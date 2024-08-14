При АУСН можно будет торговать на маркетплейсах. 👜«Ночной бухгалтер» № 1746

На АУСН разрешили агентские договоры. Выросло пособие по БиР и цены на продукты. Не все, что лечит, является лекарством в целях НДФЛ.

Сегодня в выпуске:

Автоуснщикам разрешили торговать через маркетплейсы.

Для отмены увольнения по допсоглашению нужно новое допсоглашение.

По УСН в 2025 году будут новые лимиты.

Выросло пособие по БиР, но не для всех.

Для НДФЛ не всякий укол – это лекарство.

Стоимость минимальной продуктовой корзины выросла.

Мем дня.

АУСН на маркетплейсах

Перейти на АУСН станет проще. Не надо ждать нового года, переход будет с начала любого месяца.

Кроме того, с 2025 года применять автоУСН смогут налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах. Более того, операторы электронных площадок смогут стать партнерами по АУСН и передавать в ФНС сведения о доходах и расходах селлеров.

Увольнение, которое не свершилось

Чтобы отменить увольнение, о котором договорились в допсоглашении к трудовому договору, нужно составить новое допсоглашение. Такое разъяснение дает Роструд.

Наши читатели предлагают вариант попроще – порвать первый допник и забыть про него.

Лимиты УСН-2025

Для перехода на УСН и применения этого спецрежима в 2025 году будут новые лимиты — по доходам, численности, основным средствам. Не будет повышенных ставок и соответственно, лимитов по ним. Но будет НДС со своим лимитами.

Мы подготовили табличку для бухгалтеров с новыми лимитами.

Пособие по БиР

Увеличен размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП.

Сейчас пособие у таких женщин — мизерное. С марта 2025 года при выходе в декрет им будут платить 100% регионального прожиточного минимума.

Полезности для бухгалтера

Полезные материалы и выгодные предложения:

Как бизнесу на УСН работать в новых реалиях и какие компании выиграют от новых условий работы, узнаете из статьи.

Встречайте обновленный курс повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо 35 200 рублей. Старт потока 15 августа.

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Лечение вне вычета по НДФЛ

Инъекции для суставов (весьма недешевые), которыми люди лечатся, на самом деле не лекарство, а изделие. А раз так, то социальный вычет по НДФЛ по ним не положен.

Аналогично и с очками. Вычета по ним нет, потому что это не лечение и не лекарство. Наши читатели в комментариях отмечают, что на очки вообще-то изготавливают по рецепту врача и стоят они порой немало, поэтому вычет бы не помешал.

Продукты подорожали

Средняя стоимость набора продуктов на одного человека с начала года выросла на 10,6% и составила 6,7 тысяч рублей.

Дороже всего продуктовая корзина обходится жителям Чукотки — 15,2 тыс. рублей, дешевле всего продукты в Мордовии – 5,2 тыс. рублей.

Мем дня

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