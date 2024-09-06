Поставщик слетел с УСН и перевыставил документы с НДС, накрутив налог сверху — доплачивать или нет? 🙄«Ночной бухгалтер» № 1763

Контрагент слетел с УСН, но вовремя не сообщил об этом. Теперь шлет документы с переделанной суммой, где НДС насчитан сверх суммы договора. Что делать? Соглашаться и доплатить или требовать включить налог в ранее оговоренную сумму? Бухгалтеры считают — слать лесом.

Сегодня в выпуске:

Что делать, если прислали исправленные документы с НДС сверх суммы договора?

Нулевых уведомлений по ЕНП не бывает!

Плановые проверки бизнеса заменят профилактическими.

РКН нечаянно опубликовал проект приказа по реестру для учета блогеров.

Налоговики советуют уже сейчас задуматься над режимом налогооложения на 2025 год.

Как считается пенсия за советский стаж работы.

Интересности для бухгалтера.

Мем дня.

Упс, ошибочка вышла!

Бухгалтеры живо обсуждают тему с выставлением НДС. Поставщик слетел с упрощенки еще во втором квартале, но сообщил об этом только сейчас и выслал документы на сумму договора+НДС. Бухгалтер не понимает как реагировать на это — принимать документы и доплачивать или потребовать переделать?

Большинство коллег считает, что проблема с налогом — это проблема контрагента. Он вовремя не сообщил о потере права на УСН, не согласовал никак увеличение суммы сделки. Пусть исправляет документы и выделяет НДС из первоначальной суммы.

Правда, один из бухгалтеров заметил, что тогда у покупателя изменится база по налогу на прибыль за второй квартал, ведь если сначала сумма догвора была, например, 120 000 рублей и в расходы для расчета НП была взята эта сумма, то после перерасчета по НДС будет так: 100 000 (можно включить в расходы) + 20 000 НДС.

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Подавать нулевое уведомление по ЕНП не нужно

Разъяснения ФНС в письме от 26.08.2024 № КЧ-2-8/12091@ касаются НДФЛ — сейчас уведомления подаются два раза в месяц до 25 числа текущего месяца и до 3 числа следующего месяца, но елси выплат не было и НДФЛ не удерживался, то и подавать ничего не нужно.

Но это же правило применимо и к другим налогам и взносам, если вам нечего указать в уведомлении, то подавать его пустым не требуется.

Плановые проверки трансформируются в профилактику

Вице-премьер Дмитрий Григоренко во время встречи с бизнесменами на ВЭФ-2024 заявил, что контролирующие органы планируют перейти от плановых проверок на профилактические.

Также будут расширено количество индикаторов для проведения внеплановых проверок. Эффективность таких контрольных мероприятий составляет около 85%, это выше, чем при обычных методах проверок.

Налоговики, кстати, активно применяют метод профилактики, они уже во время камеральных проверок и бесед с налогоплательщиками могут добиться большего, чем при выездных проверках, при этом не затрачивая лишних ресурсов. Одно из активно проверяемых сейчас направлений — маркетплейсы. Продавцы, многие из которых на УСН и ранее принебрегали учетом, пытаются его наладить.

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Роскомнадзор приоткрыл завесу тайны над новым реестром для блогеров, нечаянно

РКН опубликовал проект приказа о поряке формирования реестра блогеров, аудитория которых составляет более 10 000 пользователей. Оказалось, публикация была технической ошибкой, но текст проекта журналисты подсмотреть успели.

Например, в тексте было указано, что авторы каналов и блогов должны передать в РКН наименование и указатель персональной страницы в соцсети, а также свое ФИО. Также они обязаны предоставить адреса электронной почты, которые использовались при создании и ведении блога и IP-адрес компьютера, с которого регистрировалась и велась страница.

При этом такие сведения будут общедоступными. что удивило наших читателей.

ФНС советует заняться выбором системы налогообложения на 2025 год уже сейчас

Плательщики УСН с доходом свыше 60 млн руб. в 2025 году однозначно станут платить НДС. Есть два варианта: платить по ставкам 5% и 7% без вычетов или 20% с вычетами.

Для кого-то при таком раскладе выгоднее будет вообще перейти на ОСНО, а кто-то посчитав экономику может и вовсе посчитать свой бизнес убыточным в 2025 году и закроется.

Проанализировать, какой режим будет выгоднее и что вообще дальше делать с бизнесом нужно уже сейчас. Нужно просчитать:

соотношения размера вычета по НДС и исчисленного налога;

размер полной налоговой нагрузки при УСН с разными объектами и ОСНО (нужно помнить, что ля ОСНО также меняется ставка налога на прибыль с 2025 года она составит 25%);

Посмотреть, попадают ли товары, которыми вы торгуете под льготные ставки 0% или 10%, если хотите выбрать вариант с 20% НДС на УСН или ОСНО.

И по результатам: подать заявление на смену объекта налогообложения на УСН, заявления о переходе на ОСНО с 2025 года или ничего не делать.

Нелишним будет провести внутренний аудит, восстановить при необходимости учет и вообще тщательно подготовиться к работе с НДС.

Пенсионный стаж родом из СССР

Если значительная часть вашего стада пришлась на времена СССР и вам предстоит выходить на пенсию, то вы должны знать об особенностях расчета пенсии при таком стаже.

Вы же знаете, что ранее не существовало понятия страховой стаж, был трудовой. И сейчас трудовой стаж можно поделить на 4 группы:

1. До 1991 г. — советский стаж.

2. С 1991 г. по 2001 г. — постсоветский стаж.

3. С 2002 по 2014 г. — добалльный период.

4. С 2015 г. и далее — действующий балльный период.

В хитросплетениях совесткого стажа и его влияния на будущую пенсию рабирался наш шеф-редактор.

Интересности бухгалтеру

Традиционная пятничная рубрика, в котрой мы даем вам возможность узнать что-то интересное или поиграть в игры.

Сегоня у нас маленький юбилей — вышел 10-й эпизод проекта «Тот еще разхговор» c Борисом Мальцевым и Михаилом Лапушинским. На этот раз гостем проета стал Дмитрий Алоян, фаундер Wilix, он рассказал, как зарабатывал на западных рынках, строил бизнес с супругой и создавал собственные IT-продукты на фоне санкций и глобальных перемен.

Кстати, смотреть наши видео-выпуски вы теперь можете и на YouTube, и в ВК.

Любимая рубрика наших читателец — Что ест бухгалтер. Сегодня вкусная осенняя тема — арбузы и дыни. Батл-опрос. Кстати, в холодильнике нашего главреда лежит большая долька арбуза и ждет не дождется, когда ее съедят, а вот большинстов в опросе пока проголосовали за демократичный вариант — берут и то, и другое.

И какая же пятница без мозгонапрягателя — придется действительно поднапрячься и найти на картинке 25 советских фильмов. Кто все найдет — тому с полки пирожок.

Мем дня

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Ваша пошла кушать арбуз…или дыню…или… короче вкусняшки редакция