, сервис может предложить максимально удобную концепцию, которую будет приятно купить даже с небольшими издержками для компании. Как платье не из масс-маркета, а персональный пошив в ателье.

Digital-ready сотрудники — еще одно обязательное новшество операционной модели ОЦО. Поскольку речь идет о больших данных, необходим и CDO (Chief data officer) — директор по данным. Он отвечает за структурирование, проверку и корректность данных.

Фокус на сокращение затрат

Когда модель ОЦО только создавалась, стандартизация и централизация давала снижение затрат бизнесу до 30%

Сейчас прибавилась цифровизация, которая способна замещать 50+% кадров в компании. Человеческий фактор компенсируют менее затратные нейронные сети и цифровые помощники. Документооборот, протоколы совещаний и степень участия в них отдельных сотрудников — все это вместо протоколистов способна выполнить одна довольно базовая нейросеть. 

Зачем нужен цифровой бизнес-сервис DBS

Цифровизация необходима бизнесу, чтобы оставаться интересным как для клиентов, так и для потенциальных сотрудников. В большинстве случаев и тем, и другим вряд ли покажется привлекательным имидж компании, которая вручную сканирует договоры и стопорит процессы архаичной бумажной работой. За изменяющимися запросами бизнес-заказчиков невозможно успеть, оставаясь на месте. 

В чем польза Digital-ready сотрудников 

Их отличительная особенность — постоянное развитие. Он знает, как с помощью нейросетей ускорить создание отчета, и какие цифровые инструменты можно использовать, даже не оплачивая на них подписку. 

Чтобы считаться Digital-ready сотрудником, необходимо: 

  • уметь пользоваться цифровыми инструментами;

  • быстро предлагать основу (дашборд) для принятия управленческих решений, благодаря чему процессы проходят в разы оперативнее;

  • самостоятельно находить точки роста компании и предлагать способы экономии бюджета для клиента и фирмы. 

Digital-ready сотрудник — человек, который за свою высокую зарплату экономит ресурсы организации и предлагает уникальные решения, помогающие ей развиваться и быть коммерчески успешной.

Клиентский опыт как инструмент 

Цифровая трансформация выносит клиентский опыт и взаимодействие с заказчиком на первое место. Знание болей клиента гарантирует точность создания продукта, который можно предложить в качестве болеутоляющего.

Чем больше у сервиса информации о клиенте, его продукте и даже клиентах клиента, тем больше решений он может предложить для совершенствования и роста бизнеса. 

Именно поэтому управлением таким опытом должен заниматься отдельный сотрудник — клиентский менеджер, который 24/7 занят своим подопечным и сбором данных о нем. Такой работник экономически полезен и сервису, и бизнесу, о котором этот сервис заботится. 

Главные качества клиентских менеджеров: 

  • эмпатия; 

  • погруженность в специфику клиента; 

  • способность видеть боли бизнеса и предлагать пути их решения. 

Иерархия ролей в цифровом ОЦО

Формула успеха сервиса выглядит так: его хотят получить и от него не хотят отказываться. Если обе этих переменных на месте, значит, сервис качественный, устраивает клиента по цене и отлично справляется с задачами. 

Поэтому иерархия ролей в цифровом ОЦО выглядит так: 

Владелец сервиса → Владелец продукта → CXO → Digital-ready сотрудник.

Приоритеты автоматизации

Главные приоритетные рычаги автоматизации — искусственный интеллект и недорогие цифровые инструменты. Даже на базе бесплатных сервисов можно разработать если не решение, то хотя бы его прототип. Если раньше роботизация требовала огромных бюджетов, то сейчас готовое решение для целого бизнеса можно получить за символическую плату. 

Преимущество автоматизации не только в новаторской дешевизне, но также в скорости и доступности внедрения. Все это дополняют инициативы Digital-ready сотрудников, которые находят дешевый инструмент, и видят способы внедрить его в функционал. 

Наталия Лукина

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания и участвуйте в розыгрыше приза

Обычно все наши конкурсы посвящены одной теме, сегодня мы решили задавать разносторонние вопросы. Получилась нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои общие знания. Вопросы иногда с подвохом. Будьте внимательны!

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
21

Начать дискуссию

Экспорт

Ввели новое послабление для экспортеров

Кабмин требует от крупнейших экспортеров продавать не 80% валютной выручки, а только 60%.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Утилизационный сбор

Утильсбор может принести в бюджет больше, чем акцизы на табак

По статье доходов от утильсбора бюджет получил 142 млрд рублей. До конца года Минфин хочет собрать 1 трлн.

