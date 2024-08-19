О каком директоре мечтает каждый бухгалтер? «Ночной бухгалтер» № 1749

Какой он директор мечты? А какого бухгалтера хочет видеть рядом каждый директор? Обсуждаем сегодня в блогах. А еще: новый БухТуб не такой, как все, реестр компаний с нелегальной занятостью - для кого он, будут ли маркировать салаты и колбасу, калькулятор НДС для ОСНО и УСН и как не надо вести управленческий учет.

Сегодня в выпуске:

Идеальный бухгалтер и директор. А вы таких встречали?

Новый формат БухТуба: обсуждаем новости вместе с экспертами.

Роструд хочет всех нерадивых работодателей заносить в реестр.

Чтобы обезопасить продукты для россиян, хотят расширить список товаров для маркировки.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Розовые очки или реальные ожидания: какими видят друг друга идеальный директор и идеальный бухгалтер

Сегодня в Трибуне вышло сразу два поста, которые вызвали интерес наших читателей. Первый — Идеальный бухгалтер глазами директора. Оказывается он виртуоз в 1С, надежный, как швейцарские часы и дипломатичен в переговорах с налоговой. Но это, конечно, не все качества, их там еще вагон и маленькая тележка.

Второй пост стал можно сказать ответом на первый — Директор — настоящая мечта бухгалтера. Вышло, что бухгалтер мечтает о щедро директоре, который обеспечит ему комфортное рабочее место, высокую зарплату, в полном идеале — свободный график работы ну, и еще кой-чего понемногу.

Бухгалтерам пост понравился, но они только сомневаются в том, что эти два идеальных создания могут когда-нибудь встретиться.

Почему кто-то зарабатывает с помощью данных, а вы — нет? Узнайте, как изменить карьерный трек

С каждым годом компании накапливают всё большие массивы данных, но зачастую это кладбище ненужной информации. По версии РБК, 72% компаний в России теряют деньги из-за некачественного анализа данных.

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Новый БухТуб: обнять бухгалтеров или заставить больше работать?

Мы сделали БухТуб еще круче, теперь для вас выпуск ведет не только обаятельный Артемий Васенко, но и приглашенные эксперты. В первом обновленном выпуске ими стали Михаил Лапушинский и Борис Мальцев. Бизнесмены обсудили горячие бухгалтерские новости: налоговую реформу, изменения в форме ЕФС-1, отмены квитанций на требования ФНС, неработающий ЛК налогоплательщика, скандал с Wildberries и другие.

Смотрите выпуск, предлагайте свои новости для обсуждения и пишите, кого из экспертов вы хотели бы увидеть и послушать.

Кстати, Борис и Михаил ведут выпуски «Тот еще разговор», в последнем из которых гостем стал Дмитрий Нечаев, краснодарский бизнесмен, который зарабатывает миллионы на продаже краски для перманентного макияжа NE pigments.

Роструд задался целью переписать всех нарушителей ТК

Для этого будет создан специальный реестр. Недобросовестные работодатели, которые маскируют трудовые отношения под договорами ГПХ и не только, будут туда записаны. Работодатель будет числиться в реестре в течение года. Если повторных нарушений он не допустит, из «черного списка» его исключат.

При этом в обзоре обсуждаемых новостей дня бухгалтеры отметили, что не всегда решение не оформлять трудовые отношения — это желание работодателя сэкономить на налогах и взносах. Они приводят в пример алиментщиков и пенсионеров, которые не хотят работать официально, а также нежелание некоторых сотрудников получать в трудовую книжку записи о рабочих должностях. Но при этом подчеркивают, что нелегальная занятость крайне невыгодна — в итоге после проверок потратишь больше на штрафы и доначисления.

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Хотят расширить список товаров для маркировки

Роспотребнадзор предлагает маркировать всю переработанную пищевую продукцию: готовые салаты, кондитерские изделия, консервы, колбасу. Такое решение назрело после вспышки ботулизма, от которой пострадало более 400 человек.

«Клерки» не совсем понимают, как маркировка может спасти от недобросовестного производителя, которые использует некачественные продукты или допускает просрочку.

Полезности для бухгалтера

Как не наделать ошибок, при ведении управленческого учета — об этом рассказывает в своем посте Ирина Кокшарова — новый блогер Трибуны. Ведь задача управленки — помочь бизнесу, а не утопить его в долгах и кассовых разрывах.

На «Клерке» появился новый инструмент для бухгалтера — Калькулятор для расчета НДС на ОСНО и УСН в 2025 году. Рассчитайте налоговую нагрузку на свой бизнес. Сравните, что будет для вас выгоднее — применять НДС по пониженным ставкам на УСН, но без вычетов или перейти на ОСНО в 2025 году.

Поговорить по душам о рисках и страхах, связанных со 115-ФЗ, вы сможете 28 августа в 10:00 в Москве с экспертом. Поторопитесь, мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.

Мем дня

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Ваша ищет идеального главбуха редакция