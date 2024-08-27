❌ Директор-единственный учредитель должен работать без зарплаты, отпуска и трудовой книжки. У вас так?

Об этом сообщает Роструд в письме от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1.
Причина – невозможность заключения договора с самим собой. Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя не допускается, утверждает Роструд.
Таким образом, на директора-единственного участника НЕ распространяются такие трудовые нормы:
о зарплате;
режиме рабочего времени;
отпуске;
ведении трудовой книжки;
колдоговоре;
и другие.
Аналогичные разъяснения давал Минтруд в письме от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038.
Кстати, Минфин считает, что зарплату директора-единственного учредителя нельзя включать в расходы по УСН — письмо от 19.04.2024 № 03-11-06/2/37246. Но при этом эта зарплата облагается взносами — письмо от 24.01.2024 № 03-15-05/5652.
А как у вас в компании урегулирован этот вопрос?
Комментарии2
клоуны
Собака лает, караван идет. Итоги опроса тому подтверждение