Кассового чека для подтверждения расходов подочетника мало: так суд сказал.💰 «Ночной бухгалтер» № 1737

Сегодня в выпуске:

Почему чеков мало для подтверждения расходов: бухгалтеры разбирают арбитражную практику.

О том, что ИП поменял фамилию, нужно внести запись в трудовые книжки сотрудников.

Будут понятные правила по требованиям к помещениям для продажи товаров и оказания услуг.

Адвокатам — ИП разрешили применять УСН.

Интернет-сервисы буду раскрывать полную информацию о подписках.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Дело дня: суд принял сторону ФНС в споре с кассовыми чеками

При камеральной проверке ФНС отказала в принятии расходов компании, учтенных по кассовым чекам на оплату дизельного топлива, за проезд по платным дорогам и на автозапчасти.

Налоговики мотивировали отказ тем, что из чеков невозможно понять, кто именно понес расходы. Организации дали штраф в сумме 42 265 руб. 40 коп. и доначислили налог по УСН в размере 1 690 616 руб. (бухгалтеры прикинули, что в этом случае сумма расходов составляла более 11 млн.)

Бухгалтеры подумали, что это не все причины и основательно покопались в деле. Оказалось, что есть еще несколько факторов:

Авто были в аренде у компании, а арендодатели — директор и его жена.

Были несовпадения в авансовых отчетах.

Путевые листы не были заполнены как следует, не было конкретных маршрутов.

И все же одним из главных аргументов было отсутствие в чеках данных компании и других документов — актов или накладных.

На практике ФНС нередко имеет претензии к чекам на ГСМ и оформлению путевых листов, которые подтверждают расход.

ФНС, кстати, дала разъяснения, как исправить ошибки в кассовых чеках.

Смена фамилии ИП

Если ИП меняет фамилию, он не должен сообщать об этом в налоговую, обновление данных пройдет автоматически. Но предпринимателю нужно предупредить контрагентов, что они будут получать документы с другой фамилией, передать новые данные в банк, а еще придется переделать электронную подпись.

Кроме того, придется внести изменения в трудовые книжки. При этом не обязательно заключать допсоглашения с работниками. Сведения вносят в книжку так же, как при изменении наименования организации.

Новые санитарно-эпидемиологические требования к помещениям

Обновленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования СП 2.1.3678-20 вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Это требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, занимающихся продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг (СП 2.1.3678-20).

Правила будут четкими и понятными. Они будут направлены на снижение рисков негативного воздействия при оказании услуг медицинских учреждений, бассейнов, учреждений соцобслуживания и предоставлении персональных услуг.

Адвокаты смогут применять УСН

Адвокаты могут применять ОСНО с НДФЛ, но не могут применять упрощенку по отношению к адвокатской деятельности. Так ранее считали налоговики и Минфин.

Однако, Минфин и ФНС теперь должны ориентироваться на определения ВС с другими выводами. Об этом говорится в письме ФНС от 16.07.2024 № СД-4-3/8052@. ВС допускает применение УСН к деятельности адвоката, который является также ИП. Т.е. к адвокатским услугам он будет применять ОСНО, а к другим — УСН.

Про подписки расскажут все

Интернет-сервисы будут раскрывать клиентам все условия о сроках действия подписки, ее полную стоимость, а также варианты отписки. Подписчику должно быть все предельно понятно из представленной информации.

Владельцы сервисов должны будут указать, как и на какой странице в интернете или в приложении можно отказаться от подписки.

В законопроекте предусмотрено, что при отказе от подписки, она будет действовать до следующего периодического платежа. Таким образом, если потребитель заплатил за подписку на год, но через полгода решил отказаться от не, то она продолжит действовать, пока не кончится срок, а уже уплаченные деньги подписчику не вернут (кроме случая несоответствия содержания услуги заявленным параметрам).

Полезности для бухгалтера

Можно ли работать бухгалтером без высшего образования — в статье расскажем, можно ли построить карьеру, если нет профильного образования и для кого высшее образование в работе бухгалтера обязательно.

Если вы или кто-то из ваших знакомых как раз хотели освоить профессию бухгалтера, вы можете начать делать это бесплатно — пройдите тест-драйв курса Профессия бухгалтер с нуля. Уроки от ТОП экспертов, готовые конспекты, проверочные задания за 0 рублей. А еще вы можете получить полезные подарки.

Нормирование трудозатрат на выполнение типовых бухгалтерских операций — для расчета нормативной трудоемкости и стоимости бухгалтерских услуг нужно провести работу по нормированию, т.е. определению средних значений временных затрат на выполнение различных видов операций. В этом вам и поможет эта статья.

Мем дня

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