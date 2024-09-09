У бухгалтеров проверяют кредитную историю при трудоустройстве. 🔍«Ночной бухгалтер» № 1764

Чтобы получить заветную работу, придется не только блеснуть опытом профессиональными знаниями и пройти собеседование, но еще и похвастаться надежной кредитной историей. Хотя, говорят, что если ее вообще нет, то это тоже может повлиять на решение работодателя о приеме.

Сегодня в выпуске:

Зачем работодателю ваша кредитная история.

Минфин объяснил, как подтвердить статус резидента и дал список документов.

50% россиян на пятидневке с радостью перейдут на четырехдневную рабочую неделю.

Самозанятый получил оплату по штрафу по договору с заказчиком — каким налогом его облалагть?

В четверг состоится V Бухгалтерская конференция от «Клерка». Офлайн уже не попасть, успейте купить онлайн-билеты.

Выявии три самые популярные схемы «развода» школьников на деньги.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Кредитная история — обычная история

Как утверждаю некоторые наш подписчики в обсуждении поста в телеграм-канале КУБ, проверка кредитной истории — обычное дело. Проверяют буквально всех — от топов и директоров до уборщиц и продавцов. Бухгалтеров вниманием не обошли — от них тоже просят кредитные истории.

Зачем они работодателю? Если человек исправно платил по своим обязательствам, не имеет просрочек, а тем более неуплаченных кредитов, по которым его долг может быть уже продан коллекторам, он выглядит более надежным. И, наоборот, если ваша КИ краснеет просрочками, причем они значительные, у вас десяток кредиток с опустошенным лимитом, явно доверия к вам меньше.

Закон не предусматиривает, конечно, отказ в принятии на работу по такому основанию как плохая кредитная история. Скорее всего, рекрутер найдет другой повод для отказа.

Интересно, что подозрительными кажутся и те, кто вообще не имеет кредитной истории. Что это за человек такой, у которого нет даже кредитки «на черный день»?

А вам отказывали когда-нибудь из-за плохой кредитной истории или может, наоборот, вы устроились на хорошее место благодаря отсутствию проблем с кредитами?

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Минфин объяснил, как целей НК подтвердить резидентство

В Налоговом кодексе не указано, какие документы могут подтвердить статус резидента. По НК резиденты — это физлица, которые находились в РФ как минимум 183 дня в течение последних 12 месяцев.

Минфин дал в своем письме разъяснения, какие документы послужат подтверждением статуса. Это могут в частности и внтренние документы компании.

Россияне на пятидневке не против работать поменьше

Опрос SuperJob показал, что половина тех, кто сейчас трудится на пятидневке был бы рад перейти на четрехдневную рабочую неделю.

30% опрошенных выстпрают против смены рабочего режима, ведь это может повлиять на размер оплаты.

Хотя редакция «Клерка» считате, что даже если произойдет чудо и рабочая неделя станет четырехдневной, то как минимум увеличится продолжительность рабочего дня. Ведь объем дел, которые должен сделать сотрудник, не уменьшится. При этом некоторые бухгалтеры высказывались в наших соцсетях, что лучше отработать четыре дня подольше, а потом отдыхать три.

Заказчик выплатил самозанятому штраф по договору. Каким налогом его облагать?

Кажется, что самый простой ответ — НПД, ведь это самозанятый, но не все так просто. При уплате налога на профессиональный доход, под него попадают доходы от продажи товаров, имущественных прав, выполнения работ и оказания услуг. Штрафные санкции не подпадают ни под одно из этих понятий, поэтому их нужно облагать НДФЛ.

Теперь вопрос номер два — а кто должен удержать НДФЛ? Заказчик, раз он становится налоговым агентом при выплате такого дохода или сам самозанятый? Эксперт считает, что платить НДФЛ должен физик, а заказчик может только сообщить о невозможности удержать НДФЛ в ФНС.

Считанные дни до конференции «Клерка» в Москве

Команда «Клерка» сегодня уже отправляется в путь — в Москву. Мы едем с разных уголков страны, чтобы провести для вас V Всероссийскую бухгалтерскую конференцию, посвященную налоговой реформе-2025.

Она пройдет 12 сентября в Красном Октябре. Мы уже подготовили для офлайн-участников инструкцию и ответили на самые важные вопросы — как добраться до места конференции, куда позвонить, если потеряетесь, что делать, если вдруг не можете прийти на конференцию, можно ли передать билет коллеге и другие.

Три схемы обмана школьников

Чаще всего детей обманывают так:

Присылают ссылку на покупку игры , предлагая очень выгодную покупку — вместо реального сайта для покупки школьник пройдет по фишинговой ссылке и потеряет личные данные, в том числе и данные банковских карт.

Предлагают легкий способ заработать. Один из частых способов обмана — предложить поучаствовать в выгодном проекте, в который, разумеется, надо вложиться.

Просят деньги на срочные нужды, подружившись с детьми. Когда интересный виртуальный «друг» просит о помощи — не хватает денег на операцию, нужно сделать срочную покупку или оплатить услугу — скорее всего, он просто выманивает деньги и потом пропадет вместе с ними.

Полезности бухгалтеру

Учимся работать над ошибками сегодня.

Как исправить ошибку прошлых лет в бухгалтерском и налоговом учете — полезная статья, в которой рассказано, как в проводках и программе 1С исправить ситуацию, когда накладную провели в учете, а по факту отгрузки не совершали.

Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру — бесплатный вебинар, который особенно будет полезен тем, кто только выходит на площадку. Вы разбересь в вопросах документооборота, отражения продаж и возвратов. Сейчас ФНС активно интересуется селлерами и стоит уделить больше внимания своему учету и документам, чтобы не схлопотать штрафы, как от марекетплейса, так и от налоговиков.

Для тех, кто переживает за своими профессинальные навыки на «Клерке» уже давно есть недорогое, но эффективное «лекарство» — онлайн-курсы. Сейчас по акции, всего за 3 690 рублей за курс, вы можете освежить или получить с нуля массу необходимых для бухгалтера знаний: налоговая реформа, главбух на УСН, бухгалтерия маркетплейса, зарплата, НДС и другие.

Поторопитесь, акция заканчивается сегодня — 9 сентября!!!

Мем дня

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