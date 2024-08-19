Пусть бухгалтеры работают! Или что думают эксперты о налоговой реформе / Новый БухТуб

Встречайте новый формат: Артемий Васенко обсуждает самые горячие бухгалтерские новости вместе с фаундером «Клерка» Борисом Мальцевым и Михаилом Лапушинским — фаундером компании «НДФЛка». Борис готов обнять бухгалтеров , а Михаил — заставить их работать. Обсуждаем бухгалтерские новости вместе!

В студии «Клерка» теперь не только ваш любимый ведущий — Артемий, но и два опытных владельца бизнеса, которые вместе обсудят самые злободневные бухгалтерские новости. Осторожно! Возможны психологические травмы и неконтролируемое желание написать комментарии. Высказывайтесь под этим постом и на YouTube, ваше мнение важно для нас ;).

Главная тема для бухгалтеров сейчас — налоговая реформа 2025

И самое обсуждаемое изменение — НДС, который теперь будут платить на УСН. От налога будут освобождены ИП и организации с доходом до 60 млн.

Остальные теперь решают — платить ли им 5% или 7% НДС или сразу 20%. Бизнес в шоке, потому что даже те упрощенцы, которые не будут платить НДС, вынуждены будут выставлять счета-фактуры и вести книги продаж.

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Самый путаный и набитый кодами отчет — ЕФС-1

ЕФС-1 теперь бухгалтерам придется сдавать чаще.

Не позднее следующего рабочего дня надо сообщать об установлении неполного рабочего времени, переводе сотрудника на надомную или дистанционную работу. А еще в годовой отчет, в части сведений о стаже, нужно теперь включать директора-единственного учредителя.

Бухгалтеры и кадровики не любят ЕФС-1, потому что это сейчас единственный отчет, в котором есть однодневный срок для его сдачи. С таким отчетом ни в отпуск нормально не сходишь, ни на больничном не посидишь.

Резко выросли размеры государственных пошлин, некоторые практически в десятки раз.

Чтобы подать заявление о банкротстве физлица, придется заплатить 10 000 рублей, а юрлицу — 100 000. Обращение в Верховный суд будет стоить компании 80 000 рублей.

Выросли пошлины за подачу иска имущественного характера. Например, при иске с суммой требований 1 млн придется заплатить 55 000 рублей. Получается, что защита интересов бизнеса и личного имущества становится гораздо дороже.

Владелица крупнейшего маркетплейса страны — Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг устроили настоящую встряску селлерам.

Сначала муж Татьяны заявил, что Вайлдберриз и компания Russ не объединяются на самом деле, а происходит рейдерский захват, а его жену где-то удерживают и попросил о помощи… Рамзана Кадырова. Если кто еще не знает, Russ — это крупнейший оператор наружной рекламы в РФ и у него с Вайлдберриз проходила сделка по слиянию.

Потом Бакальчук заявила, что никто ее нигде не держит насильно, а с мужем они и вовсе разводятся.

Селлеры же запаслись попкорном, отпускали шуточки насчет того, что бракоразводный процесс — дело дорогое и скоро опять повысят комиссии на площадке.

Сейчас обстановка кажется стабилизировалась, а Вайлдберриз сменила название на ООО «РВБ».

Для ИП произойдут в 2025 году важные изменения по страховым взносам.

Во-первых, вырастет размер фиксированных взносов для предпринимателей, в 2025 году нужно будет заплатить за год 53 658 рублей, это без учета 1% взносов с дохода свыше 300 тысяч рублей.

Во-вторых, ИП, которые применяют режим УСН «доходы минус расходы» смогут учитывать в расходах фиксированные взносы, независимо от факта их уплаты.

Это уравняет их с ИП, которые используют режим УСН «доходы».

На требования от ФНС не потребуется посылать квитанции

Хорошая новость для бухгалтеров — скоро в ответ на требования от ФНС не потребуется посылать квитанции. Сейчас получение требования надо обязательно подтвердить. Если этого не сделать, вам могут даже счет заблокировать.По новым правилам требование автоматически будет считаться полученным на 6-й день, а квитанции отменят.

Теперь бухгалтеру не придется постоянно, даже на отдыхе, следить за электронными документами от налоговиков, опасаясь блокировки.

ФНС недавно сообщила о том, что сервис регистрации бизнеса, включающий в себя также получение электронной подписи и открытие счета в банке, который работает в виде экспериментального проекта, скоро будет запущен на полную катушку.

Глава ФНС заботится о налогоплательщиках

Здорово, что Даниил Егоров так заботится о налогоплательщиках. Вот бы и остальные сервисы работали как часы. Бухгалтеры буквально завалили ФНС жалобами на неработающий личный кабинет.

Перестала обновляться информация о состоянии ЕНС, а также не формировались электронные подписи. Невозможно было перевыпустить имеющиеся подписи, и нельзя получить новые даже физлицам — они испытывали проблемы с подачей декларации 3-НДФЛ.

А еще бухгалтеры жалуются на несвоевременное обновление данных, например, в сервисе Прозрачный бизнес, из-за чего невозможно получить достоверные сведения при проверке контрагентов.

Новый законопроект должен установить ответственность за подлог при регистрации ИП

Часто для проворачивания незаконных налоговых схем регистрируются подставные индивидуальные предприниматели. Иногда физлицо, которое стало ИП, об этом даже не знает и узнает о том, что его данные использовали для темных дел, слишком поздно.

По проекту инициаторам подлога будет грозить уголовное наказание, а вот сами ИП смогут его избежать, если будут сотрудничать со следствием.

ИП обычно регистрируют, когда хотят избежать сложного бухучета и упростить учет налоговый

И это в принципе работает. Но вообще пренебрежение учетом — нежелание хранить документы, незаполненная книга учета по УСН или патенту — могут привести к тому, что ИП придется оправдываться перед ФНС и отвечать на неприятные требования.

Одна из читательниц Клерка поделилась рабочей ситуацией — у ИП запросили документы на закуп товара, который он продавал. Все бы ничего, но покупал он его у физиков, без договоров и актов. Скорее всего, ушлых налоговиков интересуют именно физлица и доходы, которые они получили при продаже имущества. Но и ИП придется очень аккуратно ответить на требование, чтобы ФНС не заинтересовалась уже им и его учетом.

В каких компаниях иногда доводится работать бухгалтерам

И напоследок поделимся любопытными фактами о том, в каких компаниях иногда доводится работать бухгалтерам. Подписчица Клерка рассказал о том, что на одном из собеседований пришлось проходить тест 2,5 часа, отвечая не только на профессиональные вопросы, но и на личные, а кроме того работодатель хотел, чтобы будущий главбух проявил эрудицию.

Например, предлагалось вспомнить несколько выдающихся экономистов, физиков, писателей, художников и рассказать об их достижениях.

В другой раз успешное собеседование завершилось трудоустройством, правда, продлилось оно всего 1 день. В обычной вроде бы компании руководство установило тиранические правила — ходить в туалет, например, можно было только 5 минут в конце каждого часа. Всем сотрудникам. Были и другие, мягко говоря, звоночки и первый день работы сразу стал последним.