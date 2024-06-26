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Обзоры для бухгалтера

Справедливость протекает? Власти утверждают, что налоговую реформу готовили по запросам бизнеса😱«Ночной бухгалтер» № 1710

А был ли сарайчик? Вроде и был, но какой-то другой. Четверка бизнес-объединений обсуждает законопроект и считает, что он требует доработки.
Справедливость протекает? Власти утверждают, что налоговую реформу готовили по запросам бизнеса😱«Ночной бухгалтер» № 1710
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Власти не поняли, что от них хотел бизнес: кто виноват и что делать?

  • Оформить автомобиль теперь можно без ОСАГО.

  • Выгодный тариф на торговый эквайринг.

  • Хотят поднять лимиты по ОС для упрощенцев.

  • Полезности для бухгалтера.

  • Хорошие новости.

  • Мем дня.

Казнить нельзя помиловать

Бизнесу не нравится, что голову сечь будут частично, а расстреливать только наполовину, рассказывает наш постоянный блогер, Наталья Горячая, в своем посте.

Представители Опоры России, ТПП, Деловой России и РСПП высказали свою позицию по налоговой реформе, на экспертном совете думского комитета по бюджету и налогам с участием Минфина и ФНС. Среди вопросов, которые обсуждались на совете, был вопрос дробления.

Если совсем кратко: понятно, что ничего не понятно. Представители бизнес-объединений сетуют, что приведенные в законопроектах понятия требуют расшифровки, конкретики и пояснений. Например: «частичный добровольный отказ от дробления бизнеса». Как инерпретировать это понятие? «Срубить голову частично» или «полурасстрелять»? — иронизируют бизнесмены. Почитать подробнее и высказать свою точку зрения в комментариях можно здесь.

Теперь без страховки

Госдума в окончательном чтении приняла закон о регистрации автомобиля без оформления полиса ОСАГО.

Ранее, чтобы оформить ОСАГО, у водителей было 10 дней с момента возникновения права собственности на автомобиль. Теперь машину можно поставить на госучет без страховки.

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Поднять лимит!

Глава комитета Совфеда выступил с предложением поднять порог для применения УСН по остаточной стоимости основных средств до 450 млн рублей.

Сейчас в законопроекте с налоговой реформой сказано, что предприниматели имеют право применять УСН, если их доходы не превышают 450 млн рублей в год, а лимит основных средств — 200 млн.

Вроде и звучит хорошо, но на фоне поголовного перевода упрощенцев на НДС радости не добавляет.

Полезности для бухгалтера

Долги взыщут без суда

С физических лиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд. Сначала человек получит налоговое требование об уплате задолженности. Если он его проигнорирует, через 6 месяцев налоговики принимают решение о взыскании задолженности (если она более 10 тыс. рублей).

Если долг менее 10 000 руб., на принятие решения о взыскании у налоговиков будет 3 года. Законопроект опубликован на на федеральном портале.

Хорошие новости

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии. А молодым семьям хотят выплачивать студенческий капитал во всех регионах России. Если проект примут, студенческие семьи, в которых первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального маткапитала, смогут получить региональную выплату в размере 1 млн рублей.

Мем дня

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Справедливость протекает? Власти утверждают, что налоговую реформу готовили по запросам бизнеса😱«Ночной бухгалтер» № 1710

А был ли сарайчик? Вроде и был, но какой-то другой. Четверка бизнес-объединений обсуждает законопроект и считает, что он требует доработки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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