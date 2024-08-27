Самозанятым хотят запретить работать в грузоперевозках, за подарок от экс-работодателя придется платить НДФЛ, какой бизнес открыть в деревне. 🎁«Ночной бухгалтер» № 1755

Не всех устраивает, что самозанятые перевозчики заняли серьезную нишу на рынке. Если бывший работодатель подарил вам цветы и дорогое вино, вы попали на НДФЛ. А если просто бывший подарил?! Чем заняться на селе, чтобы заработать? Другие новости и полезные статьи за день. А еще научим бухгалтеров новым ругательствам (подойдут ругать налоговиков).

Сегодня в выпуске:

Самозанятым могут запретить участие в грузоперевозках.

ФНС объяснила, как платить налоги за несовершеннолетних детей.

Чем заняться в деревне и заработать.

Директор-единственный учредитель должен работать без зарплаты и трудового договора — сказал Роструд. Ага щаз — сказали бухгалтеры.

Подарки бывшего работодателя облагаются НДФЛ.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Кому не угодили самозанятые первозчики

Ассоциация «Грузавтотранс» и «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложили попрвки к законопроекту «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом».

Депутатов просят запретить самозанятым заниматься грузоперевозками на автомобилях с максимальной массой больше 3,5 тонн, а также уточнить порядок роботы водителей на машинах массой от 2,5 до 3,5 тонн.

Сообщества считают, что в грузоперевозках распространена практика по нелегальному оказанию услуг, а перевозчики сокращают издержки за счет привлечения самозанятых. У таких исполнителей нет установленного режима труда и отдыха, обязательных медосмотров и т.д. Кроме того, по мнению объединений, самозанятых используют в схемах ухода от налогов и они призывают сделать логистику более прозрачной, в том числе за счет регистрации перевозчиков в системе «ГосЛог».

Действительно такие заявления имеют под собой основу, но все же странно слышать, что перевозчики плохи, потому что ищут возможность съэкономить за счет найма самозанятых. Да и сами самозанятые таким заявлениям вряд ли рады, ведь если им запретят работать в грузоперевозках, то с рынка уйдет 70% водителей. Куда им податься?

«БухЕлка 24/25»: где зажигают бухгалтеры

Больше 500 бухгалтеров и аутсорсеров соберутся в Москве 16 декабря в VK Stadium на уникальной конференции-корпоративе «БухËлка 24/25». Мероприятие пройдет в пятый раз, юбилейное событие будет еще ярче.

В программе доклады именитых спикеров, общение с коллегами, 4-х разовое питание, праздничная шоу-программа с фуршетом, живой музыкой, подарками и танцами.

Продажи билетов уже стартовали, а это значит, что сейчас идеальный момент приобрести билет по сниженной цене.

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Кто платит налог за имущество несовершеннолетнего?

ФНС объяснила, что несовершеннолетний признается налогоплательщиком, если является собственником недвижимости или доли в ней, а оплачивают налоги за него родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица.

Оплатить налоги можно разными способами — через банк лично или онлайн, почту, МФЦ и в личном кабинете налогоплательщика. Читайте, как именно это сделать тут.

Какой бизнес можно начать в деревне

Открыть свое дело можно не только в городе, но и в селе. Конечно виды деятельности будут отличаться. Например, можно зарабатывать на организации и проведении рыбалки, разведении кур, заготавливать сухофрукты и еще минимум 8 способов + идеи для удаленки.

В комментариях предлагают и более интересные варианты:

Для тех, кто хочет вести или уже ведет свой бизнес как ИП советуем пройти вебинар ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году 3 сентября в 11.00. Патентная система вторая по популярности после упрощенки для ИП. Узнаете об особенностях применения режима и рисках, а также о нюансах совмещенияя с УСН или ОСНО.

Платить ли не платить? Вечный вопрос по директору-учредителю

Роструд в письме от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1 сообщает, что на директора-единственного участника не распространяются трудовые нормы о зарплате, режиме рабочего времени, отпуске и т.д. С ним солидарен и Митруд.

А вот у Минфина другое мнение, например он считает, что зарплата такого директора облагается взносами — письмо от 24.01.2024 № 03-15-05/5652.

Судя по нашему опросу бухгалтеры не рискуют придерживаться мнения Роструда. 77% заключают трудовой договор и выплачивают зарплату директору.

Подарки с сюрпризом

Если бывший работодатель подарит вам подарок (например, дорогое вино и шикарный букет), то вам придется заплатить со стоимости подарка НДФЛ, ведь это натуральный доход, не облагается налогом только часть подарка стоимость до 4000 рублей.

В комментариях поинтересовались, а что будет, если бойфренд подарит дорогое украшение, например. Следуя закону, с такого подарка тоже придется заплатиь налог. Признавайтесь, кто так делал? ;)

Полезности для бухгалтера

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Устали от работы? Достал начальник? Выбесила налоговая? Хочется ругаться, но вы человек приличный? Спокойно, мы знаем, что делать. Вот вам 20 старинных ругательств, которые выглядят вполне безобидно и литературно. Пользуйтесь!

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Мем дня

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Ваша опять самозанятым достается 🤨 редакция