2
Бесплатно с Ведение бизнеса

Как прописать в договоре правила об ответственности

Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.

Как прописать в договоре правила об ответственности

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Мошенничество

У малого и среднего бизнеса крадут почтовые ящики

Мошенники запустили новую схему, чтобы украсть учетные данные бизнесменов от электронной почты.

Пользователи интернета

В России будут продавать только смартфоны с возможностью установить RuStore

Чтобы у пользователей из РФ была возможность устанавливать российские приложения, депутаты предлагают обязать производителей и продавцов разрешить установку приложений из магазина RuStore. В них должна быть возможность оплаты интернет-сервисов.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Чтобы применить налоговый вычет на НДС по экспортируемым товарам, необходимо заполнить документы и своевременно их подать. Рассказываем, как правильно оформить экспорт товаров в Казахстан.

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Автоматизация учета

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО

Разбираемся в перспективах и тенденциях ОЦО на ближайшие 5 лет.

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО
Трудовые отношения

Из зарплаты ниже МРОТ исключат все дополнительные выплаты

Депутаты подготовили законопроект с изменения в Трудовой кодекс, которые инициировал Конституционный суд.

Маркетинг

Маркетинговая политика

Порядок определения цены товаров, предоставления скидок клиентам, правила рекламных акций, а также другие элементы ведения бизнеса могут быть подробно изложены организацией в документе под названием «Маркетинговая политика».

Маркетинговая политика
Маркетплейсы

Требования к этикеткам и биркам для одежды

Если вы планируете создать собственный бренд одежды и продавать ее на Ozon, стоит позаботиться о каждой детали, включая этикетки. Ведь если на изделиях не будет торговых ярлыков и вшивных лент, можно получить штраф от Роспотребнадзора. В статье рассказали, как сделать хорошие этикетки и что на них нужно написать.

Требования к этикеткам и биркам для одежды
Е-Офис 24

Как работать с 1С дома и в офисе

Если раньше удаленная работа считалась одним из направлений в организации бизнеса, которое вызвано развитием интернет-технологий, то из-за пандемии коронавируса она превратилась в абсолютную необходимость. Массовый переход на удаленную работу стал устойчивым трендом, на который отреагировали и производители ПО.

Как работать с 1С дома и в офисе
ФСБУ

Что бухгалтерам ждать от ФСБУ 4/2023

В ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» практические ничего не изменилось, но важно не допустить ошибок в новой заголовочной части.

1

Разборы законов

1 334
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ВЭД

Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет

При работе с иностранным контрагентом, который не стоит на учете в российской налоговой, исчисление и уплата НДС производится российской фирмой при оплате услуг. Поступили деньги на счет партнера или были заблокированы в следствие санкций, значения не имеет.

Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: завод Mercedes будет выпускать Chery, Роскомнадзор заблокирует некоторые звонки, а 99% селлеров на Wildberries не знают правил площадки

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
ФСБУ НМА

Как учитывать краткосрочные НМА

Внесли ясность в бухучет активов, не имеющих материально-вещественной формы со сроком использования, не превышающим 1 год.

Регистрация ООО

Когда компании откажут в госрегистрации

При регистрации организации в налоговом органе можно получить отказ.

Общество

Какие документы нужны для продажи квартиры

Продать квартиру через посредника, подготовить договор купли-продажи самостоятельно — оказывается, так можно! В этом уроке вы узнаете все о том как продать квартиру.

Какие документы нужны для продажи квартиры
Страховые взносы

Не забудьте до 1 июля уплатить страховые взносы

ИП нужно заплатить страховые взносы в размере 1% с суммы дохода больше 300 тысяч рублей за 2023 год.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

🙉 Через 7 лет налоговая обнаружила, что у ИП неправильная УСН

При регистрации ИП выбрал УСН «доходы минус расходы» 15%, а затем перешел на объект «доходы» 6%. Вернее думал, что перешел. Но налоговая посчитала иначе.

1

Интересные материалы

ТРИО

От хаоса к контролю: как автоматизировать бизнес-процессы компании на 1С

Автоматизация помогает работать эффективнее как маленькому предприятию, так и огромному холдингу. Решения на базе 1С позволяют автоматизировать практически любой процесс в компании. Специалисты компании «ТРИО» помогут вам выбрать и внедрить систему 1С: они уже 17 лет автоматизируют большой и малый бизнес.

От хаоса к контролю: как автоматизировать бизнес-процессы компании на 1С