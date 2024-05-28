Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы поговорили о трудоемкости бухгалтерских услуг и методах ее расчета. Теперь нам предстоит более подробно остановиться на вопросе нормирования трудозатрат на выполнение типовых бухгалтерских операций.

Нормирование трудозатрат на выполнение типовых бухгалтерских операций

Для расчета нормативной трудоемкости и стоимости бухгалтерских услуг на основе этого показателя необходимо провести работу по нормированию, т.е. определению средних значений временных затрат на выполнение различных видов операций.

По моим оценкам большая часть работы бухгалтера состоит из выполнения повторяющихся типовых операций (порядка 60–80 % операций в зависимости от участка работ и специфики учета у клиента). Для таких операций можно определить норматив времени на их выполнение.

Норматив времени на выполнение типовой операции является средним значением из определенного количества замеров времени на выполнение конкретной операции. В отдельно взятом случае он может отклоняться от реальной трудоемкости, но на больших данных такая оценка трудоемкости будет достаточно точной.

Однако, я смею предположить, что ни одна бухгалтерская компания не имеет нормативов времени на выполнение всех или хотя бы 80–90% типовых операций, выполняемых в рамках бухгалтерского обслуживания клиентов.

Разработка таких нормативов осложняется следующими факторами:

Большое разнообразие видов операций, выполняемых в рамках бухгалтерского обслуживания;

Наличие нескольких этапов в ходе выполнения задач.

Наличие комплексных аналитических задач, в рамках которых анализируется не один, а целая группа документов;

Частое изменение законодательства, приводящее к изменению состава операций или их трудоемкости.

Чтобы провести нормирование трудоемкости бухгалтерских операций, придется проделать большую работу.

Давайте рассмотрим основные этапы нормирования трудоемкости типовых бухгалтерских операций:

1. На первом этапе необходимо определить максимально полный список операций, выполняемых в рамках обслуживания клиентов.

2. На втором этапе для каждого вида операции необходимо определить этапы ее выполнения, а также аналитические процедуры, которые необходимо выполнить для приведения операции в соответствие требованиям бухгалтерского, налогового или кадрового учета.

Здесь важно понимать, что в большинстве случаев работа бухгалтера не ограничивается только вводом документа в базу 1С.

Для примера, рассмотрим список возможных этапов работы, связанных с отражением в учете товарной накладной на покупку товаров:

Запрос документов у клиента, т.е. формирование списка отсутствующих документов на основании информации о взаиморасчетах с контрагентами (в случае, если за сбор документов отвечает клиент);

Запрос документов у поставщиков (в случае, если сбор документов осуществляется бухгалтерской компанией);

Подписание документа по ЭДО;

Отражение документа в 1С;

Сканирование оригинала документа и прикрепление его к карточке документа в базе 1С (при наличии этого процесса);

Архивация документа (при работе с бумажным документом);

Анализ взаиморасчетов с контрагентом (нужно проконтролировать, что документ разнесен на правильный договор, на правильный счет учета расчетов с контрагентами);

Анализ движения ТМЦ на складе (нужно проконтролировать, что товар поступил под тем же наименованием, под которым был продан, отражен на нужном складе, счете учета, правильной датой);

Отражение документа в учете по НДС (проверка счет-фактуры на соответствие требованиям законодательства, отражение счет-фактуры в базе 1С, проверка правильности ставки и суммы НДС, контроль правильности зачета авансов поставщику (при наличии), включения вычета в книгу покупок, раздельный учет НДС в предусмотренных законом случаях);

Отражение в налоговом учете по налогу на прибыль (определение номенклатурных групп, статьи затрат, счета учета расходов, проверка корректности списания себестоимости товара при реализации и т.д.).

Это лишь примерный список этапов работы с конкретным видом документа.

При расчете нормативной трудоемкости важно учитывать трудоемкость на всех этапах работы с документом (операцией).

Глядя на этот список, становится очевидно, почему при расчете стоимости нужно учитывать не только документы (операции), отраженные в учете сотрудником бухгалтерской компании, но и документы, отраженные сотрудниками клиентов.

Вполне справедливо давать некую скидку клиенту за отражение документа в базе, но эта скидка не может составлять 100%, ведь бухгалтеру придется выполнять с этим документом ряд аналитических процедур для проверки правильности отражения документа в бухгалтерском и налоговом учете.

Кстати, в сервисе Бухгалтерское Дело статистика по документам считается с учетом того, кто отразил документ в учете: сотрудник бухгалтерской компании или сотрудник клиента и в зависимости от этого есть возможность регулировать стоимость услуг для клиента.

3. Далее необходимо определить трудоемкость каждого этапа обработки документа в зависимости от количественных характеристик выполненной работы.

Трудоемкость простых операций (отражение в базе 1С, подписание по ЭДО, архивация документа) можно определить путем замера времени на выполнение этого этапа работ по нескольким документам и определив среднее значение.

Трудоемкость аналитических операций можно определить путем замера времени на анализ по группе документов и разделив полученное время на количество документов (или строк в документе).

В связи со сложностью задачи по расчету нормативов вопросы ценообразования бухгалтерских услуг и мотивации труда исполнителей до сих пор являются мало проработанными и не имеют какого-то стандартного решения.

На мой взгляд, именно поэтому мы имеем такое разнообразие подходов к ценообразованию бухгалтерских услуг и расчету зарплат бухгалтеров.

Ряд компаний сумели провести частичное нормирование наиболее распространенных видов операций и положили эти нормативы в основу собственного ценообразования и мотивации бухгалтеров.

Однако большая часть компаний этого еще не успела сделать, вследствие чего в вопросах ценообразования вынуждена опираться на прайс-листы аналогичных компаний на рынке, либо определять цены на обслуживание интуитивно.

В следующей части мы поговорим о себестоимости работ по бухгалтерскому обслуживанию и как ее правильно посчитать.

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