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Обзоры для бухгалтера

Пятничный выпуск: день трудоголиков, ребрышки для бухгалтера, задачка на возраст и борьба с неплательщиками зарплат. 🥩«Ночной бухгалтер» № 1718

Не будем сильно вас нагружать в пятницу) Расскажем про праздник дня, вкусную еду, дадим решить задачку и сделаем обзор актуальных новостей.
Пятничный выпуск: день трудоголиков, ребрышки для бухгалтера, задачка на возраст и борьба с неплательщиками зарплат. 🥩«Ночной бухгалтер» № 1718

Сегодня в выпуске:

  • Обзор главных новостей дня.

  • Как перейти на 1С без перебоев в работе

  • Специальные комиссии будут следить за теми, кто не платит зарплату.

  • ТоТ еще разговор — от лепки пельменей до членства в бизнес-клубе.

  • Что будет, если написать в техподдержку банка запрос стихами.

  • Праздник дня, жареные ребрышки и головоломка.

  • Мем дня.

Что новенького?

Как перейти на 1С без перебоев в работе

Переход на новое ПО может привести к сбою в работе, снижению скорости рабочих процессов и даже потере данных. Чтобы переход на 1С был комфортным, его надо доверить профессионалам! 

Специалисты компании BRG сами проведут предпроектное исследование, установят ПО, добавят дополнительный функционал под ваши задачи, обучат сотрудников и обеспечат сопровождение и своевременное обновление программы.

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За выплатой зарплат буду следить

В регионах будут работать межведомственные комиссии по противодействию формирования просроченной задолженности по зарплате.

В Трудовом кодексе появится новая статья 158.1, которая будет посвящена борьбе с задолженностью по зарплате.

Комиссии будут применять профилактические меры, привлекать к ответственности, проводить разъяснительную работу среди сотрудников.

Я беру столько, сколько мне нужно денег

Новая героиня подкаста «ТоТ еще разговор» с Борисом Мальцевым и Михаилом Лапушинским — Елизавета Маркова, основатель компании «Молочное утро».

Ее бизнес начался с лепки на заказ пельменей, хотелось делать качественную натуральную продукцию. Зарабатывать получалось 30-40 тысяч в месяц. До этого у Елизаветы был другой бизнес — магазин на колесах брендовой одежды, которую она продавал своим знакомым. Там заработок был выше — от 50 до 100 тысяч.

У неугомонной бизнес-вумен родился очередной проект — сырное производство.

Интервью получилось очень интересным — обязательно посмотрите и вдохновитесь на собственные подвиги.

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Вы получите навыки по работе с маркетплейсами и ведению бухгалтерского и налогового учета селлеров, узнаете, как проводить операции в 1С, сдавать отчет в ФТС и многое другое.

Обучение подойдет также начинающим и опытным селлерам, которые хотят сами вести вести учет.

Как банки отвечают на стихи

Что будет, если написать в поддержку банка не просто запрос, а запрос в стихах? Находчивые операторы не теряются и отвечают ч юмором и даже в поэтической форме.

Вот, например, такой запрос экспериментаторы отправили в Росбанк:

Всем доброго дня! На этой неделе

Я был в вашем банке — в кредитном отделе.

Со мной там общалась одна королева.

На бейджике было написано Ева.

Брюнетка. Духи с ароматом пиона.

Найдите мне номер ее телефона!

Я в Еву влюбился — реально, без шуток.

А вот ответ оператора:

Здравствуйте! Прекрасное стихотворение. Могу перевести вас на кредитный отдел — вдруг там ответит та самая Ева?

Пятничные развлечения

А вы знаете, какой праздник отмечают 5 июля? День трудоголиков. Поздравляем всех тех, кто прямо сейчас все еще корпит над отчетами.

Для остальных — не пора ли перекусить? Любите ребрышки? В постоянной рубрике в блоге нашей подписчицы пост о вкусном и полезном блюде.

И, конечно, не обойтись без пятничного мозгонапрягателя — на это раз задачка на расчет возраста. Главное понять само условие, а оно так запутано, что даже автор не сразу разобрался.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1718 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша вкусных и расслабляющих выходных вам редакция

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Обзоры для бухгалтера

Пятничный выпуск: день трудоголиков, ребрышки для бухгалтера, задачка на возраст и борьба с неплательщиками зарплат. 🥩«Ночной бухгалтер» № 1718

Не будем сильно вас нагружать в пятницу) Расскажем про праздник дня, вкусную еду, дадим решить задачку и сделаем обзор актуальных новостей.

Пятничный выпуск: день трудоголиков, ребрышки для бухгалтера, задачка на возраст и борьба с неплательщиками зарплат. 🥩«Ночной бухгалтер» № 1718

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