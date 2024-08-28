Сверхурочную работу нужно оплачивать по новым правилам с 1 сентября: изменения в ТК. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1756

С 1 сентября вступают в силу изменения в Трудовом кодексе. касающиеся сверхурочной рбаоты. Электронные документы могут быть в разных форматах, по ИП выросли размеры доначислений и другие новости дня.

Сегодня в выпуске:

Как платить за сверхурочную работу с 1 сентября.

Компенсацию на компенсацию не платят.

Новые правила по внесению изменений в ЕГРЮЛ.

У электронных документов нет жестких форматов, за одним исключением.

Вдвое увеличились доначисления ИП по итогам проверок.

Если жена получает от бывшего мужа выплаты они не облагаются НДФЛ.

Интересности для бухгалтера (не путать с полезностями).

Мем дня.

Как изменится оплата сверхурочных

С 1 сентября нужно будет по-новому рассчитывать оплату сверхурочной работы. Вот как изменилась формулировка статьи 152 НК РФ.

До 1 сентября После 1 сентября Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Т.е. теперь четко и ясно прописали, что при расчете сверхурочных нужно брать в расчет не только, например, оклад, но и премии.

Минтруд в письме от 20.08.2024 № 14-1/ООГ-4992 также уточнил, что действие статьи 152 ТК распространяется на всех работников независимо от режимов труда и отдыха.

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Рубрика: Роструд поясняет. Если задержали выплату компенсации платить за это компенсацию не надо

Речь про компенсацию за задержку зарплаты. Если работодатель задержал выплату, он обязан начислить компенсацию и выплатить ее сотруднику. При этом, если он задержит выдачу компенсации, то за такую задержку проценты уже не начисляются.

Роструд указывает, что компенсация не является частью зарплаты, поэтом уза ее задержку работодателю не светят денежные санкции.

Посчитать размер компенсации за задержку зарплаты, а также пени по налогам можно на нашем калькуляторе пени.

Еще одно изменение с 1 сентября

Учтите, что с 1 сентября внести в ЕГРЮЛ изменения по директору — назначить нового или назначить ликвидатора бизнеса — можно только через нотариуса.

Нотариус должен засвидетельствовать подпись на заявлении о внесении изменений в реестр. Он же и передаст заявление в ФНС.

Конференцию «Клерка» по налоговой реформе-2025 можно смотреть онлайн!

V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025», которая пройдет 12 сентября в Москве — событие, которого бухгалтеры с нетерпением ждут. Почему мы уверены в этом? Потому уже распродали все билеты по базовому тарифу, остались только оптимальный и онлайн.

Если вы не можете приехать на конференцию, то она придет к вам домой или в офис — выбирайте онлайн-тариф и присоединяйтесь к прямой трансляции с мероприятия. У вас будет возможность задавать вопросы в чате конференции нашим спикерам.

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Выбирайте сами, в каком формате отправлять документы по ЭДО

Этот вопрос уже как-то всплывал в соцсетях «Клерка» — бухгалтеры обсуждали, в каком же формате отправлять документы контрагентам. Большинстов считало, что допустим только xml. Но на самом деле такой формат строго утвержден только для счета-фактуры.

Другие документы можно отправлять в любом из удобных вариантов: pdf, jpeg, word и другие. Нарушений в этом нет.

При этом редакция советует вам определить формат заранее в соглашении с контрагентом или прописать в договоре, если там у вас есть пункт об ЭДО. Это устранит противоречия в возможных спорах.

ИП доначисляют в этом году больше налогов после проверок

За первое полугодие 2024 года ФНС доначислила ИП налогов почти на 5 млрд рублей. За тот же период 2023 года доначисления составляли 2,224 млрд.

Эксперт выразил мнение, что повышение суммы доначислений и «среднего чека» по проверкам связано с вниманием поверяющих к схемам дробления. Он также отметил, что основная масса доначислений происходит во врем япредпроверочного анализа, когда инспекция предлагает предпринимателям добровольно выполнить обязательства и выйти из серой зоны.

Интересно, продолжают ли ИП работу после тех сумм доначислений, что приводит ФНС? Возможно они решают обанкротиться.

Зачем бухгалтеры переучиваются в аналитиков 1С?

Есть несколько причин, которые заставляют бухгалтеров перепрофилироваться:

Уровень зарплаты аналитика существенно выше.

Для освоения профессии не требуется навык программирования или знание английского языка, при этом знания в бухучете и опыт работы с программами 1С становятся преимуществом.

Аналитик — востребованная профессия, а кроме того можно предложить свои услуги бывшим клиентам по части бухгалтерии.

Мы разработали курс «Аналитик 1С», который легко осваивают вчерашние бухгалтеры. За полгода вы освоите новую профессию и получите диплом профпереподготовки государственного образца.

Сейчас курс можно купить с выгодой до 83%: за 9 900 ₽ вместо 59 900 ₽. Успевайте, пока действует акция.

После развода экс-муж платит компенсацию? НДФЛ не будет

Если спуруги поделили имущество по соглашению о разделе имущества, мужу досталось больше и он компенсирует жене разницу ежемесячными выплатами, то они не будут облагаться НДФЛ.

Фактически супруги таким образом разделили имущество, которое является их совместной собственностью. Такие разъяснения дал Минфин в своем письме.

Интересности для бухгалтера

Новости, новости)) давайте передохнем от них и … почитаем другие.

Сегодня бурное обсуждение идет вокруг обзора новостей дня от нашего шеф-редактора Трибуны. А все потому, что в обзор вошли аж 4 новости о мессенджерах вцелом и о Павле Дурове в частности. А еще там обсуждают обустройство детских площадок на крышах домов и 102-летнюю парашютистку.

Любите черешню? А хотите узнать где была самая дорогая и самая дешевая черешня в этом году или в какие регионы живут настоящие фататы этой ягоды? Тогда для вас черешневая карта России.

И еще наш постоянный автор Трибуны задает задачку на массовую долю. Придется посчитать вес картошки после подсушивания.

Не обижайте котиков!

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