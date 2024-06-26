Справедливость протекает? Власти утверждают, что налоговую реформу готовили по запросам бизнеса😱«Ночной бухгалтер» № 1710

А был ли сарайчик? Вроде и был, но какой-то другой. Четверка бизнес-объединений обсуждает законопроект и считает, что он требует доработки.

Сегодня в выпуске:

Власти не поняли, что от них хотел бизнес: кто виноват и что делать?

Оформить автомобиль теперь можно без ОСАГО.

Выгодный тариф на торговый эквайринг.

Хотят поднять лимиты по ОС для упрощенцев.

Полезности для бухгалтера.

Хорошие новости.

Мем дня.

Казнить нельзя помиловать

Бизнесу не нравится, что голову сечь будут частично, а расстреливать только наполовину, рассказывает наш постоянный блогер, Наталья Горячая, в своем посте.

Представители Опоры России, ТПП, Деловой России и РСПП высказали свою позицию по налоговой реформе, на экспертном совете думского комитета по бюджету и налогам с участием Минфина и ФНС. Среди вопросов, которые обсуждались на совете, был вопрос дробления.

Если совсем кратко: понятно, что ничего не понятно. Представители бизнес-объединений сетуют, что приведенные в законопроектах понятия требуют расшифровки, конкретики и пояснений. Например: «частичный добровольный отказ от дробления бизнеса». Как инерпретировать это понятие? «Срубить голову частично» или «полурасстрелять»? — иронизируют бизнесмены. Почитать подробнее и высказать свою точку зрения в комментариях можно здесь.

Теперь без страховки

Госдума в окончательном чтении приняла закон о регистрации автомобиля без оформления полиса ОСАГО.

Ранее, чтобы оформить ОСАГО, у водителей было 10 дней с момента возникновения права собственности на автомобиль. Теперь машину можно поставить на госучет без страховки.

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Поднять лимит!

Глава комитета Совфеда выступил с предложением поднять порог для применения УСН по остаточной стоимости основных средств до 450 млн рублей.

Сейчас в законопроекте с налоговой реформой сказано, что предприниматели имеют право применять УСН, если их доходы не превышают 450 млн рублей в год, а лимит основных средств — 200 млн.

Вроде и звучит хорошо, но на фоне поголовного перевода упрощенцев на НДС радости не добавляет.

Полезности для бухгалтера

Вспомните Алису в Стране Чудес и отвлекитесь на головоломную задачку.

Полезное чтение : как на ЕСХН учесть получение субсидии на развитие сельского хозяйства, узнаете здесь.

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Долги взыщут без суда

С физических лиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд. Сначала человек получит налоговое требование об уплате задолженности. Если он его проигнорирует, через 6 месяцев налоговики принимают решение о взыскании задолженности (если она более 10 тыс. рублей).

Если долг менее 10 000 руб., на принятие решения о взыскании у налоговиков будет 3 года. Законопроект опубликован на на федеральном портале.

Хорошие новости

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии. А молодым семьям хотят выплачивать студенческий капитал во всех регионах России. Если проект примут, студенческие семьи, в которых первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального маткапитала, смогут получить региональную выплату в размере 1 млн рублей.

Мем дня

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Ваша не ждет от реформы ничего хорошего редакция