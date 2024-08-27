❌ Директор-единственный учредитель должен работать без зарплаты, отпуска и трудовой книжки. У вас так?

Если руководитель организации является ее единственным участником (учредителем), то с ним трудовой договор не заключается.

Об этом сообщает Роструд в письме от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1.

Причина – невозможность заключения договора с самим собой. Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя не допускается, утверждает Роструд.

Таким образом, на директора-единственного участника НЕ распространяются такие трудовые нормы:

о зарплате;

режиме рабочего времени;

отпуске;

ведении трудовой книжки;

колдоговоре;

и другие.

Аналогичные разъяснения давал Минтруд в письме от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038.

Кстати, Минфин считает, что зарплату директора-единственного учредителя нельзя включать в расходы по УСН — письмо от 19.04.2024 № 03-11-06/2/37246. Но при этом эта зарплата облагается взносами — письмо от 24.01.2024 № 03-15-05/5652.

А как у вас в компании урегулирован этот вопрос?