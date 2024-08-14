При АУСН можно будет торговать на маркетплейсах. 👜«Ночной бухгалтер» № 1746

Сегодня в выпуске:
Автоуснщикам разрешили торговать через маркетплейсы.
Для отмены увольнения по допсоглашению нужно новое допсоглашение.
По УСН в 2025 году будут новые лимиты.
Выросло пособие по БиР, но не для всех.
Для НДФЛ не всякий укол – это лекарство.
Стоимость минимальной продуктовой корзины выросла.
Мем дня.
АУСН на маркетплейсах
Перейти на АУСН станет проще. Не надо ждать нового года, переход будет с начала любого месяца.
Кроме того, с 2025 года применять автоУСН смогут налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах. Более того, операторы электронных площадок смогут стать партнерами по АУСН и передавать в ФНС сведения о доходах и расходах селлеров.
Увольнение, которое не свершилось
Чтобы отменить увольнение, о котором договорились в допсоглашении к трудовому договору, нужно составить новое допсоглашение. Такое разъяснение дает Роструд.
Наши читатели предлагают вариант попроще – порвать первый допник и забыть про него.
Лимиты УСН-2025
Для перехода на УСН и применения этого спецрежима в 2025 году будут новые лимиты — по доходам, численности, основным средствам. Не будет повышенных ставок и соответственно, лимитов по ним. Но будет НДС со своим лимитами.
Мы подготовили табличку для бухгалтеров с новыми лимитами.
Пособие по БиР
Увеличен размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП.
Сейчас пособие у таких женщин — мизерное. С марта 2025 года при выходе в декрет им будут платить 100% регионального прожиточного минимума.
Полезности для бухгалтера
Полезные материалы и выгодные предложения:
Как бизнесу на УСН работать в новых реалиях и какие компании выиграют от новых условий работы, узнаете из статьи.
Встречайте обновленный курс повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
35 200рублей. Старт потока 15 августа.
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Лечение вне вычета по НДФЛ
Инъекции для суставов (весьма недешевые), которыми люди лечатся, на самом деле не лекарство, а изделие. А раз так, то социальный вычет по НДФЛ по ним не положен.
Аналогично и с очками. Вычета по ним нет, потому что это не лечение и не лекарство. Наши читатели в комментариях отмечают, что на очки вообще-то изготавливают по рецепту врача и стоят они порой немало, поэтому вычет бы не помешал.
Продукты подорожали
Средняя стоимость набора продуктов на одного человека с начала года выросла на 10,6% и составила 6,7 тысяч рублей.
Дороже всего продуктовая корзина обходится жителям Чукотки — 15,2 тыс. рублей, дешевле всего продукты в Мордовии – 5,2 тыс. рублей.
Мем дня
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Ваша работает в очках без права на вычет редакция
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