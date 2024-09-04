Наказать или простить: можно ли позволить ценному сотруднику опаздывать? ⏰«Ночной бухгалтер» № 1760

Если сотрудник приносит пользу бизнесу, давно работает, но постоянно опаздывает и бесит этим директора — наказывать его или махнуть рукой?

Сегодня в выпуске:

Уменьшать ли зарплату сотруднику, систематически опаздывающему на работу.

Блогеры и маркетплейсы: что происходит?

Пособие на ребенка нужно получать только на собственную карту.

Потеряв право на УСН в 2024 можно вернуть его в 2025.

Удерживать НДФЛ за текущий год налоговые агенты будут до 31 января следующего года.

Маркетинг как он есть — фатальные ошибки, интервью с экспертом и немного секретов «Клерка».

Узнать про пониженную ставку УСН можно у местных властей.

Мем дня.

Что делать с сотрудниками-«опоздунами»

Есть хороший сотрудник, который важен компании, но он имеет недостаток — постоянно опаздывает на работу на 45 минут. Другие работники могут тоже решить, что можно опаздывать и директор хочет призвать прогульщика к порядку, что делать? Такой вопрос задает бухгалтер в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Некоторые считают, что стоит ставить опоздавшему меньше часов в таблель и платить пропорционально. Но, кажется, большинству по нраву такой раскрепощенный режим, а если человек выполняет свои обязанности в полном объем, то можно закрыть глаза на небольшие недостатки. В опросе, который мы провели, на вопрос Какие меры принять работодателю к сотруднику, который всегда опаздывает на работу? Большинство ответило: Сдвинуть для него начало и окончание рабочего дня.

Как бы вы поступили?

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Последние новости о блогерах и маркетплейсах

Налоговая стала проверять селлеров, выявляя неуказанные доходы (а ошибок у продавцов хватает). Больше всего страдают упрощенцы, ведь они часто поверхностно ведут учет и неверно указывают доходы в КУДиР.

Чтобы не совершать фатальных ошибок и спокойно проходить проверки, лучше пройти онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С», в котором есть все, что вам надо знать о бухгалтерии и налогах для селлеров.

А еще можно посмотреть бесплатный вебинар об одном из популярных маркетплейсах — Мегамаркете: как разобраться в документах, как вести продажи, как учитывать возвраты.

Тем временем VK собирается создавать маркетплейс для закупки рекламы у блогеров. Это позволит размещать собственные креативы и заказывать их. Блогеров, кстати, тоже активно проверяют. Недавно на тему блогерства и налогов высказалась Ксения Бородина.

Она рассказала, что проверки крупных блогеров испугали всех. И она пошла в ФНС, чтобы получить разъяснения, наняла грамотного бухгалтера и юриста (на «Клерке» мы бы посоветовали делать ровно наоборот — нанять спецов, а уже вооружившись знаниями что-то предпринимать).

Детское пособие можно получить только на свою карту

Сотрудниц, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие на свою карту. Переводить средства на карту супруга или другого родственника нельзя. Такие разъяснения дал Соцфонд в письме от 23.08.2024 № 14-20/39674.

Работодатель подает сведения в СФР, где указывает в том числе реквизиты для перевода денег, а закон не предусматривает возможность перевода пособия на счета третьих лиц.

Второй шанс на упрощенку

Применять УСН смогут налогоплательщики, у которых доходы за год не превысят 450 млн рублей (а также есть ограничения по остаточной стоимости ОС и средней численности работников).

Для перехода на УСН с 2025 года условия такие: доходы за 9 месяцев 2024 — не должны превышать 337,5 млн рублей, а остаточная стоимость ОС — не более 200 млн.

Это все актуально для 2025 года, но в 2024 году лимит доходов для применения УСН другой — 265,8 млн.

Выходит, что можно, например, получить доход 300 млн в 2024 и утратить право на УСН в 2024 году, но право на переход на УСН в 2025 году останется, ведь 300 млн меньше 337,5 млн рублей.

У упрощенцев появился второй шанс для применения упрощенки в следующем году.

НДФЛ, который не смогли удержать в текущем году, можно будет удержать в следующем

С 2025 года срок для удержания НДФЛ за текущий год увеличат. Сделать это можно будет до 31 января следующего года. И только если до 31.01 налог так и не удержан, надо передавать данные в ИФНС. Такая поправка в НК внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Секреты маркетинга от профи

Мы поговорили с директором по маркетингу, которая рассказала об особенностях работы в маркетинге. Она назвала фатальные ошибки, которые могут испортить вашу рекламную кампанию, поделилась внтренней кухгей — как оценивают работу маркетологов, каких результатов требуют и из чего состоит их зарплата. Также наша гостья поделилась мнением о креативах на сайте «Клерка» и рассказала, какими качествами нужно обладать бухгалтеру, чтобы стать маркетологом.

А мы в свою очередь решили тоже раскрыть кое-какие секреты о контент-маркетинге. Например, поделились, какие инструменты используем.

Спросить о пониженных ставках УСН можно у местных

Задавать вопросы о пониженных ставках по упрощенке нужно не в ФНС. Законы, в которых определяется при каких условиях, какому именно бизнесу предоставляются пониженные ставки, пишут местные власти, с них и надо спрашивать.

Один из простых способов посмотреть региональный закон — найти его в разделе по УСН на сайте ФНС (не забудьте поменять регион на свой вверху страницы). Пролистайте информационную страницу о режиме до конца и там найдете региональное законодательство.

До конференции «Клерка» всего неделя! Приходите лично или смотрите онлайн!

V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025», которая пройдет 12 сентября в Москве — событие, которого бухгалтеры с нетерпением ждут. Почему мы уверены в этом? Потому уже распродали все билеты по базовому тарифу, остались только оптимальный и онлайн.

Если вы не можете приехать на конференцию, то она придет к вам домой или в офис — выбирайте онлайн-тариф и присоединяйтесь к прямой трансляции с мероприятия. У вас будет возможность задавать вопросы в чате конференции нашим спикерам.

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Мем дня

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