Обзоры для бухгалтера

Поставщик слетел с УСН и перевыставил документы с НДС, накрутив налог сверху — доплачивать или нет? 🙄«Ночной бухгалтер» № 1763

Контрагент слетел с УСН, но вовремя не сообщил об этом. Теперь шлет документы с переделанной суммой, где НДС насчитан сверх суммы договора. Что делать? Соглашаться и доплатить или требовать включить налог в ранее оговоренную сумму? Бухгалтеры считают — слать лесом.
Поставщик слетел с УСН и перевыставил документы с НДС, накрутив налог сверху — доплачивать или нет? 🙄«Ночной бухгалтер» № 1763
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Что делать, если прислали исправленные документы с НДС сверх суммы договора?

  • Нулевых уведомлений по ЕНП не бывает!

  • Плановые проверки бизнеса заменят профилактическими.

  • РКН нечаянно опубликовал проект приказа по реестру для учета блогеров.

  • Налоговики советуют уже сейчас задуматься над режимом налогооложения на 2025 год.

  • Как считается пенсия за советский стаж работы.

  • Интересности для бухгалтера.

  • Мем дня.

Упс, ошибочка вышла!

Бухгалтеры живо обсуждают тему с выставлением НДС. Поставщик слетел с упрощенки еще во втором квартале, но сообщил об этом только сейчас и выслал документы на сумму договора+НДС. Бухгалтер не понимает как реагировать на это — принимать документы и доплачивать или потребовать переделать?

Большинство коллег считает, что проблема с налогом — это проблема контрагента. Он вовремя не сообщил о потере права на УСН, не согласовал никак увеличение суммы сделки. Пусть исправляет документы и выделяет НДС из первоначальной суммы.

Правда, один из бухгалтеров заметил, что тогда у покупателя изменится база по налогу на прибыль за второй квартал, ведь если сначала сумма догвора была, например, 120 000 рублей и в расходы для расчета НП была взята эта сумма, то после перерасчета по НДС будет так: 100 000 (можно включить в расходы) + 20 000 НДС.

Вдохновение просыпается? Бесплатный мини-курс по дизайну 

День был длинным, отчёты срочными — а душа ведь требует творчества! Если вы давно мечтаете зарабатывать на креативных идеях удалённо, то вот хорошая новость №1: ваша карьера в дизайне и сотрудничество с крупными брендами ближе, чем кажется!

Запишитесь на бесплатный мини-курс по графическому дизайну — 2 дня, 2 спикера, обратная связь и первые работы в прямом эфире 💛

Мини-курс по дизайну, 9–10 сентября, 19:00 мск

1 день

2 день

  • Какие задачи выполняют графические дизайнеры

  • Кому подходит эта профессия

  • Карьерные перспективы в графдизайне

  • Практика в прямом эфире: делаем логотип в Figma

  • Проверка работ и бережная обратная связь

  • Алгоритм поиска первых клиентов

  • Правила оформления работы для портфолио

  • Вопрос-ответ

Оставить заявку

Хорошая новость №2: для старта в дизайне не нужно уметь рисовать, а для работы в IT — программировать. Так что готовьтесь получать все корпоративные бенефиты IT без художественного образования и навыков кодинга!

Спикеры мини-курса:

  • Яна Волгужева коммуникационный дизайнер в PREQUEL, ментор и арт-директор в мастерской дизайна Яндекс.Практикума. Участвовала в разработке дизайн-системы Деловой среды «Сбера», также работала в Severex, «Сбере» и «Твоё»;

  • Анастасия Пронина — креативный директор Secret Kitchen, исследователь в области теории дизайна в ВШЭ, серебряный призёр международного конкурса Pentawards.

🎁 Сразу после регистрации вы получите подарок — чек-лист для оценки компетенций графического дизайнера.

Оставить заявку

Реклама: ООО «Эдюсон», ИНН 9721194461, erid: LjN8KYtjS

Подавать нулевое уведомление по ЕНП не нужно

Разъяснения ФНС в письме от 26.08.2024 № КЧ-2-8/12091@ касаются НДФЛ — сейчас уведомления подаются два раза в месяц до 25 числа текущего месяца и до 3 числа следующего месяца, но елси выплат не было и НДФЛ не удерживался, то и подавать ничего не нужно.

Но это же правило применимо и к другим налогам и взносам, если вам нечего указать в уведомлении, то подавать его пустым не требуется.

Плановые проверки трансформируются в профилактику

Вице-премьер Дмитрий Григоренко во время встречи с бизнесменами на ВЭФ-2024 заявил, что контролирующие органы планируют перейти от плановых проверок на профилактические.

