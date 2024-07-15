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Обзоры для бухгалтера

Директор в тюрьме — что делать бухгалтеру? Непридуманная история 👮‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1724

Если директор попадает в СИЗО, а у бухгалтера нет возможности уволиться, как поступить? Упрощенцы, потерявшие право на УСН в 2024 году, получат шанс вернуться на нее в 2025. Долго говорите по телефону или получаете много смс-ок? Вам могут заблокировать платеж в банке.
Директор в тюрьме — что делать бухгалтеру? Непридуманная история 👮‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1724
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Как уволиться бухгалтеру, если директор сидит в местах не столько отдаленных.

  • Упрощенцам дадут второй шанс.

  • Репер выбрал НПД и не взял на работу бухгалтера, чем привлек внимание ФНС.

  • Скоро завершиться переход на МЧД. Работать с электронными доверенностями обязаны будут все.

  • Нестыковки ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с ПБУ 16/02 и ПБУ 18/02.

  • Много говорите по телефону или вас завалили смс: возможно это мошенники, а вам не дадут сделать перевод.

  • Закон исключенного третьего: решите задачку на логику.

  • Мем дня.

Никогда не зарекайся…

Бухгалтер попала в непростую ситуацию — руководитель находится в СИЗО, пользоваться его КЭП нельзя, подписать заявление на увольнение некому. Как быть?

Коллеги предложили несколько вариантов, были и те, кто советовал воспользоваться ЭЦП руководителя. Но это тоже преступление и рисковать так бухгалтеру нет смысла.

Однако, автор вопроса говорит, что есть вероятность, что директор не захочет увольнять бухгалтера, а, напротив, наделит ее дополнительными обязанностями.

«Директор не захочет увольнять. Напротив Мне предлагают адвокаты чтобы директор пригласил нотариуса в СИЗО и сделал на меня доверенность чтобы я представляла интересы организации и подписывала от её имени договоры От чего я отказываюсь.» — говорит бухгалтер.

А как бы вы поступили в такой ситуации?

Вторая жизнь на упрощенке

У налогоплательщиков, применяющих УСН в этом году, при слете с упрощенки из-за превышения лимита доходов, есть возможность вернуться на спецрежим с 2025 года.

Такую возможность дают свежие поправки в НК. Дело в том, что с 2025 года меняются суммы лимитов. Лимит доходов по УСН в 2024 году – 265,8 млн рублей, в 2025 – 450 млн. А лимит доходов для перехода на УСН с 2025 года — 337,5 млн рублей.

Поэтому УСН-щикам дают возможность, если они не превысят в 2024 году лимит 337,5 млн в нового года вернуться на упрощенку.

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Сэкономил на бухгалтере

Репер Виктор Гостюхин (более известный как Витя АК-47), в сентябре прошлого года зарегистрировался в качестве ИП. Но вместо какой-нибудь упрощенки, он выбрал себе НПД — самозанятость, сам, не прибегая к помощи бухгалтера.

Лимит по доходам на НПД не такой уж высокий — 2,4 млн рублей в год. Учитывая, что заработки артиста вряд ли вписывались в указанный лимит, бизнес живо заинтересовал ФНС.

ИП репер быстро закрыл и теперь, уже со помощью специалиста, более тщательно продумывает, как именно организовать бизнес.

Не будьте как Витя — советуйтесь с бухгалтером или налоговым консультантом, прежде чем открывать свое дело.

Без МЧД с 1 сентября работать нельзя

МЧД — это электронный аналог доверенности. Если вы от имени от организации подписываете электронные документы, без МЧД вы не сможете делать это с 1 сентября 2024 года.

Например, МЧД нужна менеджеру для подписи электронных актов, накладных и счетов-фактур клиентам. Она нужна кадровику, который хочет отправлять отчеты о кадровых событиях ЕФС-1 в Соцфонд самостоятельно, бухгалтеру который будет подписывать отчетность сам и т.д.

Электронные подписи, выданные представителю ООО или ИП, оформленные до 1 сентября 2023 года по старым правилам, потеряют свою силу с 01.01.2024 г.

С помощью прежнего сертификата подписи юрлица будет невозможно сдать отчетность в ИФНС, занести маркированный товар в «Честный ЗНАК», обменяться файлами с контрагентами и удаленными работниками. Нужно заранее озаботиться получением новой подписи и МЧД, чтобы в сентябре продолжать спокойно работать дальше.

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Начала работу Летняя школа для бухгалтеров.

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Нестыковочка вышла

Нашлись несоответствия между ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и новым ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

По ПБУ 16/02 в бухгалтерской отчетности финансовый результат от прекращаемой деятельности отражается до налогообложения, а по ФСБУ – после.

По ПБУ 18/02 в отчете о финрезультатах налог на прибыль отражается как статья, уменьшающая прибыль до налогообложения, а по ФСБУ тот же показатель уменьшает прибыль только от продолжающейся деятельности.

Заболтались по телефону? Тогда мы идем к вам

Уже слышали, что банки будут жестче контролировать списания средств с карт граждан? Так они станут бороться с мошенничеством (а еще, если пропустят платеж в адрес мошенников, не приняв соответствующих мер — убыток будут возмещать клиенту сами).

Чтобы определить, что человека атаковали мошенники, банк будет получать данные от сотовых операторов о нетипичной активности. Например, если неразговорчивый абонент внезапно стал долго говорить по телефону или ему приходит очень много смс-ок.

После этого банк будет блокировать переводы, если решит, что деньги могу попасть к мошенникам.

Л — логика. Проверяем, как у вас с логическим мышлением

Хотите решить интересную задачку? Для того, чтобы это сделать, вам надо проникнуться законом исключенного третьего, который был сформулирован Аристотелем.

В чем его суть: два противоречащих суждения об одном и том же предмете в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно ложными.

Очень интересно, но ничего не понятно? Просто зайдите в пост нашей подписчицы и попробуйте свои интеллектуальные силы.

Мем дня

Бухгалтер после увольнения

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Обзоры для бухгалтера

Директор в тюрьме — что делать бухгалтеру? Непридуманная история 👮‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1724

Если директор попадает в СИЗО, а у бухгалтера нет возможности уволиться, как поступить? Упрощенцы, потерявшие право на УСН в 2024 году, получат шанс вернуться на нее в 2025. Долго говорите по телефону или получаете много смс-ок? Вам могут заблокировать платеж в банке.

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