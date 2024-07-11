Требования от ФНС по ТКС больше не надо будет подтверждать квитанцией, ИП отказывают в уменьшении патента на неуплаченные взносы. 💣«Ночной бухгалтер» № 1722

Требование, поступившее в электронном виде, не потребуется больше подтверждать, оно автоматически будет считаться полученным на 6-ой день. Налоговики отказывают в уменьшении патента на взносы в связи с неуплатой, хотя уплата больше не является условием для уменьшения налога. Самозанятые буду подавать статистические данные.

Сегодня в выпуске:

Блокировок счетов станет меньше.

Налоговики не знают собственных правил?

Госдума приняла закон об обязанности самозанятых сдавать отчетность в статистику.

Владельцев домашних животных будут штрафовать.

Туристический налог придется платить отдельно от ЕНП.

«ТоТ еще разговор» с Алексеем Ивановым.

Блогеров и пользователей соцсетей с аудиторией больше 1 000 человек в день, могут обязать передавать данные в Роскомнадзор.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Требования больше не надо подтверждать по ЭДО

Получение требования от налоговиков по ТКС больше не надо будет подтверждать квитанцией, оно будет автоматически считаться полученным на 6-ой день. Такой проект будет рассмотрен Госдумой.

Сейчас, если организация не подтвердит получение требования, ей могут заблокировать счет. Да и бухгалтеру проще — даже если требование придет во время отпуска, не нужно будет срочно заходить в систему ЭДО, чтобы отправить квитанцию.

ИП не смог уменьшить патент на взносы

Бухгалтер поделился в КУБе — нашем телеграм-канале — неприятной ситуацией. ИП подал уведомление об уменьшении налога на ПСН на сумму взносов, но в ответ получил отказ с формулировкой: «в связи с тем, что сумма страховых взносов не уплачена».

Коллеги советуют подавать жалобу, ведь отказ незаконен.

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Уступка права требования (цессия): учет у цедента

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 17 июля 2024 г. в 11:00.

Организации с дебиторской задолженностью прибегают к заключению договора цессии, то есть уступке права требования, для различных целей. Это может быть необходимость привлечь дополнительные денежные средства, в том числе чтобы улучшить показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, или желание сохранить хорошие отношения с контрагентами.

Доверяя свое право разобраться с долгами другой, более опытной организации (цессионарию), цедент может значительно снизить риски неисполнения обязательств контрагентами. Далее цеденту потребуется правильно организовать бухгалтерский и налоговый учет передачи права требования долга и получения вознаграждения по такой уступке от цессионария. О механизме цессии, ее бухгалтерском учете и налогообложении у цедента мы подробно расскажем на вебинаре.

Программа

1. Правовой механизм уступки права требования (цессии).

2. Бухучет продажи дебиторской задолженности по договору цессии.

3. Уступка денежного требования при расчете налога на прибыль.

4. НДС с цессии.

5. Операции по договору цессии при применении УСН

Спикер:

Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Самозанятым придется сдавать статистику

Для самозанятых появится новая обязанность — сдавать статистическую информацию. Закон об этом принят в третьем чтении.

Придется предоставлять первичные статданные, связанные с предпринимательской деятельностью, в том числе, составляющие коммерческую тайну. Такая же обязанность будет и у ИП.

Подавать сведения нужно будет через цифровую аналитическую платформу, которую собираются создать. При этом самозанятые будут подавать данные по-старинке — с помощью статистических форм, их тоже можно будет направлять в электронном виде.

Владельцы пушистых буду платить штрафы за нарушения правил выгула

Пока наказаний за нарушения закона об ответственном обращении с животными нет, но они появятся.

Поправки внесут в КоАП. Первый штраф для физлиц составит до 1,5 тыс. рублей, для ИП — до 5 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить вдвое больше.

Туристический налог не будут включать в ЕНП

Уплата нового туристического налога с 2025 года будет происходить по отдельному КБК.

Сейчас вне ЕНП перечисляют следующие платежи:

ряд госпошлин;

НПД;

сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов;

налог на сверхприбыль;

дополнительные страховые взносы за летчиков и шахтеров.

Туристический налог — это часть проходящей налоговой реформы 2025.

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Новый гость в «ТоТ еще разговор»

Фаундер «Клерка» Борис Мальцев и основатель НДФЛки Михаил Лапушинский пообщались с новым гостем студии — Алексеем Ивановым.

Вы знаете Алексея по его блогу на «Клерке» и как экс-директора по знаниям «Моего дела».

В беседе гость поделится не только интересными мыслями и своим опытом в бизнесе, бухгалтерии и педагогике, но и раскроет некоторые секреты биографии (Алексей, такого мы от вас не ожидали!).

До блогеров снова добрались

На этот раз не налоговики, а Роскомнадзор. Владельцев аккаунтов в соцсетях, блогеров, чья ежедневная аудитория составляет более 1000 человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

Согласно законопроекту, который должны рассматривать во втором чтении, пользователю необходимо сообщить о себе в РКН ФИО и контактную информацию. Делать это необходимо, по мнению ведомства, потому что владелец аккаунта занимается распространением информации (практически пытаются приравнять активных пользователей соцсетей к СМИ).

Напомним, что блогеры, которые занимаются рекламой на своих каналах, уже обязаны маркировать ее, теперь к этой обязанности может добавиться новая.

Клерко-блогеры стали задавать вопросы.

Полезности бухгалтеру

14 блоков об особенностях заполнения отчета ЕФС-1, 16 примеров заполнения данных в электронной трудовой книжке, 5 тестов для самопроверки, полуторачасовое видео с вебинара от эксперта Елены Пономаревой, консультанта, кадрового аудитора, преподавателя по управлению и кадровому учету.

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Мем дня

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Ваша 🥳 наконец-то пятница завтра редакция