Также будут расширено количество индикаторов для проведения внеплановых проверок. Эффективность таких контрольных мероприятий составляет около 85%, это выше, чем при обычных методах проверок.

Налоговики, кстати, активно применяют метод профилактики, они уже во время камеральных проверок и бесед с налогоплательщиками могут добиться большего, чем при выездных проверках, при этом не затрачивая лишних ресурсов. Одно из активно проверяемых сейчас направлений — маркетплейсы. Продавцы, многие из которых на УСН и ранее принебрегали учетом, пытаются его наладить.

Самое время бухгалтеру заработать на этом. Разберитесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С». Вы научитесь в том числе отражать операции в 1С и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.

В программу входит 45 видеоуроков, тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Сейчас можно купить курс со скидкой более 70%.

Роскомнадзор приоткрыл завесу тайны над новым реестром для блогеров, нечаянно

РКН опубликовал проект приказа о поряке формирования реестра блогеров, аудитория которых составляет более 10 000 пользователей. Оказалось, публикация была технической ошибкой, но текст проекта журналисты подсмотреть успели.

Например, в тексте было указано, что авторы каналов и блогов должны передать в РКН наименование и указатель персональной страницы в соцсети, а также свое ФИО. Также они обязаны предоставить адреса электронной почты, которые использовались при создании и ведении блога и IP-адрес компьютера, с которого регистрировалась и велась страница.

При этом такие сведения будут общедоступными. что удивило наших читателей.

ФНС советует заняться выбором системы налогообложения на 2025 год уже сейчас

Плательщики УСН с доходом свыше 60 млн руб. в 2025 году однозначно станут платить НДС. Есть два варианта: платить по ставкам 5% и 7% без вычетов или 20% с вычетами.

Для кого-то при таком раскладе выгоднее будет вообще перейти на ОСНО, а кто-то посчитав экономику может и вовсе посчитать свой бизнес убыточным в 2025 году и закроется.

Проанализировать, какой режим будет выгоднее и что вообще дальше делать с бизнесом нужно уже сейчас. Нужно просчитать:

  • соотношения размера вычета по НДС и исчисленного налога;

  • размер полной налоговой нагрузки при УСН с разными объектами и ОСНО (нужно помнить, что ля ОСНО также меняется ставка налога на прибыль с 2025 года она составит 25%);

Посмотреть, попадают ли товары, которыми вы торгуете под льготные ставки 0% или 10%, если хотите выбрать вариант с 20% НДС на УСН или ОСНО.

И по результатам: подать заявление на смену объекта налогообложения на УСН, заявления о переходе на ОСНО с 2025 года или ничего не делать.

Нелишним будет провести внутренний аудит, восстановить при необходимости учет и вообще тщательно подготовиться к работе с НДС.

Пенсионный стаж родом из СССР

Если значительная часть вашего стада пришлась на времена СССР и вам предстоит выходить на пенсию, то вы должны знать об особенностях расчета пенсии при таком стаже.

Вы же знаете, что ранее не существовало понятия страховой стаж, был трудовой. И сейчас трудовой стаж можно поделить на 4 группы:

1. До 1991 г. — советский стаж.
2. С 1991 г. по 2001 г. — постсоветский стаж.
3. С 2002 по 2014 г. — добалльный период.
4. С 2015 г. и далее — действующий балльный период.

В хитросплетениях совесткого стажа и его влияния на будущую пенсию рабирался наш шеф-редактор.

Интересности бухгалтеру

Традиционная пятничная рубрика, в котрой мы даем вам возможность узнать что-то интересное или поиграть в игры.

Сегоня у нас маленький юбилей — вышел 10-й эпизод проекта «Тот еще разхговор» c Борисом Мальцевым и Михаилом Лапушинским. На этот раз гостем проета стал Дмитрий Алоян, фаундер Wilix, он рассказал, как зарабатывал на западных рынках, строил бизнес с супругой и создавал собственные IT-продукты на фоне санкций и глобальных перемен.

Кстати, смотреть наши видео-выпуски вы теперь можете и на YouTube, и в ВК.

Любимая рубрика наших читателец — Что ест бухгалтер. Сегодня вкусная осенняя тема — арбузы и дыни. Батл-опрос. Кстати, в холодильнике нашего главреда лежит большая долька арбуза и ждет не дождется, когда ее съедят, а вот большинстов в опросе пока проголосовали за демократичный вариант — берут и то, и другое.

И какая же пятница без мозгонапрягателя — придется действительно поднапрячься и найти на картинке 25 советских фильмов. Кто все найдет — тому с полки пирожок.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1763 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша пошла кушать арбуз…или дыню…или… короче вкусняшки редакция

Начать дискуссию